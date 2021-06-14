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Корниенко о возможности депутатов отделиться от "Слуги народа" для создания новой партии: Они не в пожизненном рабстве

Корниенко о возможности депутатов отделиться от

В "Слуге народа" допустили возможность отделения от СН еще одной партии. Это произойдет в случае, если у электората будет запрос на другую, отличающуюся от СН платформу.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, украинцы понимают, когда им что-то "втюхивают" политтехнологи то ли со стороны власти, то ли со стороны олигархов. И эта партия сможет появиться только в том случае, если они сами этого захотят.

"Могут ли в нем (новом проекте. - Ред.) принять участие бывшие депутаты "Слуги народа"? Да, могут, они же не в пожизненном рабстве", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко рассказал о подготовке новых инициатив об олигархах: усиление Антимонопольного комитета и антитрастовое законодательство

Автор: 

депутат (3309) Слуга народа (2628) Корниенко Александр (658)


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Ага, понимает нарид

Корниенко о возможности депутатов отделиться от "Слуги народа" для создания новой партии: Они не в пожизненном рабстве - Цензор.НЕТ 5309
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14.06.2021 09:58 Ответить
Они не в пожизненном рабстве, серьезно?
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14.06.2021 10:14 Ответить
Нові закони - це круто! Коли за існуючи и законами з олігархами боротися, будете? Чи справді вважаєте, що чим більше не діючих законів, тим швидше олігархи здадуться?
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14.06.2021 10:15 Ответить
Вангую! Незабаром буде створена політична партія "Корабельна Сосна". І однойменна фракція у ВР.
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14.06.2021 10:18 Ответить
та там в них до вісьми політично-ідеологічних груп. Принаймі, на чотири куски слуги уродів вже готові розпастись.
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14.06.2021 10:20 Ответить
Их хорошо связывает только одно -- бабки. Пока им платят исправно -- будут молча сидеть. Безработные и нищие "никто" с подворотни за 2 года в Раде стали миллионерами.
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14.06.2021 10:25 Ответить
Дай свині роги - людей поколе.
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14.06.2021 10:20 Ответить
Корнієнко про можливість депутатів відокремитися від "Слуги народу" для створення нової партії: Вони не в довічному рабстві - Цензор.НЕТ 6193
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14.06.2021 10:45 Ответить
 
 