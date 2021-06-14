"Слава Украине! Шевченко молодец": российский комментатор Андронов оценил игру сборной Украины в первом матче Евро-2020
Российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал игру сборной Украины против сборной Нидерландов.
Как информирует Цензор.НЕТ, в Telegram-канале Андронов оценил работу тренера украинской сборной Андрея Шевченко.
"Лучший тайм на этом Евро. Бодро, смело, атака на атаку. Шевченко молодец, что не стал строить окопы "имени Баринова и Оздоева". Футбол должен дарить радость. Этот - дарит!" - говорится в сообщении.
"Слава Украине! Вроде и там потеряли три очка, и наши потеряли три очка. Но одни играли в футбол (как умеют), а другие - в спортивную ходьбу с мячом. Пока это был лучший матч на Евро", - добавил Андронов.
Напомним, ранее сборная Украины минимально уступила в первом матче Евро-2020.
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Так само як італієць не скаже, що він романської групи як і французи, що вони одне і таж народність.
Чи то ви мені її нав'язуєте ?
Якщо, взяти до уваги, що така праска як ти, мала б намагатись тицяти пальцями щось від 1998 року.., то твої скарги на старість та обмеженість у доступі- це просто смішно... Пів року тому ти зареєструвався, щоб віком тиснути на опонента чи жалітись на "старість"?
Розвивай тему слов'янства, кожен кацап пищить від цього.
Будь-яку людину, можна обізвати дурнем, окрім, дійсно дурня... Сенс ловиш?
Скажу більше, мені сподобалась твоя реакція та ведення діалогу, мінуси були у скаканні до Ксенії та підтримці твоїх думок, примітивами з ознаками заробітчан...
Ось така ..у..ня малятка!
РЕАКЦІЯ.
для него скоропостижные последствия....
Из какого телеканала?