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Байден объяснил свое нежелание выходить на общую пресс-конференцию с Путиным: Это не соревнование в том, кто может ставить друг друга в неловкое положение

Байден объяснил свое нежелание выходить на общую пресс-конференцию с Путиным: Это не соревнование в том, кто может ставить друг друга в неловкое положение

Президент США Джо Байден не намерен проводить общую пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам их переговоров в Женеве.

Байден объяснил свое решение на пресс-конференции по итогам саммита G7, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это не соревнование в том, кто может лучше выступать перед пресс-конференцией или ставить друг друга в неловкое положение", - заявил он.

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Байден подчеркнул, что хочет четко обозначить условия улучшения отношений с Россией.

"Мы не ищем конфликта, мы ищем решения по тем действиям, которые, по нашему мнению, не совместимы с международными нормами", - продолжил американский лидер.

В пятницу в Белом доме заявили, что по итогам встречи с Путиным Байден даст отдельную пресс-конференцию. Лидеры стран не выйдут к СМИ вместе.

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31211) США (26401)


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Топ комментарии
+6
Байден объяснил свое нежелание выходить на общую пресс-конференцию с Путиным: Это не соревнование в том, кто может ставить друг друга в неловкое положение - Цензор.НЕТ 8126
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14.06.2021 08:46
+4
Ще один хоче зазирнути ***** вглаз.
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14.06.2021 08:45
+3
Байден, который более 35 лет был сенатором от штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации 44-го главы американского государства Барака Обамы, считается одним из самых авторитетных и опытных представителей Демпартии. На момент инаугурации 20 января 2021 года ему будет 78 лет: и бздит, что ***** его облапошит. Такой, ты, пилят дипломат, как и наш ********** президент! Фуфло голимое, не в ту сигагогу ходили!
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14.06.2021 08:47
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Вбивцю треба ігнорувати,а не проводити спільні заходи
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14.06.2021 08:39 Ответить
Ще один хоче зазирнути ***** вглаз.
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14.06.2021 08:45 Ответить
Байден объяснил свое нежелание выходить на общую пресс-конференцию с Путиным: Это не соревнование в том, кто может ставить друг друга в неловкое положение - Цензор.НЕТ 8126
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14.06.2021 08:46 Ответить
Стадион так стадион
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14.06.2021 08:46 Ответить
Байден, который более 35 лет был сенатором от штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации 44-го главы американского государства Барака Обамы, считается одним из самых авторитетных и опытных представителей Демпартии. На момент инаугурации 20 января 2021 года ему будет 78 лет: и бздит, что ***** его облапошит. Такой, ты, пилят дипломат, как и наш ********** президент! Фуфло голимое, не в ту сигагогу ходили!
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14.06.2021 08:47 Ответить
Да успакойся, рашистский чмошник, будете удушены а-ля ссссссссср,без шума и пыли ,лопухи....
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14.06.2021 09:15 Ответить
Байден не хочет рефлекторно обильно сблевать на ******.
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14.06.2021 11:20 Ответить
Дедушка в деменции, еще слова забудет или вообще где находится, а рейтинг США из-за такого маразматика байдена и так на нуле, зачем еще эта совместная пресс-конференция, где в очередной раз можно ударить в грязь лицом.
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14.06.2021 09:27 Ответить
Борель ще у всіх в пам'яті. От і добре.
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14.06.2021 09:57 Ответить
Байден сказал, что на одном гектаре не проведёт с педофилом общую прессконференцию.
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14.06.2021 10:19 Ответить
 
 