Корниенко о возможности депутатов отделиться от "Слуги народа" для создания новой партии: Они не в пожизненном рабстве
В "Слуге народа" допустили возможность отделения от СН еще одной партии. Это произойдет в случае, если у электората будет запрос на другую, отличающуюся от СН платформу.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, украинцы понимают, когда им что-то "втюхивают" политтехнологи то ли со стороны власти, то ли со стороны олигархов. И эта партия сможет появиться только в том случае, если они сами этого захотят.
"Могут ли в нем (новом проекте. - Ред.) принять участие бывшие депутаты "Слуги народа"? Да, могут, они же не в пожизненном рабстве", - заявил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
18c49ed2
показать весь комментарий14.06.2021 09:58 Ответить Мне нравится 5
✘
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий14.06.2021 10:14 Ответить Мне нравится 1
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий14.06.2021 10:15 Ответить Мне нравится 0
Michal Woronowsky
показать весь комментарий14.06.2021 10:18 Ответить Мне нравится 0
Ан Мур
показать весь комментарий14.06.2021 10:20 Ответить Мне нравится 0
18c49ed2
показать весь комментарий14.06.2021 10:25 Ответить Мне нравится 0
Muron
показать весь комментарий14.06.2021 10:20 Ответить Мне нравится 0
18c49ed2
показать весь комментарий14.06.2021 10:45 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль