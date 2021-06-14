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"Слава Украине! Шевченко молодец": российский комментатор Андронов оценил игру сборной Украины в первом матче Евро-2020

Российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал игру сборной Украины против сборной Нидерландов.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Telegram-канале Андронов оценил работу тренера украинской сборной Андрея Шевченко.

"Лучший тайм на этом Евро. Бодро, смело, атака на атаку. Шевченко молодец, что не стал строить окопы "имени Баринова и Оздоева". Футбол должен дарить радость. Этот - дарит!" - говорится в сообщении.

"Слава Украине! Вроде и там потеряли три очка, и наши потеряли три очка. Но одни играли в футбол (как умеют), а другие - в спортивную ходьбу с мячом. Пока это был лучший матч на Евро", - добавил Андронов.

Напомним, ранее сборная Украины минимально уступила в первом матче Евро-2020.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шевченко об игре сборной Украины на Евро-2020: Я доволен командой. Несмотря на то, что мы проиграли матч, мы запишем его себе в плюс

Автор: 

россия (95361) сборная по футболу (296) футбол (3586) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+30
в спортивную ходьбу с мячом.)) москалі винайшли новий вид спорту . ? .
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14.06.2021 11:28
+26
Посадять рашиссти як "еестрімиста" цього коментатора за Славв Україні, й 1100% знайдуть "візітку Яроша" у нього.
Слідкуємо.
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14.06.2021 11:33
+23
Так кацапи вже вкрали, як завжди, кажуть "слава рассєі" .... й Борщ кажуть кацапський. Крадуть все у нас а потім святоо вірять до істерії що то "ісконна рюськає" .
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14.06.2021 11:36
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в спортивную ходьбу с мячом.)) москалі винайшли новий вид спорту . ? .
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14.06.2021 11:28 Ответить
Посадять рашиссти як "еестрімиста" цього коментатора за Славв Україні, й 1100% знайдуть "візітку Яроша" у нього.
Слідкуємо.
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14.06.2021 11:33 Ответить
Багато розголосу,вони по тихому- "новичок" на дверну ручку чи в труси...Це вже звична практика.
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14.06.2021 12:17 Ответить
та он не первый раз за украинский футбол так бодро говорит и часто срется с "коллегами" из-за этого...никто его не тронет, пока
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15.06.2021 10:29 Ответить
Посадять,як пити дати,та ще й "пригостять" "Новічком",щоб не підривав основи пуцеРашії!
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15.06.2021 10:30 Ответить
Мда...навіть кацапи на це гасло підсіли..
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14.06.2021 11:33 Ответить
Так кацапи вже вкрали, як завжди, кажуть "слава рассєі" .... й Борщ кажуть кацапський. Крадуть все у нас а потім святоо вірять до істерії що то "ісконна рюськає" .
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14.06.2021 11:36 Ответить
Ну то що,що вбогенькі на розум, за те хитрожопі.
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15.06.2021 10:23 Ответить
если человек говорит Слава Украине, он не кацап, он словянин.
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14.06.2021 11:44 Ответить
Я чесно кажучи не в захваті від ідеї слов'янства. До чого воно...
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14.06.2021 11:47 Ответить
то до кого Ви себе відносите? слов,янство це не ідея, це народність по місцю існування, способу життя і кольору шкіри
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14.06.2021 11:54 Ответить
До українців.
Так само як італієць не скаже, що він романської групи як і французи, що вони одне і таж народність.
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14.06.2021 12:14 Ответить
чтоб вы поняли о чем я.... не о нации, ни о народности не сказал ни слова. что Вы подумали я не знаю и знать не хочу. Вы можете обвинить меня в сепаратизме, если я скажу что например актер Ефремов классный мужик а он россиянин. но это Ваше личное. и попрошу не цепляться и не трактовать написанное именно со своей точки зрения. свое мнение висказивать нужно но без поучительного подтекста.
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14.06.2021 14:39 Ответить
А я цікавилась вашою думкою ?
Чи то ви мені її нав'язуєте ?
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14.06.2021 14:58 Ответить
якщо читали то мабудь цікавилися. я Вас не змушував
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14.06.2021 17:50 Ответить
Ефремов мордвин
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14.06.2021 16:11 Ответить
а хочеш ""слов'янину"", вкажу тобі як знайти апостроф на клаві?
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14.06.2021 12:41 Ответить
тащишся що під....бав? то мені вже 55тий.і я по таких дурницях не парусь.ти себе ще шуаеш а я себе вже знайшов
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14.06.2021 14:27 Ответить
лапоть, а чого мені тащитись від такої кобили як ти? Вважаєш, що посилив декілька слів українською, то зробив комусь милість? Апостроф знайшов чи бовдуром помреш?
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14.06.2021 15:17 Ответить
може ти здобув хорошу освіту, може навіть розумний, але як людина ти мабудь чмо. ти виросло на ноуті та смартфоні. я крім знайти новини і авторіа в цьому нічого не петраю. і я це тобі чесно кажу. ти ж показуєш який ти розумний. а це означає що в житті ти круглий НОЛЬ
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14.06.2021 17:46 Ответить
бовдур, не грайся у Вангу- це не твоє...
Якщо, взяти до уваги, що така праска як ти, мала б намагатись тицяти пальцями щось від 1998 року.., то твої скарги на старість та обмеженість у доступі- це просто смішно... Пів року тому ти зареєструвався, щоб віком тиснути на опонента чи жалітись на "старість"?
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14.06.2021 18:08 Ответить
