14 июня 2014 года российские террористы сбили Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 воинов. СПИСОК

Ровно 7 лет назад, утром 14 июня 2014 года плакала вся Украина - примерно в 1:00 ночи был сбит украинский Ил-76 вблизи Луганска. Исполнителями были наемники из российской диверсионной группы ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Военно-транспортный самолет Ил-76 из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ летел в составе конвоя из трех самолетов в аэропорт "Луганск". Самолет должен был садиться вторым, однако при посадке он был сбит из ПЗРК "Игла". На борту самолета находились 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. В результате обстрела все они погибли.

"Гибель всех 49 воинов, находившихся на борту сбитого самолета, стала самой большой потерей с начала Антитеррористической операции и на то время крупнейшей одновременной потерей Вооруженных сил Украины за весь период независимости", - подчеркивают в МВД.

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Цензор.НЕТ предлагает поименно вспомнить погибших в Ил-76 десантников и членов экипажа:

Экипаж самолета Ил-76 (Запорожье):

Буркавцов Владимир (1976-2014), бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант;

Белый Александр (1976-2014), командир экипажа, гвардии полковник;

Дьяков Михаил (1968-2014), руководитель воздушно-огневой тактической подготовки, гвардии майор;

Ковалик Александр (1972-2014), старший воздушный стрелок, гвардии прапорщик;

Козолий Александр (1984-2014), старший бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант;

Ментус Виктор (1982-2014), старший воздушный радист, гвардии прапорщик"

Павленко Олег (1971-2014), старший техник, гвардии старший лейтенант;

Скочков Игорь (1977-2014), штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан;

Телегин Сергей (1971-2014), руководитель технико-эксплуатационной службы.

25-воздушно-десантная бригада Днепропетровская область:

Авдеев Константин, старший наводчик, старший солдат;

Авраменко Александр, стрелок-зенитчик, солдат;

Алтунин Валерий, командир взвода, старший лейтенант;

Бондаренко Виталий, гранатометчик, солдат;

Гайдук Илья, солдат;

Горда Анатолий, старший механик-водитель, старший солдат;

Грабовый Валерий, заместитель командира батареи, старший лейтенант;

Дмитренко Андрей, солдат;

Добропас Сергей, стрелок-зенитчик, старший солдат;

Дубяга Станислав, стрелок-зенитчик, солдат;

Каменев Денис, стрелок-помощник гранатометчика, старший солдат;

Кива Владислав, водитель-машинист заправочной машины, младший сержант;

Ковальчук Юрий, командир боевой машины, сержант;

Коренченко Олег, солдат;

Коснар Павел, командир отделения, младший сержант;

Котов Александр, стрелок-зенитчик, солдат;

Кузнецов Антон, стрелок-зенитчик, старший солдат;

Кулибаба Руслан, водитель-заправщик, сержант;

Кучерявый Сергей, командир отделения, младший сержант;

Левчук Павел, стрелок-зенитчик, солдат;

Лесной Сергей, механик-водитель, солдат;

Малышенко Тарас, стрелок-зенитчик, солдат;

Манулов Сергей, техник, старший прапорщик;

Мирошниченко Сергей, старший наводчик, старший солдат;

Москаленко Сергей, солдат;

Никонов Павел, стрелок-зенитчик, солдат;

Резников Евгений, командир орудия сержант;

Самохин Антон, слесарь-монтажник, старший солдат;

Санжаровець Артем, старший солдат;

Скалозуб Артем, старший наводчик, старший солдат;

Шостак Сергей, стрелок-зенитчик, старший солдат;

Шульга Андрей, солдат;

Шумаков Сергей, старший стрелок, сержант.

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Донецкая область

Кривошеев Сергей, механик-водитель, солдат;

Проньков Ростислав, солдат.

Кировоградская область

Бабан Виталий, командир отделения, сержант.

Луганская область

Токаренко Игорь, механик-водитель, солдат.

Львовская область

Бахур Виталий, заместитель командира батареи-инструктор по ВДП, старший лейтенант.

Харьковская область

Гончаренко Сергей, командир орудия, младший сержант.

Херсонская область

Лифинцев Олег, водитель-заправщик, старший солдат.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

В то же время 21 мая 2021 года Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76