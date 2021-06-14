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"Слуга народа" Корниенко о втором президентском сроке Зеленского: "Мы не против - мы за"

В партии и фракции "Слуга народа" не против, чтобы президент Зеленский баллотировался на второй срок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава парти "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Бабелю".

"Нашу (руководства партии и фракции. - Ред.) позицию уже все, наверное, знают. Мы не против (чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. - Ред.) - мы за. Решение должно быть его личное", - отметил парламентарий.

В то же время, по словам Корниенко, у политсилы нет иллюзии, что все можно поменять за пять лет.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция будет просить Зеленского идти на второй президентский срок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более половины украинцев не поддерживают баллотирование Зеленского на второй срок, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) срок (62) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+52
Вы, упыри, конечно не против. Но МЫ, народ Украины, очень даже против! Так что член вам на воротник, а не второй президентский срок ЗЕбила!
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14.06.2021 09:44
+27
мы за/ Конечно. Дубинский заявил, что его бывшие коллеги по фракции получают "черную зарплату" в сумме $20 тыс. в месяц.
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14.06.2021 09:44
+25
Вже навіть лохи проти, їм вже не по пріколу
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14.06.2021 09:45
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Вова и Петя во втором туре, Вова 100 процентов на коне. Не ходите к бабке. Сожалею прахоботики, но это так, вас мало, как не крути.
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14.06.2021 11:53 Ответить
кеся, а ты смешон! Возьми го#дона на палочке и пососи... =)
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14.06.2021 12:42 Ответить
А хрен вам корниенко, Зеленские и прочие слуги народа!!поганой метлой вас надо гнать из Верховной рады , кабмина и президентского кресла!!Такого повторного позора Украина и ЕС больше не переживёт!! хватит с нас и с нас и одного срока президенства безграмотного и тупого клоуна зеленского!! Это же надо умудрится , со своими кухарками и тупыми баянистами, Положить на колени такую огромную Украину, за неполных два года!! Пусть лучше заказывает себе место в Ростове!!
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14.06.2021 13:00 Ответить
Зелёные гниды, чтоб вы сдохли
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14.06.2021 20:34 Ответить
Та воно зрозуміло, що краще - біля смачного корита, ніж на нарах за злочини!
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14.06.2021 13:10 Ответить
Еще бы...

Без ЗЕ всем этим аниматорам, фотографам и маникюршам придется вернутся обратно в родные *****, если не на скамью подсудимых
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14.06.2021 13:10 Ответить
Ну корниенко и фантазёр!! Вы уж лучше готовьте себе места в РОСТОВЕ, РЯДОМ С ВОРОМ ШАПОК!!
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14.06.2021 13:31 Ответить
Будут у Витьки огород полоть и дрова колоть. Жить в хлеву, пахать за еду.
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25.06.2021 22:42 Ответить
ВЫ СНАЧАЛА У ЛЮДЕЙ СПРОСИТЕ ---МЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ !!!!!!
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14.06.2021 13:31 Ответить
уже даже зебуины голосовавшие за шимпан-зе категорически против . но стыдно вслух сказать и признать какое ничтожество посадили в кресло главы государства
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14.06.2021 18:36 Ответить
Залишилось тільки сподіватись, що зебуїни у майбутньому не стануть жопоблокуїнами.
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25.06.2021 22:39 Ответить
Авжеж ви за. Кому і де ще в Україні платять на шару такі гроші, коли ти прямо на робочому місці домовляєшся про анал, обговорюєш корабельні сосни чи просто дрочиш.
Гасла про "новиє нізапятнанниє ліца" в парламенті та "толька адін срок" Голобородько кидав у бидломаси лише до виборів...

"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за" - Цензор.НЕТ 4852
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14.06.2021 14:00 Ответить
Ну ещё бы, чтоб вы дармоеды были против, ведь такого лошару нашли и такая клёвая кормушка у него - мир не видел, но уж хрен вам, народ выбирает, а он именно против, так как, ничего хорошего для народа он не сделал, а всё наоборот, одни подлянки он делает народу. Ну а вы твари тем моментом там все жируете и на народ положили большущий болт.
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14.06.2021 15:24 Ответить
Та ну нах.🥴
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14.06.2021 15:28 Ответить
Булаву пора вже віддавати гетьману, а не блазню...
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14.06.2021 15:54 Ответить
Цікаво, а щоб сказала Юля Мєндєль? Без неї якось сумно ми живемо!
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14.06.2021 16:34 Ответить
Так мандель без мыла лезла ему в оппу...
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14.06.2021 18:45 Ответить
и оппа выплюнула ея
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14.06.2021 20:35 Ответить
присматривается, войдет ли без смазки, с проворотом, или надо ваЗЕлин.
"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за" - Цензор.НЕТ 1606
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14.06.2021 17:01 Ответить
Дурачок,пля...
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14.06.2021 17:48 Ответить
Второй срок у зеленского будет пожизненный с конфискацией имущества в камере одиночке.
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14.06.2021 17:09 Ответить
Или с пулей в башке где-то по дороге в сторону рашки.
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25.06.2021 22:29 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26851288.html Обещали "сломать систему" - сломали

Ровно четыре года назад первая воинская часть перешла на новую систему питания "по каталогу". Ровно четыре года назад Диана Петреня, Сергей Косенко и Павло Мельников праздновали первую победу. За два последующих года они перевели на новую систему питания половину армии.

