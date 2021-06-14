Байден объяснил свое нежелание выходить на общую пресс-конференцию с Путиным: Это не соревнование в том, кто может ставить друг друга в неловкое положение

Президент США Джо Байден не намерен проводить общую пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам их переговоров в Женеве.

Байден объяснил свое решение на пресс-конференции по итогам саммита G7, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это не соревнование в том, кто может лучше выступать перед пресс-конференцией или ставить друг друга в неловкое положение", - заявил он.

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Байден подчеркнул, что хочет четко обозначить условия улучшения отношений с Россией.

"Мы не ищем конфликта, мы ищем решения по тем действиям, которые, по нашему мнению, не совместимы с международными нормами", - продолжил американский лидер.

В пятницу в Белом доме заявили, что по итогам встречи с Путиным Байден даст отдельную пресс-конференцию. Лидеры стран не выйдут к СМИ вместе.