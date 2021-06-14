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"Это миф, что у нас дорого", - глава Гостуризма Олеськив о путешествиях по Украине

Глава Государственного агентства по вопросам туризма Марьяна Олеськив заявляет, что путешествовать по Украина не так дорого, если не говорить о летнем сезоне на морских курортах.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле по Украине путешествовать не так дорого, если мы не говорим о высоком летнем сезоне на морских курортах. Это миф, что у нас дорого. Конечно, если говорить, что у нас дорого путешествовать, потому что в Турции ты можешь жить в гостинице за столько-то, а в Одессе за столько-то, тогда да. Но никто не говорит, сколько стоить поехать по Черниговской или Черкасской областях, посетив ряд классных объектов по сравнению с путешествием, например, в Каппадокию. Это никто не сравнивает, а виды у нас действительно не хуже", - сказала Олеськив.

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В то же время, она отметила, что инфраструктура не везде идеальная, и над этим нужно работать.

По ее словам, глобальная цель программы "Путешествуй по Украине" ("Мандруй Україною" - ред.) - формирование культуры путешествий.

"Нам важно, чтобы те люди, которые никуда не ездят, начинали больше ездить. Чтобы процент тех, кто никуда не собирается, уменьшился. Чтобы хотя бы на несколько дней люди посещали соседние области, показывали детям свою страну, знакомились с ее историей, природой и культурой. В этом году наша кампания как раз будет направлена на то, чтобы показать конкретные маршруты на 2-3 дня. Возможно, даже показывать ориентировочную стоимость таких путешествий", - добавила Олеськив.

Глава Гостуризма также обратила внимание, что сейчас конкуренция по внутреннему туризму начнет увеличиваться, так как значительное количество стран открывается и многие смогут путешествовать за границу.

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"Здесь очень важно для всех участников отрасли понять, что качество сервиса и постоянное совершенствование является залогом того, чтобы спрос к внутреннему туризму оставался не только стабильным, но и рос", - констатировала она.

На вопрос, сколько украинский турист в среднем тратит, путешествуя по Украине, глава Гостуризма заявила, что в текущем году ведомство запланировало проведение такого исследования.

"Когда я работала во Львове, мы изучали этот вопрос: расходы украинского туриста были около 30 евро в день, белорусского - 58 евро, а турецкого - 115 евро в день. То есть, украинский турист тратит в три раза меньше, чем иностранный турист", - добавила она.

путешествие (98) туризм (1543) Украина (44914) Олеськив (17)


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Топ комментарии
+6
Что значит дорого или дешево? Есть понятие « цена- качество». Пля где они набирают на работу таких дятлов ?
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14.06.2021 11:13
+4
Десятичасовой тур на квадроцикле по Карпатским тропам-6000грн.Сюда входит бесплатный чай и автобус до места сбора.4звезды в Мармарисе,на двоих,7 дней-13000.Я думаю,жопой по камням на квадрике,в течение 10 часов,но дома-это круче,чем неделя "всё включено" в Мармарисе.
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14.06.2021 11:34
+2
У кожного своє бачення дороговизни. Зелі не дорого прошвирутись до Буковелю, або до Оману.
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14.06.2021 11:07
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У кожного своє бачення дороговизни. Зелі не дорого прошвирутись до Буковелю, або до Оману.
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14.06.2021 11:07 Ответить
с дуба рухнул...инфраструктуры нет, а ты про "дорого"!
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14.06.2021 11:08 Ответить
Что значит дорого или дешево? Есть понятие « цена- качество». Пля где они набирают на работу таких дятлов ?
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14.06.2021 11:13 Ответить
скоро тебя будут подорвать по запчастям из-за внешних долгов и на карман, а ты мелочишься про отдых
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14.06.2021 11:17 Ответить
Не можешь осилить текст ? Нет понятие дорого или дешево- есть понятие это стоит тех денег или не стоит .
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14.06.2021 11:25 Ответить
По понятиям цена-качество у нас полная задница.
За цену полноценной дорогой турецкой 5ки с оллинклюзивом и огромной территорией с кучей активити, в Украине ты получишь в лучшем случае - номер на 3-4*, в лучшем случае - с включенными завтраками, а то и без них и практически никаких включенных в цену активити - за все нужно будет доплачивать дополнительно, если это "все" вообще будет присутствовать, а не тебе просто предоставят номер + озеро/лес или номер недалеко от моря.

То есть по сути в Украине тот же Шишкин - это по сумме показателей турецкая 3ка с предложением 3ки, без моря, но по цене дорогой 5ки.
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14.06.2021 13:21 Ответить
Я даже не сомневаюсь что полная Ж. Но я последний раз отдыхала в Украине в 1999году ( я имею ввиду пляжный отдых) в Гурзуфе ( мужу дали 30% путевку в очень приличном доме отдыха), мне сложно оценить. Но с другой стороны , кто мешает нашим гражданам отдыхать в других местах Турция, Египет очень даже бюджетные варианты. Осень- весна есть хорошие предложения по ОАЭ ( просто не селится в Дубае а выбрать менее дорогостоящий Эмират).

