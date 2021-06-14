Кризиса в работе Украинского культурного фонда нет: юридических оснований для отмены решений набсовета я не вижу, - директор Берковский

Исполнительный директор Украинского культурного фонда (УКФ) Владислав Берковский заявляет, что не видит кризиса в работе Фонда.

"Не вижу кризиса в УКФ. Кто бы что не говорил. С моей точки зрения произошла определенная дестабилизация. Это связано со сменой руководителя учреждения, изменением состава наблюдательного совета, и сам наблюдательный совет с объекта хочет перейти в статус субъекта. Это все наложилось и определенным образом отразилось на работе. Но я не вижу кризиса в УКФ как в институте. Люди работают и выполняют поставленные задачи", - сказал Берковский в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что УКФ - молодая структура, она развивается, и есть определенные этапы роста, которые могут вызвать небольшие проблемы, но это абсолютно логичный процесс развития учреждения.

"Если брать непосредственно грантовый процесс - то действительно есть о чем поговорить. В первую очередь, это решение наблюдательного совета, который с объекта переходит в стадию субъекта. Закон о УКФ выписан так, что есть возможность для обоих вариантов. Конечно, для нашей культурной среды выгоднее, чтобы наблюдательный совет был объектом. Особенно для тех, кто набрал высокие баллы, прошел определенные этапы, а их наблюдательный совет не принял к рассмотрению", - добавил исполнительный директор.

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Берковский сообщил, что одним из первых шагов в новой должности будет возвращение работы учреждения в нормальное русло и завершение все пертурбации.

"Позиция и президента Украины, и Кабинета министров, и министра культуры и информационной политики нацелена на то, что учреждение должно работать прозрачно. Я как новоназначенный руководитель в своей деятельности, в первую очередь, вижу обеспечения прозрачности, для того, чтобы было понятно, почему мы принимаем или не приемлем определенное решение", - отметил он.

Кроме того, Берковский намерен провести консультации с экспертным корпусом, с органами власти, с обществом, чтобы в результате выработать единую линию развития УКФ.

Он также подчеркнул, что не думаю, что УКФ потеряло доверие.

"Здесь скорее идет речь о том, что в среде есть определенное непонимание того, что происходит. Сейчас задача объяснить, что ничего не меняется, что мы возвращаемся к работе в стабильном режиме, возвращаемся к тем институциональным достижениям, которые были сделаны учреждением за предыдущие годы, и ликвидируем ошибки, которые могли возникнуть", - заявил Берковский.

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Среди главных задач на 2021 год он выделил: наработку стратегии Фонда на последующие годы; завершение нынешних проектов и удачное завершение конкурсной программы к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

"Также очень важной задачей является сохранение коллектива и сохранения профессионалов. Потому УКФ - это в первую очередь люди, которые здесь ежедневно работают", - подчеркнул исполнительный директор.

Также Берковский не видит юридических оснований для отмены решений Наблюдательного совета Фонда.

"В нашей жизни нет ничего невозможного. Сейчас мы видим, что уже началась частичная ротация. По крайней мере, три члена Наблюдательного совета подали самоотвод. Все ли остальные прислушиваются к таким предложениям и призывам, я не знаю, потому что каждый из них лично принимает такие решения. В любом случае будет кооптация, и мы уже можем говорить, что после этого будут новые члены и председатель Наблюдательного совета", - сказал Берковский.

Он отметил, что на данный момент ему нужно самому немного отработать, чтобы понять, почему действующий Набсовет принял те или иные решения, так как сейчас имеет много контраверсийной информации с разных сторон.

"На данный момент, согласно действующему законодательству, я не вижу юридических оснований для отмены решений. Каким образом, если действующая нормативная база такого не предусматривает? Если это будет судебное решение, тогда возможно. Но пока я не вижу такой перспективы", - подчеркнул исполнительный директор.

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Что касается формата работы Наблюдательного совета УКФ, то Берковский заявил, что ему больше нравится формат, когда все несут ответственность за те решения, которые принимает Фонд.

"Но в каждом подходе есть плюсы и минусы. Поэтому идя на должность, вижу для себя задачей попытаться найти золотую середину, чтобы культурная среда была удовлетворена. Хотя, мы прекрасно понимаем, что всем не угодишь, недовольные будут всегда, особенно те, кто проигрывает. Но даже тем, кто проигрывает нужно объяснять, почему так произошло и где были их недоработки. С другой стороны, субъектность Наблюдательного совета в вопросах принятия решения о выделении больших средств должно быть, члены Наблюдательного совета должны осознавать, что они берут на себя ответственность", - заявил он.

На вопрос, нужно ли вводить механизм контроля работы Набсовета, а также механизм инициации ее роспуска, и отзыв отдельных членов, Берковский ответил, что по этим вопросам необходимо искать сбалансированное решение.

"Основная идея, которая закладывалась в создании Украинского культурного фонда - это создание независимой структуры, задачей которой является анализ и финансирование проектов, которые разрабатываются культурной средой и направлены на развитие многообразия нашей культуры. И разрабатывался закон с тем, чтобы это было как можно более независимая организация. Сейчас ситуация приходит к тому, что изменения, которые предлагаются, ставят определенные ограничения. Мы начинаем выстраивать "красные линии", и на данный момент общество как бы и право, что такие линии нужны. Но есть и другая сторона. Если говорить о досрочном роспуске Наблюдательного совета, то сразу же возникает вопрос, кто будет иметь такое право? И тот, кто будет иметь такое право, в будущем не будет ли этим правом пользоваться в чьих целях?", - добавил он.

Что касается введения процедуры отзыва отдельных членов Набсовета, Берковский отметил, что таким образом можно создать прецедент того, что позже это будет использоваться во вред.

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Как сообщалось, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назначил Берковского на должность исполнительного директора УКФ с 14 июня.

Ранее в июне глава наблюдательного совета УКФ Лариса Мудрак сложила полномочия.

Эксперты УКФ подписали открытое письмо премьер-министру и министру культуры с требованием посодействовать роспуска Наблюдательный совет Фонда и отменить его решение по проектам с высоким рейтингом.