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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 22 219 человек, всего - 1 479 703, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 22 219 человек, всего - 1 479 703, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 238 798 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"22 219 человек привиты против COVID-19 за сутки 13 июня 2021. Первую дозу получили 20 327 человек, полностью иммунизированы - 1 892 человека.

В течение суток работали: 162 мобильные бригады, 205 пунктов вакцинации.

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По состоянию на 14 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 686 852 человека.

С начала прививочной кампании привиты 1 479 703 человека, из них получили 1 дозу - 1 479 701 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 238 798 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 718 499 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 22 219 человек, всего - 1 479 703, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 22 219 человек, всего - 1 479 703, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 22 219 человек, всего - 1 479 703, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Кто за 60 вакцинировать прекратили,то вакцины не было,то еще чего то
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14.06.2021 09:04 Ответить
їх пеестали організованно вакцинувати, вони тепер ідуть у порядку загальної черги. записуйся і колися.
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14.06.2021 10:36 Ответить
Згідно із останніми даними оксфордського проєкту Our World in Data, вакцинування 3,88% українців розміщує нас у рейтингу між центральноамериканськими Гондурасом (4,65%) та Нікарагуа (2,53%).

При цьому Україну надалі випереджає Зімбабве (7,33%).
Вакцинація по- зеленськи , це називається 🙁
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14.06.2021 09:29 Ответить
і ті скоро перегонять, бо їх менше ніж українців.
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14.06.2021 10:36 Ответить
 
 