В "Слуге народа" есть системные противники идеи легализации медицинского каннабиса, которые угрожали "заспамить" правками законопроект, - Корниенко

В парламентской фракции "Слуга народа" есть противники идеи легализации медицинского каннабиса.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

Парламентарий рассчитывает, что законопроект проголосуют в первом чтении.

"У нас есть системные противники этой идеи, они угрожали "заспамить" документ правками. Будем вести переговоры. В конце концов этот закон гораздо жестче, чем те версии, что были до этого. Ведь было несколько законопроектов – от "Голоса", наша партия несколько внесла. Затем договорились и вышли на компромиссный вариант, который согласовали МВД и Минздрав, примерно 90 депутатов поставили свои подписи под ним", - объяснил Корниенко.

"Думаю, что первое чтение мы проголосуем до конца сессии или, возможно, в сентябре. Здесь нет срочности, потому что постановлением Минздрава некоторые препараты уже разрешили ввозить в страну", - добавил он.

По словам Корниенко, от принятия закона до начала работы индустрии тоже пройдет не один месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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