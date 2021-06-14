"Слуга народа" Корниенко рассказал о подготовке новых инициатив об олигархах: усиление Антимонопольного комитета и антитрастовое законодательство

В Раде рассказали, какие еще законы об олигархах могут принять. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что они будут касаться, в частности, медиа и антимонопольных дел.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас еще нет конкретных текстов, но теоретически эти законы должны касаться антимонопольных дел, отметил он.

"То есть это должно быть усиление институциональной способности Антимонопольного комитета. Собственно, подобные законопроекты уже есть, они обсуждаются. Но, возможно, их надо пересмотреть, выписать еще более широкие варианты", - отметил он.

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Также обсуждается возможность конституционной реформы антимонопольного законодательства. По его словам, нужно поработать и над законодательством о медиа.

"Но ведь у нас есть наш прекрасный законопроект о медиа, который почему-то вызывает наибольшую ненависть у телеграм-каналов. Хотя я бы на их месте вообще даже в эту дискуссию не вступал, потому что они не считают себя классическими медиа, но почему-то так сильно боятся этого закона", - отметил он.

Есть идеи антитрастового законодательства, сообщил Корниенко.

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"Оно должно позволить антимонопольному комитету лучше работать над демонополизацией определенных отраслей", - отметил он.

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".

2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации.

В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.