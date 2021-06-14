Двое дельцов наладили сбыт наркосодержащих таблеток из Европы по четырем областям Украины. Оборот - более миллиона грн в месяц, - полиция. ФОТОрепортаж

На Прикарпатье правоохранители разоблачили наркоторговцев, которые ежемесячно сбывали наркосодержащие таблетки на миллион гривен. Мужчины наладили схему сбыта наркосодержащих таблеток из стран Евросоюза. Сбывали таблетки исключительно оптовыми партиями на территории четырех областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции совместно с работниками управления СБУ, следователями областного главка и под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры задокументировали деятельность двух мужчин, которые наладили поставки из-за рубежа наркосодержащих таблеток и сбыт их на территории области и других регионов страны.

Так, преступным "бизнесом" занимались двое жителей города Калуш: ранее судимый за хулиганство, разбойные нападения 44-летний мужчина, который имеет связи с "криминальным миром", и его 33-летний товарищ.

Наркосодержащие таблетки реализовывали исключительно оптовым сбытчикам большими партиями на территории Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и Черновицкой областей, которые уже, в свою очередь, сбывали местным наркодилерам.

Отмечается, что злоумышленники сбывали таблетки по разным ценам - от 200 до 400 гривен в зависимости от количества. А уже в других регионах местные мелкие сбытчики - по 550-650 гривен.

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Ежемесячный оборот от продаж составил более миллиона гривен.

"Известно, что они тщательно планировали и маскировали свои противоправные действия. В частности, в рамках конспирации при осуществлении очередных сделок дилеры приезжали на условленное место за 2-3 часа и осуществляли разведку местности. Кроме того, привлекали к этому "своих людей", наблюдали и, в случае чего, предупреждали о подозрительных людей и транспортных средствах.

Вчера правоохранители задержали злоумышленников во время передачи товара "из рук в руки"", - сказано в сообщении.

В полиции сообщили, что в результате неотложного обыска в автомобиле работники полиции изъяли наркосодержащие таблетки и мобильные телефоны.

Двух фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Наркодилерам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.