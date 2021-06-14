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Новости Тарифы ЖКХ
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Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о реструктуризации долгов коммунальных предприятий за газ, - Разумков

Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о реструктуризации долгов коммунальных предприятий за газ, - Разумков

На этой неделе парламент может рассмотреть в первом чтении законопроект о реструктуризации долгов коммунальных предприятий за газ (№3508-д).

Об этом в ходе Согласительного совета заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В этом нуждается и местная власть. Также это необходимо, чтобы обеспечить нормальное функционирование в дальнейшем рынка природного газа. Поскольку сегодня есть проблема с задолженностью", - объяснил он.

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Автор: 

ВР (29227) Газ (10223) Тарифы на газ (351) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+1
Ага. И Украинцы второй раз заплатят за то же самое их своего кармана, на этот раз через бюджет.
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14.06.2021 11:21
+1
Наворовались на газе, а теперь простите им это?
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14.06.2021 11:23
+1
Что значит "простите"? Эти долги покроют из бюджета, т.е. за счет Украинцев.
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14.06.2021 11:23
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Ага. И Украинцы второй раз заплатят за то же самое их своего кармана, на этот раз через бюджет.
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14.06.2021 11:21 Ответить
газ надо по нормальной цене продавать и долгов не будет
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14.06.2021 11:21 Ответить
Надо индивидуальное отопление и долгов не будет. И схематоза на отоплении не будет.
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14.06.2021 11:22 Ответить
многоквартирные дома - это единый комплекс...потому не индивидуальное отопление квартиры, а целого дома...осбб и для этого тоже...
реструктуризация долгов - это было все 30 лет независимости, другими словами - спишут долги...янукович пришел и списал 10 млрд...и этот спишет, уже больше, чтобы выбрали...
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14.06.2021 11:58 Ответить
Вава на біговій доріжці обіцяв знизити тарифи. Невже набрехав лошарам?
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14.06.2021 11:24 Ответить
Мало ли что, и на ком он обещал...
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14.06.2021 12:59 Ответить
Наворовались на газе, а теперь простите им это?
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14.06.2021 11:23 Ответить
Что значит "простите"? Эти долги покроют из бюджета, т.е. за счет Украинцев.
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14.06.2021 11:23 Ответить
Если они в долгах, то пусть распродают свое имущество, и покрывают убытки государству.
А то, под видом "население не платит", миллиарды рассовывают по своим карманам.
Мэри некоторых городов показывали платежки, мол за газ расчитались полностью или расчитались значительно, а эти дельцы показывают, что у них убытки якобы в несколько раз бОльшие.
А так, все хорошо у них. Деньги прикарманили, еще получили и из бюджета, частью которых можно позолотить ручку деньги дающим из бюджета.
Бизнес по новому!
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14.06.2021 15:57 Ответить
Ты гений! А я и не знал, что долги покроют из бюджета, т.е. за счет Украинцев.
Сними корону.
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14.06.2021 16:00 Ответить
К чему твоя истерика? Претендуешь на часть барышей этих зЭ-аферистов?
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14.06.2021 16:03 Ответить
А к чему этот твой выпердешь?
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15.06.2021 15:12 Ответить
Если ты ощущаешь запах, значит ты обделался
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15.06.2021 17:16 Ответить
Простят их Ахметову и Фирташу, а народ заплатит по второму кругу.
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14.06.2021 11:36 Ответить
Быдло из раза в раз выбирает условного кернеса - тот тормозит оплату за газ - огромный многолетний долг, зато тариф не до потолка, но газ не отключают - теперь его спишут за счет нормальных украинцев - быдло и впредь избирает условного гепу...
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14.06.2021 13:59 Ответить
 
 