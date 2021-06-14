"Слуга народа" Корниенко о возможности отставок в Кабмине: "Давайте до осени уже без передряги"
В Раде считают, что пока отставок в Кабинете Министров Украины не будет. Но ситуация может измениться осенью.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, грозит ли кому-то из министров отставка, он ответил: "Давайте до осени уже без передряги. Мы с Арахамией пообещали, что к осени будет все спокойно".
Отметим, в мае Рада назначила первого вице-премьера - министра развития экономики Алексея Любченко. До этого Верховная Рада уволила министра экономики Игоря Петрашко после того, как он написал заявление об отставке по собственному желанию. Также в Кабмине сменили министра здравоохранения Украины. Вместо Максима Степанова, стал Виктор Ляшко.
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