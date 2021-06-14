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"Слуга народа" Корниенко о возможности отставок в Кабмине: "Давайте до осени уже без передряги"

В Раде считают, что пока отставок в Кабинете Министров Украины не будет. Но ситуация может измениться осенью.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, грозит ли кому-то из министров отставка, он ответил: "Давайте до осени уже без передряги. Мы с Арахамией пообещали, что к осени будет все спокойно".

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Отметим, в мае Рада назначила первого вице-премьера - министра развития экономики Алексея Любченко. До этого Верховная Рада уволила министра экономики Игоря Петрашко после того, как он написал заявление об отставке по собственному желанию. Также в Кабмине сменили министра здравоохранения Украины. Вместо Максима Степанова, стал Виктор Ляшко.

Автор: 

Кабмин (14025) отставка (3150) Корниенко Александр (658)


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Давайте пусть они еще до осени получают зряплаты. Им же за лето оздоровиться надо за казенный счет.
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14.06.2021 11:03 Ответить
То есть до осени можно воровать без оглядки ибо они с агрохимией пообещали до осени всё будет спокойно и без передряги.Корабельным соснам можно пока не беспокоится.
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14.06.2021 11:11 Ответить
И действительно ... зачем "людей" перед отпуском нервировать - пусть сьездят семьей (за наш счет) на Мальдивы . Расслабятся перед увольнением , а уж потом "мы их" на заслуженный (оплаченный) отдых и отправим.
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14.06.2021 12:17 Ответить
 
 