Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о реструктуризации долгов коммунальных предприятий за газ, - Разумков

На этой неделе парламент может рассмотреть в первом чтении законопроект о реструктуризации долгов коммунальных предприятий за газ (№3508-д).

Об этом в ходе Согласительного совета заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В этом нуждается и местная власть. Также это необходимо, чтобы обеспечить нормальное функционирование в дальнейшем рынка природного газа. Поскольку сегодня есть проблема с задолженностью", - объяснил он.

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