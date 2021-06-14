Никогда не забуду его школу и слова "Надо двигаться до последнего вздоха", - Зеленский соболезнует в связи со смертью хореографа Чапкиса

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью хореографа Григория Чапкиса.

Слова скорби глава государства разместил в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Ушел из жизни Григорий Николаевич Чапкис. Большой танцовщик, человек, личность. С несокрушимым характером, с сильной энергетикой, с желанием жить и неповторимым "движением на паркете". Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца", - отметил Зеленский.

"И всегда буду помнить его "Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучшей, но не настолько, как я". Неисправимый оптимист, тот, с кого действительно хотелось брать пример. Тот, для кого танец никогда не был работой, зато был его жизнью", - добавил глава государства.

"Для меня Григорий Николаевич - навсегда! Как и его слова: "Надо двигаться до последнего вздоха". Советую не забывать эту фразу всем нам. Навсегда в наших сердцах", - подытожил он.

Отметим, что хореограф Григорий Чапкис был судьей на проекте "Танці з зірками", где в первом сезоне в 2006 году принимал участие и победил в паре с танцовщицей Аленой Шоптенко Владимир Зеленский.

Читайте также: Ушел из жизни хореограф Григорий Чапкис