"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за" - Цензор.НЕТ 9519

А потом...
Уходя, они оставили четкие документы и инструкции, проекты постановлений КМУ, проекты директив МО и НГШ. Все было подготовлено, главное было просто продолжить. И сейчас бы уже вся армия была бы на новой системе питания.

Ну, не хотите продолжать? Не хотите делать лучше? Хотя бы не делайте хуже, просто оставьте то, что нормально работает в покое, вашу мать!
Но нет...

Они уничтожили систему контроля качества - сократили до минимума ГУРСМО Дмитрия Марченко, а его самого втоптали в грязь. Уничтожили прозрачную систему закупок, отдав 95% всего питания всей армии в руки одной фирмы. Уничтожили всю реформу питания, заготовив уже документацию на полный откат к старой системе. Вот так сейчас кормят наших воинов.

"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за" - Цензор.НЕТ 9923
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14.06.2021 17:43 Ответить
Обращаюсь вот сейчас к тем военнослужащим, которые проголосовали за Зеленского. Вас в армии там около 50% было, не так много, как в целом по всей стране, но тем не менее. Обращаюсь к вам, и вот к членам ваших семей тоже - женам, мамам/папам.

Как оно? Зато не Порошенко? Хуже не будет? Как результат? А результат на табле, об который фейсом.

У этих фотографий есть три фамилии. Очень четкие фамилии. Зеленский. Таран. Хомчак. Результат на табле - ибо им похер.

"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за" - Цензор.НЕТ 1785

"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за" - Цензор.НЕТ 3612

"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за" - Цензор.НЕТ 9844

Появись такие фотографии при Полтораке - там бы уже пираты Марченко танцевали бы на костях всей тыловой номенклатуры воинской части, уже бы влепили бы гроздья выговоров (а это ощутимые вычеты из з/п), а солдаты бы офигевали от происходящих изменений.

А сейчас... фотки делались две недели, ага.

Как-то так. Но если вы, читающие, сделаете репост - есть шанс, что при ШТОРМЕ сообщений в соцсетях в данной конкретной в/ч на пару недель станет чуть лучше. Это не шутка.

P.S. И да, военные - можно и нужно такие фотки и истории мне присылать. Анонимность гарантирую.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2958571481078316 Юрий Бирюков
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14.06.2021 17:54 Ответить
Харошеє радянськоє єдло, риганіна ще називається
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14.06.2021 18:38 Ответить
наелись от зельца --- ПОРОХ на войне наживался --- коломойский чучело зеленое посадил . теперь жрите видосики-гундосики и заседания рнбо по пятницам про воров в законе и про олигархов --- беня вцыкается от смеха вместе с ахметом . медведчуком пинчуком и сукисами
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14.06.2021 18:48 Ответить
Це Зе покращення ....
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14.06.2021 18:42 Ответить
"Нашу (руководства партии и фракции. - Ред.) позицию уже все, наверное, знают. Мы не против (чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. - Ред.) Источник: https://censor.net/ru/n3271178

ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
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14.06.2021 18:34 Ответить
Пісюна йому в рота і на зону
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14.06.2021 18:38 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за" - Цензор.НЕТ 5557
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14.06.2021 18:44 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за" - Цензор.НЕТ 8807
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14.06.2021 18:45 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за" - Цензор.НЕТ 9657
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14.06.2021 18:47 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за" - Цензор.НЕТ 8582
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14.06.2021 18:48 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за" - Цензор.НЕТ 7231
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14.06.2021 19:00 Ответить
Чем чмо зеленое, то лучше Порошенко
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14.06.2021 20:40 Ответить
Лахта соси у Пукіна і далі
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15.06.2021 01:00 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за" - Цензор.НЕТ 2576
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14.06.2021 19:02 Ответить
Законотворчество Зеленского - вторая ходка:
"Слуга народу" Корнієнко про другий президентський термін Зеленського: "Ми не проти - ми за" - Цензор.НЕТ 3778
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14.06.2021 19:06 Ответить
Та понятное дело. Свинья от корыта может отойти только в двух случаях - либо когда там кончилась жратва, либо когда пришло время убоя.
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25.06.2021 22:20 Ответить
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