"Слава Украине! Шевченко молодец": российский комментатор Андронов оценил игру сборной Украины в первом матче Евро-2020

Российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал игру сборной Украины против сборной Нидерландов.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Telegram-канале Андронов оценил работу тренера украинской сборной Андрея Шевченко.

"Лучший тайм на этом Евро. Бодро, смело, атака на атаку. Шевченко молодец, что не стал строить окопы "имени Баринова и Оздоева". Футбол должен дарить радость. Этот - дарит!" - говорится в сообщении.

"Слава Украине! Вроде и там потеряли три очка, и наши потеряли три очка. Но одни играли в футбол (как умеют), а другие - в спортивную ходьбу с мячом. Пока это был лучший матч на Евро", - добавил Андронов.

Напомним, ранее сборная Украины минимально уступила в первом матче Евро-2020.

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