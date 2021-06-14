Байден встречается с Путиным, чтобы напрямую обсудить глубокие разногласия. Если РФ продолжит действовать безрассудно - мы ответим решительно, - Блинкен

Президент США Джо Байден не собирается отменять встречу с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на разногласия по многим вопросам.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АВС News.

После череды кибератак, ареста Навального и вынужденной посадки самолета в Беларуси, Блинкен заявил, что Байден не будет отменять встречу с Путиным. Наоборот, он использует эту встречу, чтоб напрямую обсудить все эти разногласия.

"Чтобы иметь возможность поговорить с ним напрямую, четко об этих глубоких разногласиях, а также посмотреть, сможем ли мы добиться более предсказуемых и стабильных отношений. Если Россия решит продолжать действовать агрессивно, действовать безрассудно, мы ответим решительно, как это уже сделал президент", - сказал Блинкен.

По его словам, Байден ясно дал понять, что, когда он сядет рядом с Путиным, то не будет сдерживаться.

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Он также отметил, что одним из критических посланий президента будет требование, чтобы Россия прекратила "каким-либо образом укрывать преступные организации, участвующие в кибератаках, в том числе программы-вымогатели", и призыв "к сотрудничеству с Россией в борьбе с этими преступными организациями в той мере, в какой они действуют на территории России".

Блинкен также выразил мнение, что санкции США могут быть эффективными, особенно когда они осуществляются в координации с другими странами. И добавил, что санкции в отношении России в вопросе Украины, возможно, предотвратили дальнейшую российскую агрессию.