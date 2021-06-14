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Новости
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Байден встречается с Путиным, чтобы напрямую обсудить глубокие разногласия. Если РФ продолжит действовать безрассудно - мы ответим решительно, - Блинкен

Байден встречается с Путиным, чтобы напрямую обсудить глубокие разногласия. Если РФ продолжит действовать безрассудно - мы ответим решительно, - Блинкен

Президент США Джо Байден не собирается отменять встречу с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на разногласия по многим вопросам.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АВС News.

После череды кибератак, ареста Навального и вынужденной посадки самолета в Беларуси, Блинкен заявил, что Байден не будет отменять встречу с Путиным. Наоборот, он использует эту встречу, чтоб напрямую обсудить все эти разногласия.

"Чтобы иметь возможность поговорить с ним напрямую, четко об этих глубоких разногласиях, а также посмотреть, сможем ли мы добиться более предсказуемых и стабильных отношений. Если Россия решит продолжать действовать агрессивно, действовать безрассудно, мы ответим решительно, как это уже сделал президент", - сказал Блинкен.

По его словам, Байден ясно дал понять, что, когда он сядет рядом с Путиным, то не будет сдерживаться.

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Он также отметил, что одним из критических посланий президента будет требование, чтобы Россия прекратила "каким-либо образом укрывать преступные организации, участвующие в кибератаках, в том числе программы-вымогатели", и призыв "к сотрудничеству с Россией в борьбе с этими преступными организациями в той мере, в какой они действуют на территории России".

Блинкен также выразил мнение, что санкции США могут быть эффективными, особенно когда они осуществляются в координации с другими странами. И добавил, что санкции в отношении России в вопросе Украины, возможно, предотвратили дальнейшую российскую агрессию.

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31211) саммит (1170) Женева (80) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+5
В мене таке враження, що вони намагаються переконати самих себе оцим безкінечним і порожним пасталаканням.

мы ответим решительно, как это уже сделал президент", - сказал Блинкен.

??? Я щось пропустила ?
То він, наприклад, кораблі =рєшитєльно= відкликав ?
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14.06.2021 09:01
+3
Решительно построят Северный поток - 3?
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14.06.2021 09:12
+1
Сдерживаться совершенно не надо ,как только плешивый крыс появится ,сразу же заху...ть его табуретом на месте, а хрюсские перетопчутся ,повоют 2-3 дня про хрюсофобию , а потом *выберут* на сходке кооп. озеро нового кормчего хреном Емель Рамзанку Дырова или Шойга-тайга
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14.06.2021 09:25
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Рішуче асуждам-с.
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14.06.2021 08:51 Ответить
"Ответим решительно" запоздало лет на 10.Хронические болезни терапией уже не вылечить,только скальпель еще даст шанс
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14.06.2021 09:07 Ответить
Рашка не змінить своєї поведінки. Вже надто пізно.
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14.06.2021 08:54 Ответить
Да встретьтесь уже. Сколько можно трындеть?
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14.06.2021 08:55 Ответить
От США толку мало, могут только щеки дуть.
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14.06.2021 08:55 Ответить
В мене таке враження, що вони намагаються переконати самих себе оцим безкінечним і порожним пасталаканням.

мы ответим решительно, как это уже сделал президент", - сказал Блинкен.

??? Я щось пропустила ?
То він, наприклад, кораблі =рєшитєльно= відкликав ?
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14.06.2021 09:01 Ответить
"... а также посмотреть, сможем ли мы добиться более предсказуемых и стабильных отношений."
***
Вам же ще Нємцов пояснив -"х*йло йо...нутий на голову".

Ну ще раз переконайтесь, чи зверніться в ЦРУ за психологічним портретом х*йла.
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14.06.2021 09:02 Ответить
Я не политолог и не международный обозреватель, но не будет это повторением пути "найвэлычнишого" посмотреть в глаза и сойтись посредине или будет иной результат типа "макания в лайно"? Что-то гложут смутные сомнения.
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14.06.2021 09:03 Ответить
Чим можуть мірятись поміж себе два діда?
Руки тримтять,нічого не стоїть...
Пюре з гороху зварять для обіда,
І засікатимуть, хто з них гучніш набздить.
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14.06.2021 09:03 Ответить
От этих двух дедушек,как вы выразились,хотим мы этого или нет,зависит очень много на этой планете.вот такие старички пердуны!
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14.06.2021 09:51 Ответить
Решительно построят Северный поток - 3?
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14.06.2021 09:12 Ответить
Сдерживаться совершенно не надо ,как только плешивый крыс появится ,сразу же заху...ть его табуретом на месте, а хрюсские перетопчутся ,повоют 2-3 дня про хрюсофобию , а потом *выберут* на сходке кооп. озеро нового кормчего хреном Емель Рамзанку Дырова или Шойга-тайга
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14.06.2021 09:25 Ответить
Патякало!
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14.06.2021 09:28 Ответить
судячи по заявам від кожної сторони ця зустріч просто формальність, рішення воювати на чужих тереторіях обрали обидві сторони.
невже обох старикашок настільки засліпило що вони не розуміють, що закінчиться вся ця хрінь світовою війною? думаю добре усвідомлюють і розуміють а значить, у когось з них у рукаві дуже "переконливий джокер", настільки переконливий що заставить одного з двох піти на "розумні" поступки. інакше, у цій зустрічі нема ніякогісінького сенсу.
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14.06.2021 09:33 Ответить
 
 