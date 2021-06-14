"Если в Википедии написано, что человек олигарх, почему это не может быть написано в законе?" - "слуга народа" Корниенко

Некоторые депутаты могут быть под влиянием тех или иных предпринимателей и бизнесменов, но это не системные вещи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Бабелю заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, предусмотрены несколько законопроектов, в том числе, касающиеся антимонопольного законодательства.

"Но если в Википедии написано, что человек олигарх, почему это не может быть написано в законе? Эпоха брехни закончилась, давайте называть вещи своими именами", - отметил парламентарий.

Корниенко задали вопрос, почему называть вещи своими именами начали только сейчас, а не в первый год президентства Зеленского.

"Наверное, ждали, что будут новые правила и общественный договор", - ответил нардеп.

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