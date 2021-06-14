"Слуга народа" до сих пор не отчиталась о расходах на "президентский опрос", - КИУ

Комитет избирателей Украины отмечает негативную тенденцию относительно предоставления политическим партиям легальных возможностей для избежания финансовой отчетности. На сегодня из 365 партий отчеты за I квартал 2021 подали только 57 политических сил. Таким образом 85% партий фактически перестали отчитываться перед НАПК в последний год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КИУ.

Такая ситуация негативно сказывается на прозрачности деятельности партий. К примеру, политическая партия "Слуга народа" до сих пор не обнародовала информацию о расходах на президентской опрос, проведенный в день голосования на местных выборах 25 октября 2020 года.

В октябре 2020 года представители партии "Слуги народа" заявляли, что расходы на опрос будут отражены в финансовом отчете партии. Однако, по состоянию на май 2021 года, такой информации предоставлено не было. Формальной причиной промедления являются изменения в Закон "О политических партиях в Украине", которые предоставили политическим партиям легальную возможность затягивать с подачей финансовых отчетов до окончания в Украине карантина. Последний отчет, представленный партией "Слуга народа", касается периода второго квартала 2020 года (апрель-июнь).

Также подчеркивается, что подобная ситуация наблюдается и с другими партиями, которые также получили легальную возможность не отчитываться о своих доходах и расходах во время карантина. В результате политические партии в течение последнего года фактически не отчитывались. Последний отчет партии "Голос" датирован II кварталом 2020 года, ВО "Батькивщина", ЕС, ОПЗЖ - I кварталом 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ

"На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №4611, которым предлагается исключить из закона положения об отсрочке для политических партий в представлении ежеквартальных отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера на период карантина", - отмечают в КИУ.

Законопроект зарегистрирован в январе 2021 года, однако он еще не был рассмотрен на пленарном заседании.

"В прошлом году, в начале пандемии коронавируса, политические партии получили легальную возможность не отчитываться о своих расходах, что фактически является прямым ударом по идее государственного финансирования. В результате, на сегодняшний день, отчеты за 2021 год подали только 57 партий из 365. То есть 85% партий перестали отчитываться, пользуясь изменениями в законодательстве. Однако, по оценке КИУ, сейчас не существует объективных причин для отсрочки подачи финансовой отчетности. Комитет избирателей Украины призывает Верховную Раду безотлагательно внести изменения в закон "О политических партиях в Украине" и вернуть нормы по отчетности политических партий ", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.