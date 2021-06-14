Никогда не забуду его школу и слова "Надо двигаться до последнего вздоха", - Зеленский соболезнует в связи со смертью хореографа Чапкиса
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью хореографа Григория Чапкиса.
Слова скорби глава государства разместил в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Ушел из жизни Григорий Николаевич Чапкис. Большой танцовщик, человек, личность. С несокрушимым характером, с сильной энергетикой, с желанием жить и неповторимым "движением на паркете". Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца", - отметил Зеленский.
"И всегда буду помнить его "Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучшей, но не настолько, как я". Неисправимый оптимист, тот, с кого действительно хотелось брать пример. Тот, для кого танец никогда не был работой, зато был его жизнью", - добавил глава государства.
"Для меня Григорий Николаевич - навсегда! Как и его слова: "Надо двигаться до последнего вздоха". Советую не забывать эту фразу всем нам. Навсегда в наших сердцах", - подытожил он.
Отметим, что хореограф Григорий Чапкис был судьей на проекте "Танці з зірками", где в первом сезоне в 2006 году принимал участие и победил в паре с танцовщицей Аленой Шоптенко Владимир Зеленский.
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Как воины гибнут - соболезнования от него не дождешься.
А із визволенням Маріуполя "забув" привітати українців.
Його сторінка у фейсбук. Навіть згадки немає про Маріуполь.
https://www.facebook.com/zelenskiy95
Не всі сидять в Instagram.
Тут смерть людини, а дебільні порохоботи й тут намагаються тролити зеленого блазня.
Яка б тема не була, порошенківська отара усюди пхає свій негатив.
Я вкрай негативно ставлюся до барига та блазня. Вважаю, що їм обом місце на смітнику історії. І усі намагання дебільних порохоботів переконати суспільство у тому, що країні потрібен порох, сприймаю з іронічною посмішкою та відразою.
Офіційні сторінки в соціальних медіа прирівнюються до офіційних джерел.
Я також хочу бачити на посаді президента не блазня, але й не баригу.
У мене немає профілю в Інстаграм, але вчора постили скріни зі сторінки зеленського. Він таки згадав про звільнення Маріуполя.
Он может личные страницы держать где угодно. Есть официальные аккаунты в Фейсбуке и Твтттере, все остальное тот-же самый забор.
Я ж написав, що у мене немає аку в Інстаграм.
https://www.instagram.com/zelenskiy_official/?hl=uk
Втім, у зеленського там майже 10 млн. читачів. Це більше, ніж аудиторія будь-якого ТВ каналу в Україні.
Ні за блазня, ні за баригу ніколи не голосував та не буду.
Молодца!