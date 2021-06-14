В "Слуге народа" есть системные противники идеи легализации медицинского каннабиса, которые угрожали "заспамить" правками законопроект, - Корниенко
В парламентской фракции "Слуга народа" есть противники идеи легализации медицинского каннабиса.
Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.
Парламентарий рассчитывает, что законопроект проголосуют в первом чтении.
"У нас есть системные противники этой идеи, они угрожали "заспамить" документ правками. Будем вести переговоры. В конце концов этот закон гораздо жестче, чем те версии, что были до этого. Ведь было несколько законопроектов – от "Голоса", наша партия несколько внесла. Затем договорились и вышли на компромиссный вариант, который согласовали МВД и Минздрав, примерно 90 депутатов поставили свои подписи под ним", - объяснил Корниенко.
"Думаю, что первое чтение мы проголосуем до конца сессии или, возможно, в сентябре. Здесь нет срочности, потому что постановлением Минздрава некоторые препараты уже разрешили ввозить в страну", - добавил он.
По словам Корниенко, от принятия закона до начала работы индустрии тоже пройдет не один месяц.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса.
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Когда начнут принимать законы для украинцев?
Я за легализацию всех наркотиков, но под строжайшем контролем, может детей это спасёт? А наркоман всё равно найдёт, крупнейший наркодилер лаврлошадь, поможет!