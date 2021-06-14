"Слуга народа" Корниенко рассказал о подготовке новых инициатив об олигархах: усиление Антимонопольного комитета и антитрастовое законодательство
В Раде рассказали, какие еще законы об олигархах могут принять. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что они будут касаться, в частности, медиа и антимонопольных дел.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас еще нет конкретных текстов, но теоретически эти законы должны касаться антимонопольных дел, отметил он.
"То есть это должно быть усиление институциональной способности Антимонопольного комитета. Собственно, подобные законопроекты уже есть, они обсуждаются. Но, возможно, их надо пересмотреть, выписать еще более широкие варианты", - отметил он.
Также обсуждается возможность конституционной реформы антимонопольного законодательства. По его словам, нужно поработать и над законодательством о медиа.
"Но ведь у нас есть наш прекрасный законопроект о медиа, который почему-то вызывает наибольшую ненависть у телеграм-каналов. Хотя я бы на их месте вообще даже в эту дискуссию не вступал, потому что они не считают себя классическими медиа, но почему-то так сильно боятся этого закона", - отметил он.
Есть идеи антитрастового законодательства, сообщил Корниенко.
"Оно должно позволить антимонопольному комитету лучше работать над демонополизацией определенных отраслей", - отметил он.
Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".
2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации.
В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
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Але, видать, від своєї затії заборонити будь-яку точку зору на події в країні - окрім як слугоуродної - вони не можуть... Тому і далі простягають руки до незалежних ЗМІ, про що я роблю висновок з згадок "про медіа" в цій інфі...
НеОЛІГАРХ КОЛОМОЙСЬКИЙ
Цікава штука відбувається. Для Ігоря Коломойського ситуацію нібито простою не назвеш.
Він під санкціями США, його жене на прапорці ФБР. Законопроект Зеленського «про олігархів» явно загрожує Коломойському в першу чергу.
Проте, Коломойський демонструє зразковий оптимізм, а «1+1» продовжує бити інформаційно по лідеру опозиції Петру Порошенко. Чому?
«Цей законопроект - це звичайна політтехнологія, і найбільшим бенефіциаром, який отримає найбільшу вигоду від цієї політтехнології є насправді олігарх Ігор Коломойський», - говорить Агія Загребельська, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (в часи Порошенка), звільнена за Зеленського.
Журналісти програми «Watchdogs.Розслідування» з каналу «Прямий» роз'яснили що до чого.
Найбільший актив Ігоря Коломойського - фінансова промислова група «Приват». А які бізнеси контролює «Приват»? «Ну як же? Хімія, нафтопереробка, авіація…» - почнете перелічувати ви. І помилитися. Згідно документів «Приват» - всього лише займається інвестуванням в низку фірм офшорної юрисдикції. Ті виступають засновниками інших фірм. Ті - інших…
А от тепер поговоримо про ознаки олігарха, згідно законопроекту Зеленського.
Одна з основних - монополізм.
А відбулося те, що команда Порошенка зруйнувала «міжсобойчик» створений Коломойський навколо «ДніпроАзоту».
Під час виборів президента у 2010 р. Коломойський, надавши ефірний час на «плюсах» Юлії Тимошенко, отримав під свій контроль державну «Укрнафту» - туди були призначені його люди. У 2011 р. менеджмент Коломойського в «Укрнафті» взяв майно «ДніпроАзоту» «в оренду» і відтоді почав продавати заводу газ власного виробництво - значно дешевший за ринковий.
Тобто оцініть красу гри. Держава Україна отримувала збитки, а Коломойський - прибутки. А ви чого досягли у житті?
У 2018 р. за президента Порошенка казочка завершилася, держава розірвала невигідні угоди. І зразу ж Коломойський почав шантажувати Україну екологічною катастрофою.
Питання ціноутворення на рідких хлор було узгоджене на рівні РНБО та Кабміну, а «ДніпроАзотом» зайнявся Антимонопольний комітет.
Потім до влади прийшов президент Зеленський - на гаслах «весна прийде - саджати будемо». І…
Монополія? До ворожки не ходи.
А тепер найбільш цікаве. Офіційно Коломойський до виробництва рідкого хлору, стосунку не має взагалі. Аульську станцію придбала пов'язана з Коломойським фірма «роги і копита», а «ДніпроАзот» - акціонерне товариство, яким володіє низка офшорок.
Про боротьбу з офшорами, яка до речі за Порошенко велися і доволі успішно, Зеленський геть і не згадує.
І так - кругом. Приклад. «Труба Медведчука», зв'язка якої з Медведчуком ще не встанови жоден суд, була передана «Укртранснафті», яку очолює, па-бам… людина Коломойського.
Ледь не єдиний актив дотичність до якого Коломойський визнає, це холдинг «1+1-медіа», тобто 7 телеканалів, кілька інтернет-видань та школа журналістики.
Очевидно, за законопроектом Зеленського Коломойський олігархом не стане.
Олігархом людину хочуть оголошувати за вироком інквізиц… засідання РНБО, тобто Зеленського особисто.
Очевидно, щодо Коломойського Зеленський буде розводити руками і сумно казати «ну, формальних ознак же нема!»
А хто стане олігархом? Той хто не приховує своїх активів.
«Плюси» Коломойського наразі - рупор «Слуги народу» Зеленського. Чому - очевидно.