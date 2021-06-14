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Новости Агрессия России против Украины
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14 июня 2014 года российские террористы сбили Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 воинов. СПИСОК

14 июня 2014 года российские террористы сбили Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 воинов. СПИСОК

Ровно 7 лет назад, утром 14 июня 2014 года плакала вся Украина - примерно в 1:00 ночи был сбит украинский Ил-76 вблизи Луганска. Исполнителями были наемники из российской диверсионной группы ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Военно-транспортный самолет Ил-76 из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ летел в составе конвоя из трех самолетов в аэропорт "Луганск". Самолет должен был садиться вторым, однако при посадке он был сбит из ПЗРК "Игла". На борту самолета находились 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. В результате обстрела все они погибли.

"Гибель всех 49 воинов, находившихся на борту сбитого самолета, стала самой большой потерей с начала Антитеррористической операции и на то время крупнейшей одновременной потерей Вооруженных сил Украины за весь период независимости", - подчеркивают в МВД.

Читайте также: Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76

Цензор.НЕТ предлагает поименно вспомнить погибших в Ил-76 десантников и членов экипажа:

Экипаж самолета Ил-76 (Запорожье):

Буркавцов Владимир (1976-2014), бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант;

Белый Александр (1976-2014), командир экипажа, гвардии полковник;

Дьяков Михаил (1968-2014), руководитель воздушно-огневой тактической подготовки, гвардии майор;

Ковалик Александр (1972-2014), старший воздушный стрелок, гвардии прапорщик;

Козолий Александр (1984-2014), старший бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант;

Ментус Виктор (1982-2014), старший воздушный радист, гвардии прапорщик"

Павленко Олег (1971-2014), старший техник, гвардии старший лейтенант;

Скочков Игорь (1977-2014), штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан;

Телегин Сергей (1971-2014), руководитель технико-эксплуатационной службы.

25-воздушно-десантная бригада Днепропетровская область:

Авдеев Константин, старший наводчик, старший солдат;

Авраменко Александр, стрелок-зенитчик, солдат;

Алтунин Валерий, командир взвода, старший лейтенант;

Бондаренко Виталий, гранатометчик, солдат;

Гайдук Илья, солдат;

Горда Анатолий, старший механик-водитель, старший солдат;

Грабовый Валерий, заместитель командира батареи, старший лейтенант;

Дмитренко Андрей, солдат;

Добропас Сергей, стрелок-зенитчик, старший солдат;

Дубяга Станислав, стрелок-зенитчик, солдат;

Каменев Денис, стрелок-помощник гранатометчика, старший солдат;

Кива Владислав, водитель-машинист заправочной машины, младший сержант;

Ковальчук Юрий, командир боевой машины, сержант;

Коренченко Олег, солдат;

Коснар Павел, командир отделения, младший сержант;

Котов Александр, стрелок-зенитчик, солдат;

Кузнецов Антон, стрелок-зенитчик, старший солдат;

Кулибаба Руслан, водитель-заправщик, сержант;

Кучерявый Сергей, командир отделения, младший сержант;

Левчук Павел, стрелок-зенитчик, солдат;

Лесной Сергей, механик-водитель, солдат;

Малышенко Тарас, стрелок-зенитчик, солдат;

Манулов Сергей, техник, старший прапорщик;

Мирошниченко Сергей, старший наводчик, старший солдат;

Москаленко Сергей, солдат;

Никонов Павел, стрелок-зенитчик, солдат;

Резников Евгений, командир орудия сержант;

Самохин Антон, слесарь-монтажник, старший солдат;

Санжаровець Артем, старший солдат;

Скалозуб Артем, старший наводчик, старший солдат;

Шостак Сергей, стрелок-зенитчик, старший солдат;

Шульга Андрей, солдат;

Шумаков Сергей, старший стрелок, сержант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагедия Ил-76: Апелляционный суд оставил в силе приговор генералу Назарову, удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального вреда в размере 19,5 млн грн, - Офис генпрокурора

Донецкая область

Кривошеев Сергей, механик-водитель, солдат;

Проньков Ростислав, солдат.

Кировоградская область

Бабан Виталий, командир отделения, сержант.

Луганская область

Токаренко Игорь, механик-водитель, солдат.

Львовская область

Бахур Виталий, заместитель командира батареи-инструктор по ВДП, старший лейтенант.

Харьковская область

Гончаренко Сергей, командир орудия, младший сержант.

Херсонская область

Лифинцев Олег, водитель-заправщик, старший солдат.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

В то же время 21 мая 2021 года Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76

Автор: 

авиакатастрофа (1719) Луганск (3164) самолет (3588) Антитеррористическая операция (18284) Назаров Виктор (151) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (152)


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Топ комментарии
+14
Смерть кацапской нечисти !
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14.06.2021 09:30
+13
Вічна світла пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...

