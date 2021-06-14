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Новости Пожары в Украине
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За неделю огонь унес жизни 11 человек, на водных объектах погибли 27, - ГСЧС

За неделю огонь унес жизни 11 человек, на водных объектах погибли 27, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 07.06 по 13.06 на водных объектах Украины погибли 27 человек, во время пожаров - 11.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 130 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 22 человека.

Ликвидировано 816 пожаров, спасены во время пожаров 11 человек и не допущено уничтожение огнем 297 зданий и 31 ед. техники. Во время пожаров погибли 11 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 443 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 316 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 515 взрывоопасных предметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала июня на водных объектах Украины погибли почти 40 человек, 8 из них - дети, - ГСЧС

В течение недели на водных объектах погибли 27 человек.

пожар (5930) ГСЧС (4946) вода (918)


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