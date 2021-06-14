"Слуга народа" Корниенко о втором президентском сроке Зеленского: "Мы не против - мы за"
В партии и фракции "Слуга народа" не против, чтобы президент Зеленский баллотировался на второй срок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава парти "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Бабелю".
"Нашу (руководства партии и фракции. - Ред.) позицию уже все, наверное, знают. Мы не против (чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. - Ред.) - мы за. Решение должно быть его личное", - отметил парламентарий.
В то же время, по словам Корниенко, у политсилы нет иллюзии, что все можно поменять за пять лет.
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция будет просить Зеленского идти на второй президентский срок.
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+52 Максим Шульга #480132
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Без ЗЕ всем этим аниматорам, фотографам и маникюршам придется вернутся обратно в родные *****, если не на скамью подсудимых
Гасла про "новиє нізапятнанниє ліца" в парламенті та "толька адін срок" Голобородько кидав у бидломаси лише до виборів...
Ровно четыре года назад первая воинская часть перешла на новую систему питания "по каталогу". Ровно четыре года назад Диана Петреня, Сергей Косенко и Павло Мельников праздновали первую победу. За два последующих года они перевели на новую систему питания половину армии.
А потом...
Уходя, они оставили четкие документы и инструкции, проекты постановлений КМУ, проекты директив МО и НГШ. Все было подготовлено, главное было просто продолжить. И сейчас бы уже вся армия была бы на новой системе питания.
Ну, не хотите продолжать? Не хотите делать лучше? Хотя бы не делайте хуже, просто оставьте то, что нормально работает в покое, вашу мать!
Но нет...
Они уничтожили систему контроля качества - сократили до минимума ГУРСМО Дмитрия Марченко, а его самого втоптали в грязь. Уничтожили прозрачную систему закупок, отдав 95% всего питания всей армии в руки одной фирмы. Уничтожили всю реформу питания, заготовив уже документацию на полный откат к старой системе. Вот так сейчас кормят наших воинов.
Как оно? Зато не Порошенко? Хуже не будет? Как результат? А результат на табле, об который фейсом.
У этих фотографий есть три фамилии. Очень четкие фамилии. Зеленский. Таран. Хомчак. Результат на табле - ибо им похер.
Появись такие фотографии при Полтораке - там бы уже пираты Марченко танцевали бы на костях всей тыловой номенклатуры воинской части, уже бы влепили бы гроздья выговоров (а это ощутимые вычеты из з/п), а солдаты бы офигевали от происходящих изменений.
А сейчас... фотки делались две недели, ага.
Как-то так. Но если вы, читающие, сделаете репост - есть шанс, что при ШТОРМЕ сообщений в соцсетях в данной конкретной в/ч на пару недель станет чуть лучше. Это не шутка.
P.S. И да, военные - можно и нужно такие фотки и истории мне присылать. Анонимность гарантирую.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2958571481078316 Юрий Бирюков
ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки