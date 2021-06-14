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В "Слуге народа" есть системные противники идеи легализации медицинского каннабиса, которые угрожали "заспамить" правками законопроект, - Корниенко

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В парламентской фракции "Слуга народа" есть противники идеи легализации медицинского каннабиса.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

Парламентарий рассчитывает, что законопроект проголосуют в первом чтении.

"У нас есть системные противники этой идеи, они угрожали "заспамить" документ правками. Будем вести переговоры. В конце концов этот закон гораздо жестче, чем те версии, что были до этого. Ведь было несколько законопроектов – от "Голоса", наша партия несколько внесла. Затем договорились и вышли на компромиссный вариант, который согласовали МВД и Минздрав, примерно 90 депутатов поставили свои подписи под ним", - объяснил Корниенко.

"Думаю, что первое чтение мы проголосуем до конца сессии или, возможно, в сентябре. Здесь нет срочности, потому что постановлением Минздрава некоторые препараты уже разрешили ввозить в страну", - добавил он.

По словам Корниенко, от принятия закона до начала работы индустрии тоже пройдет не один месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса

Автор: 

законопроект (3219) легализация (162) марихуана (135) Слуга народа (2628) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+2
да, аваков те насогласует, когда ты на его поляну посягаешь
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14.06.2021 10:28
+2
Погано, що закон про мову, як і сама державна мова, для них байдужий.
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14.06.2021 10:34
+1
та якого тільки лайна немає у слузі народу
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14.06.2021 10:24
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та якого тільки лайна немає у слузі народу
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14.06.2021 10:24 Ответить
А кто его выращивать будет: государство или нариду тоже розрешат? Нада будет Арсен Борисыча спросить
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14.06.2021 10:24 Ответить
о проблемы в стране - легализировать ли трговлю наркотой....
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14.06.2021 10:26 Ответить
жри легальные опиаты, слабо развитый
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14.06.2021 10:29 Ответить
50% законов принимается под нажимом и шантажом.
Когда начнут принимать законы для украинцев?
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14.06.2021 10:26 Ответить
Конопля-не наркотик,вона не викликає залежності.Від тютюнопаління та алкоголю більше шкоди як для організму,так і оточуючих!
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14.06.2021 10:27 Ответить
и что? легальные сеансы изменение сознания водителя/врача/военного должны стать нормой? нуаче, зависимости ж нет! (спойлер: есть)
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14.06.2021 10:31 Ответить
Вона є, але вона дійсно менша, ніж від тютюну - це і лікарі-наркологи визнають. І тут ще такий нюанс, ще медичні сорти коноплі дуже слабенькі з т.з. наркотичного впливу - там дуже багато її доведеться скурити, щоб якийсь наркотичний ефект відчути. Це так само, як з коноплями, які вирощують для виробництва тканин - вони ж теж слабенькі...
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14.06.2021 10:55 Ответить
Брехня. ;Медична; конопля і конопля наркоманська- то одна й та сама конопля.
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14.06.2021 11:58 Ответить
Я не казав,що її можна вживати під час виконання будь-якої роботи,тільки в медичних цілях!
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14.06.2021 12:21 Ответить
Угу. Героїн теж з одного разу не викликає залежності.
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14.06.2021 11:56 Ответить
да, аваков те насогласует, когда ты на его поляну посягаешь
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14.06.2021 10:28 Ответить
В "Слуге народа" есть системные противники идеи легализации медицинского каннабиса, которые угрожали "заспамить" правками законопроект, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1842
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14.06.2021 10:31 Ответить
Погано, що закон про мову, як і сама державна мова, для них байдужий.
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14.06.2021 10:34 Ответить
Легалайз *********.
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14.06.2021 11:08 Ответить
Кажуть, концерти Кварталу чудово заходять по накурці.
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14.06.2021 11:42 Ответить
В "Слуге народа" есть системные противники идеи легализации медицинского каннабиса, которые угрожали "заспамить" правками законопроект, - Корниенко, всё очень просто "Ватсон", уже задолбали бродячие люди которым не понятно, то ли им очень плохо, то ли очень хорошо, шприцы под кустами и в подъездах! Ну а другой аспект, конечно наркодилер, цена может упасть! А вообще не пойму, больным что уже ни чего не дают, от жутких болей?
Я за легализацию всех наркотиков, но под строжайшем контролем, может детей это спасёт? А наркоман всё равно найдёт, крупнейший наркодилер лаврлошадь, поможет!
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14.06.2021 11:45 Ответить
Конопля при болях- як мертвому припарка.
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14.06.2021 11:57 Ответить
 
 