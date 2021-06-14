За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 22 219 человек, всего - 1 479 703, - Минздрав
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 238 798 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"22 219 человек привиты против COVID-19 за сутки 13 июня 2021. Первую дозу получили 20 327 человек, полностью иммунизированы - 1 892 человека.
В течение суток работали: 162 мобильные бригады, 205 пунктов вакцинации.
По состоянию на 14 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 686 852 человека.
С начала прививочной кампании привиты 1 479 703 человека, из них получили 1 дозу - 1 479 701 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 238 798 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 718 499 прививок", - рассказали в Минздраве.
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При цьому Україну надалі випереджає Зімбабве (7,33%).
Вакцинація по- зеленськи , це називається 🙁