14 червня 2014 року російські терористи збили Іл-76 під час заходження на посадку в аеропорту Луганська. Загинули 49 воїнів - Цензор.НЕТ 4489
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14.06.2021 10:30
+10
Прикро , що не всі українці бачать агресію росії. Їм вата очі та совість позатуляла.
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14.06.2021 09:35
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Правила форума Совет форумчан
" террористы сбыли Ил-76 "

очепяточка у Вас вийшла

Україномовної версії статті теж немає.
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14.06.2021 09:28 Ответить
Смерть кацапской нечисти !
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14.06.2021 09:30 Ответить
Слышали взрыв, поначалу думали ничего себе кто-то игрушку уйнул. А вскоре пришли сообщения что наш самолёт упал.
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14.06.2021 09:31 Ответить
Просто офигенное ощущение - быть аудио свидетелем убийства! (((
К сожалению, живя на востоке Марика, знаю это по себе(((
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14.06.2021 16:50 Ответить
А чи нема вагнерівців в офісі президента??
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14.06.2021 09:31 Ответить
просто агентура
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14.06.2021 09:33 Ответить
Вопрос, есть ли там наши?
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14.06.2021 09:34 Ответить
Прикро , що не всі українці бачать агресію росії. Їм вата очі та совість позатуляла.
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14.06.2021 09:35 Ответить
А ЗЕ с Ермаком Вагнеров умышленно отпустили. Что скажете в ответ, украиномовные самые патриотичные "патрійоти", голосовавшие за ЗЕ?
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14.06.2021 09:35 Ответить
14 июня 2014 года российские террористы сбили Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 воинов - Цензор.НЕТ 6079
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14.06.2021 09:45 Ответить
14 июня 2014 года российские террористы сбили Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 воинов - Цензор.НЕТ 3055
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14.06.2021 09:45 Ответить
14 июня 2014 года российские террористы сбили Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 воинов - Цензор.НЕТ 2973
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14.06.2021 09:46 Ответить
14 июня 2014 года российские террористы сбили Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 воинов - Цензор.НЕТ 3415
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14.06.2021 09:47 Ответить
Є прізвище генерала Назарова,що звільняв українську землю.
Немає прізвищ терористів,відповідальних за смерть українських солдатів.Безпосередніх стрільців-ваґнерівців,-Олександра Гуральова з Улан-Уде та Андрія Лєбєдєва з Ярославської області,та організаторів збиття,-командира батальйону «Зоря» Ігоря Плотницького, його заступника Патрушева та командира батальйону «Вітязь» Гурєєва.
Самі робіть висновки...
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14.06.2021 09:48 Ответить
Генералисумысы после изгнания сепаров из Мариуполя решили на волне "Уря!" в лоб наскоком провернуть такое в Луганске, начхват на жизни десантников и на боевую обстановку. Хрен они отмоются в сознании людей.
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14.06.2021 09:48 Ответить
Вообще не так было. Если б хотели взять Луганск с наскока в середине июня это вполне можно было сделать. Единственные укрепления были несколько зданий внутри и блокпосты из гор мусора снаружи. Все. В самом городе можно было орать Слава Украине до упаду. Наши катались по Зелёной Роще ещё в начале июня. Аэропорт с противоположной стороны, там другая обстановка. Ещё до окружения в августе зайти в Луганск было очень реально через Зелёную рощу/Красный яр.
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14.06.2021 10:29 Ответить
Очень похожая ситуация была в Марике. Весь город просто ездил и смотрел на островок "ДНР", как на толпу идиотов. Даже местные ватники им морды били за беспредел.
НО! Еще в Марике в 2014 были толпы русни. Я лично ехал в автобусе на 97 процентов забитом одинаково подстриженными молодыми людьми, с явно не мариупольским акцентом, которые спрашивали о том, где им нужно выйти чтобы попасть в мэрию.
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14.06.2021 16:55 Ответить
Вічна світла пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...

14 червня 2014 року російські терористи збили Іл-76 під час заходження на посадку в аеропорту Луганська. Загинули 49 воїнів - Цензор.НЕТ 4489
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14.06.2021 10:30 Ответить
14 червня 2014 року російські терористи збили Іл-76 під час заходження на посадку в аеропорту Луганська. Загинули 49 воїнів - Цензор.НЕТ 1695

.....
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14.06.2021 10:48 Ответить
Разделяем боль утраты с близкими. Герои не умирают!
Смерть российским захватчикам!
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14.06.2021 14:12 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
14 червня 2014 року російські терористи збили Іл-76 під час заходження на посадку в аеропорту Луганська. Загинули 49 воїнів - Цензор.НЕТ 1638
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14.06.2021 13:08 Ответить
Спочивайте з миром, Герої.
Вічна пам'ять!
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14.06.2021 15:07 Ответить
Що там Назаров, вже невинен ?
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14.06.2021 16:33 Ответить
Да. Он невинен.
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14.06.2021 17:17 Ответить
Вечная память!
Огромное спасибо, что не забыли про судьбу генерала Назарова.
Братьев убили российские террористы, а не Назаров.
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14.06.2021 17:19 Ответить
Герої не вмирають! А от *****,гнида кацапська,здохне,як остання падаль.
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14.06.2021 17:57 Ответить
 
 