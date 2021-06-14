"Слуга народа" Корниенко о втором президентском сроке Зеленского: "Мы не против - мы за"

В партии и фракции "Слуга народа" не против, чтобы президент Зеленский баллотировался на второй срок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава парти "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Бабелю".

"Нашу (руководства партии и фракции. - Ред.) позицию уже все, наверное, знают. Мы не против (чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. - Ред.) - мы за. Решение должно быть его личное", - отметил парламентарий.

В то же время, по словам Корниенко, у политсилы нет иллюзии, что все можно поменять за пять лет.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция будет просить Зеленского идти на второй президентский срок.

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