зробив висновок. ти разумний але козел.
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15.06.2021 10:02 Ответить
ти обмежений цап у команді Зе!Беньського?
Розвивай тему слов'янства, кожен кацап пищить від цього.
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15.06.2021 11:36 Ответить
абсурдні твої висновки що до команди. а інтелект працює тільки на те, щоб знайти в чомусь помилку, та клювати когось за неї. більше немає що робити? як кажуть, на своей волне.... 100% поведінка нашого говнокомандувача.
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15.06.2021 12:20 Ответить
а тобі не приходило в голову, що я тебе перевіряю на вшивість? Ну, ляпнув ти за слов'янство Олексія Андронова, отримав , що це кацапська "фішечка"... Чому скачеш далі? Образився, що виправили, чи скипів від зауваження? Почав тут Вангувати навіщо, що ти знаєш про когось, якщо пів року як на цьому ресурсі та свіжа нульовка?
Будь-яку людину, можна обізвати дурнем, окрім, дійсно дурня... Сенс ловиш?
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15.06.2021 13:20 Ответить
щодо висновків, так роззуй очі та побач знак питання на кінці, а це означає, що речення не стверджувальне, а питальне... Щодо помилок у тексті- знову маніпулюєш, оскільки твоє речення було кацапською, а значить без помилки... У інших, де ти помилився- я не акцентував (сам знайди)... І бачу їх автоматично, а не вишукую...
Скажу більше, мені сподобалась твоя реакція та ведення діалогу, мінуси були у скаканні до Ксенії та підтримці твоїх думок, примітивами з ознаками заробітчан...
Ось така ..у..ня малятка!
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15.06.2021 13:48 Ответить
якщо я десь перегнув чи не дочитав, вибачаюсь. що до кацапськой то мені довелось розмовляти на ній років 35-40 з моїх 54. бувай здоров
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15.06.2021 13:59 Ответить
не має за що вибачатись, діалог був змістовним, а реакція на моє хамство- змусила з повагою віднестись до опонента... Ще пересічемось.
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15.06.2021 14:16 Ответить
а питання було навіть не особисто в тобі. буває, хтось як почне строчити і спинку нема. з образами матом і тд. особливо коли моню обс..раю.
РЕАКЦІЯ.
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15.06.2021 14:37 Ответить
вы еще скажите, что если удмурт говорит Слава Украине, то Украина - часть удмуртии.
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14.06.2021 11:55 Ответить
де сало- скрізь Україна...
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14.06.2021 12:43 Ответить
я вообще имел в виду нормальніх людей. а Вы переходите на нации и личности и поговорка, в семье не без урода Вам неизвесна.
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14.06.2021 14:31 Ответить
Слава Украине! Милая Ксения.
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14.06.2021 14:34 Ответить
Да, матч получился ничего себе. Только жаль, что наши словили непонятный мандраж в первом тайме и только второй гол и выход Шапаренко завели их. Если бы они так играли весь матч!
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14.06.2021 11:34 Ответить
Какая там ходьба, жопоногим только за уралом играть, в шашки, и то обсерутся
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14.06.2021 11:34 Ответить
Я аж захлинувся від щастя (сарказм). Най би вони усі подохли, і андронови, і сидорови, і іванови.
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14.06.2021 11:35 Ответить
Посадят комментатора. Пушкин дописался, а этот докомментируется...
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14.06.2021 11:36 Ответить
🤣
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14.06.2021 11:42 Ответить
ой посадють
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14.06.2021 13:42 Ответить
Українці мають перемагати, скрізь і завжди ! Ми воїни, а не мазохісти 1
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14.06.2021 11:43 Ответить
Этот агент госдепа, продавшийся бандеровцам, уже забронировал себе местечко в Гулаге.
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14.06.2021 11:56 Ответить
Героям Слава!🇺🇦💪
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14.06.2021 13:41 Ответить
Дуже мене цікавить думка зі сколєновстану
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14.06.2021 14:27 Ответить
Единственный их всех комментаторов,который открыто поддержал Евромайдан! У него постоянные проблемы по работе из-за этого Уважаю его жизненную позицию
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14.06.2021 15:51 Ответить
Андронов адекватный и за ДК топит)
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14.06.2021 16:12 Ответить
такое отношение к Украине может иметь
для него скоропостижные последствия....
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15.06.2021 06:43 Ответить
он давно уже не комментатор, а спортивный обозреватель какого-то интернет-канала...
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15.06.2021 07:07 Ответить
имхо, просто спортивный комментатор, как правило, не зациклен на политике. И, если бы российская сборная играла не жопой, он бы и их хвалил. Это, не знаю, как вы оцениваете работу автослесаря: если он вам сделал машину жопой, то пусть он хоть всю спецовку обвяжет украинскими флагами, вряд ли вы захотите принять его работу. Если же делает качественно - то к нему не будет никаких вопросов, а его политические взгляды дело десятое
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15.06.2021 07:16 Ответить
По идее даже странно...допуск к работе комментатора очень тщательно проверялся КГБ, комментатор обязательно должен быть член кпсс....не думаю что на рашке сильно изменилось даже и когда Ельцын был...
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15.06.2021 07:51 Ответить
Да глупости это все. Или забыли знаменитое озеровское "Гол! х*й! штанга!"? Или деда Панаса, который читал сказки, одетый в вышиванку и был популярней хрюш и степашек?
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15.06.2021 08:56 Ответить
Что значит "российский комментатор"?
Из какого телеканала?
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15.06.2021 10:26 Ответить
 
 