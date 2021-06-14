"Если в Википедии написано, что человек олигарх, почему это не может быть написано в законе?" - "слуга народа" Корниенко
Некоторые депутаты могут быть под влиянием тех или иных предпринимателей и бизнесменов, но это не системные вещи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Бабелю заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
По его словам, предусмотрены несколько законопроектов, в том числе, касающиеся антимонопольного законодательства.
"Но если в Википедии написано, что человек олигарх, почему это не может быть написано в законе? Эпоха брехни закончилась, давайте называть вещи своими именами", - отметил парламентарий.
Корниенко задали вопрос, почему называть вещи своими именами начали только сейчас, а не в первый год президентства Зеленского.
"Наверное, ждали, что будут новые правила и общественный договор", - ответил нардеп.
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То може ця "узеленська" пліснява взагалі відмінить взі закони та кодекси і Конституцію, а жити по Вікіпедії будемо?
Вони гірші за ідіотів, бо вони - ідіоти, що дорвалися до влади, та ще й з ініциативою...
імперця, поневолювача народів центральної азії, загарбника нафтових покладів прикаспійського регіону, який сунувся в чужий монастир зі своїм статутом
А давайте узаконимо абсолютно все, що написано! І навіть те, що на плоті школярі пишуть!
Ну а Зюзе не надо лично иметь канал.
На него работает Коломойша, Фирташ с Левочкиным и пр.
Хорошо устроился.
Как сказал Беня в интервью Бигусу - Порошенко проиграл выборы,
потому что у него не было 1+1
ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ 2019, 21:07
Об этом он сказал в интервью "https://www.youtube.com/watch?v=QXRJEFJIrzo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0yOivKQf-2sBSvGFGTf4B_scYWDWYvvgPFX6e9xTVre_g0mR9myrqgiXo Bihus.info ".
18 апреля 2019, новоизбранный президент Зеленский представил в эфире программы (1+1) свою команду.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/2/7214118/
От себя добавлю - и не было 95 Квартала и Слуги народа (Голобородька-Косоворотька)
В Вікіпедії написано хто ви такі.
Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ ,
ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину.
Объяснение этому очень просто, ФИРМЫ СОБСТВЕННИКОМ КОТОРЫХ БЫЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНИМАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ВЫВЕДЕНИИ ЭТИХ ДЕНЕГ.
Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.
https://ukrmir.info/boryushhijsya-s-oligarhami-zelenskij-vyshel-na-samogo-sebya/
Ахметов розбагател в 3раза,
у Коломойского прибыль +0,8 млрд баксов за последний год,
а простые граждане обеднели, тарифы и цены растут
Стаття 24. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, МАЙНОВОГО стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Особенностью Википедии (является то, что создавать и редактировать статьи в ней может ЛЮБОЙ пользователь сети Интернет, причём, как правило, даже без регистрации на сайте. Если завтра в Вике будет написано, что Корниенко гомосексуалист и алкоголик - это тоже станет законом ?
Арахамия: "Да".
Корниенко: "Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much… Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна".
Арахамия: "А?"
Корниенко: "Как корабельная сосна. Она тут от**ярит , б***ь, триста встреч тебе за 4 месяца. Выиграет, б***ь чисто".
Арахамия: "Да?"
Корниенко: "Энергетик".
Арахамия: "Немного".
Корниенко: "К президенту ты заведешь и увидишь - он о**еет (удивится - "ДС"), подпрыгнет, выкурит все IQOS и скажет: "Баба - да, баба - да".
https://www.dsnews.ua/dosie/aleksandr-kornienko-19032021-418756
Партия нового типа - это социальный лифт, который будет продвигать на национальную политическую сцену неравнодушных людей, которые путем сочетания обучения и практики будут превращаться в политиков нового типа ...
Чтобы лифт (в партии - "ДС") работал, партия должна быть секси, как говорит наш колега (вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации - "ДС") Миша Федоров, должна возбуждать депутатов
Да уж навыдвигали "политиков нового типа ..." типа Татарова и ему подобных
Эпоха брехни закончилась и теперь вся правда написана в википедии!
Голосуйте за партию простых людей - "слуги народпа"!