Байден встречается с Путиным, чтобы напрямую обсудить глубокие разногласия. Если РФ продолжит действовать безрассудно - мы ответим решительно, - Блинкен
Президент США Джо Байден не собирается отменять встречу с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на разногласия по многим вопросам.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АВС News.
После череды кибератак, ареста Навального и вынужденной посадки самолета в Беларуси, Блинкен заявил, что Байден не будет отменять встречу с Путиным. Наоборот, он использует эту встречу, чтоб напрямую обсудить все эти разногласия.
"Чтобы иметь возможность поговорить с ним напрямую, четко об этих глубоких разногласиях, а также посмотреть, сможем ли мы добиться более предсказуемых и стабильных отношений. Если Россия решит продолжать действовать агрессивно, действовать безрассудно, мы ответим решительно, как это уже сделал президент", - сказал Блинкен.
По его словам, Байден ясно дал понять, что, когда он сядет рядом с Путиным, то не будет сдерживаться.
Он также отметил, что одним из критических посланий президента будет требование, чтобы Россия прекратила "каким-либо образом укрывать преступные организации, участвующие в кибератаках, в том числе программы-вымогатели", и призыв "к сотрудничеству с Россией в борьбе с этими преступными организациями в той мере, в какой они действуют на территории России".
Блинкен также выразил мнение, что санкции США могут быть эффективными, особенно когда они осуществляются в координации с другими странами. И добавил, что санкции в отношении России в вопросе Украины, возможно, предотвратили дальнейшую российскую агрессию.
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мы ответим решительно, как это уже сделал президент", - сказал Блинкен.
??? Я щось пропустила ?
То він, наприклад, кораблі =рєшитєльно= відкликав ?
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Вам же ще Нємцов пояснив -"х*йло йо...нутий на голову".
Ну ще раз переконайтесь, чи зверніться в ЦРУ за психологічним портретом х*йла.
Руки тримтять,нічого не стоїть...
Пюре з гороху зварять для обіда,
І засікатимуть, хто з них гучніш набздить.
невже обох старикашок настільки засліпило що вони не розуміють, що закінчиться вся ця хрінь світовою війною? думаю добре усвідомлюють і розуміють а значить, у когось з них у рукаві дуже "переконливий джокер", настільки переконливий що заставить одного з двох піти на "розумні" поступки. інакше, у цій зустрічі нема ніякогісінького сенсу.