но с другой стороны , если платят и едут- значит людей устраивает?
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14.06.2021 13:32 Ответить
в Одесской области или в другой курортной зоне Украине, отдыхать очень дорого и не "на", а "в". Инфраструктуры нет и качество отсутствует по определению. В принципе за те же деньги вы можете отдохнуть в АОЭ или валятся на грязном пляже с плохими жилищными условиями, но у себя дома.
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14.06.2021 11:15 Ответить
Эмираты подходят не всем по климату, ну а то что там очень качественный отдых это да, по достаточно неплохим ценам.
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14.06.2021 11:28 Ответить
Десятичасовой тур на квадроцикле по Карпатским тропам-6000грн.Сюда входит бесплатный чай и автобус до места сбора.4звезды в Мармарисе,на двоих,7 дней-13000.Я думаю,жопой по камням на квадрике,в течение 10 часов,но дома-это круче,чем неделя "всё включено" в Мармарисе.
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14.06.2021 11:34 Ответить
Яготин Киевская обл. "Резиденция" озеро Супой ,2000 гр сутки за проживание без питания!
Круче Мармарисы!!!
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14.06.2021 12:08 Ответить
Шишкин в Черниговской области: 4000-8000 тысяч в сутки за двоих, включенны только завтраки, но пообедать-поужинать можно только в местном ресторане (больше негде) с ценами выше киевских. Имеется озеро, лес. Все остальное - за отдельную плату.
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14.06.2021 13:28 Ответить
Не дешевше ніж в Туреччині
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14.06.2021 11:36 Ответить
На велике с палаткой - совсем дешево!
С хорошим сервисом, да еще с улыбкой от обслуживающего персонала ...
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14.06.2021 11:39 Ответить
Звездежь. Если брать уровень качества относительно стоимости, то у нас дороже. Так же как и с продуктами питания, и ремонтами, и всем остальным. Продают говно и говорят, ну у нас же дешевле чем за границей значит надо брать. Только вот говно на самом деле и того не стоит.
Попробуйте ради эксперимента поехать в трип на неделю по маршруту - Кролевец-Прилуки, Качановка, Батурин. И увидите и инфраструктуру, и качество/сервис/стоимость (и вообще наличие и выбор) жилья для ночевки... Это так чтоб далеко не ездить и убедиться на месте.
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14.06.2021 11:39 Ответить
Вы правы, не только туристам- каждому автомобилисту государство торчит как минимум одну пробитую покрышку и бабки на ремонт подвески. П.с. и мы еще налоги плотим на эти дороги, лол просто.
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14.06.2021 11:44 Ответить
Перепрошую, не Кролевец, а Тростянец. Это к моему предыдущему комменту.
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14.06.2021 11:42 Ответить
Поперше дорого, а подруге- убого і неякісно.
Як після закордону можна поїхати в Затоку я не уявляю...
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14.06.2021 11:45 Ответить
Не так вже і дорого:продай пса і мандруй, відпочивай Україною!У нас найвища зарплатня-тільки за зраду
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14.06.2021 11:47 Ответить
Очередная сказка ЗЕленых попугаев.

В Украине дорого, инфраструктура убитая. Отдохнуть в комфортом стоит дороже Египта или Турции.....
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14.06.2021 12:45 Ответить
Ну не знаю . Мені Єгипет і дешевше і якісніше і ніхто не рахує кожен шматочок мяса і кожен ковток соку чи пива . Ну і фрукти ніхто тобі не рахує . І це в пустелі , а не на чорноземах , де в кожному дворі криниця . І це з перельотом . Чому так - не знаю . Може люди там щиріші та гостинніші . Але факт залишається фактом , Єгипет чомусь дешевше .
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14.06.2021 13:52 Ответить
У нас не просто дорого, а дуже дорого відпочивати. Минулого тижня шукала відпочинок у Карпатах. Знайшла готель ( не пишу назву, щоб не було реклами чи антиреклами) з великим парком, двома басейнами. Велика територія з трьома ресторанами, кортом, спа. Номер двокімнатній з мінікухнею. Доба на двох 3840 гривень, ще 1000 гривень доплата за собаку. Поїдемо на чотири доби та на дві доби у Львів. От і рахуйте, дешево це чи дорого в порівнянні з закордонним відпочинком.
Треба обов'язково підтримувати вітчизняний туризм, але ж і ціни не завадило б трохи знизити, щоб туризм взагалі в Україні був. Ще до пандемії у Львові та в Карпатах завжди було багато туристів і наших, і іноземців. Побачимо, як буде у цьому році.
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14.06.2021 16:16 Ответить
 
 