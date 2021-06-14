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Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о реструктуризации долгов коммунальных предприятий за газ, - Разумков
На этой неделе парламент может рассмотреть в первом чтении законопроект о реструктуризации долгов коммунальных предприятий за газ (№3508-д).
Об этом в ходе Согласительного совета заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"В этом нуждается и местная власть. Также это необходимо, чтобы обеспечить нормальное функционирование в дальнейшем рынка природного газа. Поскольку сегодня есть проблема с задолженностью", - объяснил он.
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показать весь комментарий14.06.2021 11:23
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реструктуризация долгов - это было все 30 лет независимости, другими словами - спишут долги...янукович пришел и списал 10 млрд...и этот спишет, уже больше, чтобы выбрали...
А то, под видом "население не платит", миллиарды рассовывают по своим карманам.
Мэри некоторых городов показывали платежки, мол за газ расчитались полностью или расчитались значительно, а эти дельцы показывают, что у них убытки якобы в несколько раз бОльшие.
А так, все хорошо у них. Деньги прикарманили, еще получили и из бюджета, частью которых можно позолотить ручку деньги дающим из бюджета.
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