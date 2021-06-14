Со дня внесения законопроекта о ликвидации ОАСК прошло два месяца, его трижды не выносили на заседание комитета, - Шабунин

Законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева за два месяца не был вынесен на заседание комитета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"От внесения Зеленским супер-пупер неотложного законопроекта о ликвидации ОАСК прошло два месяца. За это время законопроект не прошел даже комитет. Комитет, который возглавляет депутат Зеленского и в котором у Зеленского большинство депутатов. Председатель комитета трижды не выносил этот вопрос на повестку дня. Трижды! Один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, от ОП конкурс на должность главы САП координирует Олег Татаров.

"Я еще раз утверждаю, что он российская консерва Портнова, которая сознательно разрушает наши отношения с западными союзниками. Отношения, которые Украине жизненно необходимы в войне с Россией. В этом конкретном случае Татаров/Портнов бьют по отношениям с США/НАТО. Байден во время звонка отметил Зеленскому: Вашингтон ждет прозрачного завершения конкурса на должность главы САП. После этого Банковая на глазах всего мира этот конкурс паскудит. Как вы думаете, что после этого Байден скажет Зеленскому во время оговоренной встречи? Если эта встреча после такого свинства Баковой состоится", - подытожил глава ЦПК.

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