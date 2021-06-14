Корниенко о возможности депутатов отделиться от "Слуги народа" для создания новой партии: Они не в пожизненном рабстве

В "Слуге народа" допустили возможность отделения от СН еще одной партии. Это произойдет в случае, если у электората будет запрос на другую, отличающуюся от СН платформу.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, украинцы понимают, когда им что-то "втюхивают" политтехнологи то ли со стороны власти, то ли со стороны олигархов. И эта партия сможет появиться только в том случае, если они сами этого захотят.

"Могут ли в нем (новом проекте. - Ред.) принять участие бывшие депутаты "Слуги народа"? Да, могут, они же не в пожизненном рабстве", - заявил он.

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