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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский о сбитом Ил-76 вблизи Луганска в 2014 году: Нужно сделать все, чтобы парни, наблюдая сверху, знали - они пожертвовали жизнями не зря!

Зеленский о сбитом Ил-76 вблизи Луганска в 2014 году: Нужно сделать все, чтобы парни, наблюдая сверху, знали - они пожертвовали жизнями не зря!

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с 7-й годовщиной гибели 40 десантников и 9 членов экипажа в сбитом российскими террористами Ил-76 вблизи аэропорта Луганска.

Слова скорби глава государства разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"14 июня 2014 года в небе вблизи Луганска был сбит Ил-76 Воздушных сил ВСУ. Мы потеряли 40 десантников и 9 членов экипажа. Мы должны делать все, чтобы парни, наблюдая за нами сверху, знали – они пожертвовали своими жизнями не зря. Вечная память!" - написал Зеленский.

Как сообщалось,  14 июня 2014 года российские террористы сбили Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 воинов. СПИСОК

 Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагедия Ил-76: Апелляционный суд оставил в силе приговор генералу Назарову, удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального вреда в размере 19,5 млн грн, - Офис генпрокурора

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

В то же время 21 мая 2021 года Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76

Автор: 

авиакатастрофа (1719) Луганск (3164) Антитеррористическая операция (18284) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (152)


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Топ комментарии
+13
А что скажет, глядя с небес, оставленный умирать на поле боя боец Журавель? Кто и с какой целью пожертвовал его жизнью?
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14.06.2021 11:45
+10
Точно Добкин ему тексты пишет.
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14.06.2021 11:41
+10
Ой, зеля, та ты уже наделал делов...
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14.06.2021 11:41
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Точно Добкин ему тексты пишет.
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14.06.2021 11:41 Ответить
Ой, зеля, та ты уже наделал делов...
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14.06.2021 11:41 Ответить
Володя, меньше пафоса, - больше дел. Средства на ПКР "Нептун", ОТРК "Сапсан", САУ "Богдана", а не на "Велике крадивныцтво"!
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14.06.2021 11:44 Ответить
мовчав би ти краще любітєль виступати на московії.
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14.06.2021 11:44 Ответить
Зеленський про збитий Іл-76 поблизу Луганська в 2014 році: Потрібно зробити все, щоб хлопці, спостерігаючи згори, знали - вони пожертвували життями не марно! - Цензор.НЕТ 4442
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14.06.2021 12:02 Ответить
Вони точно загинули не для того, щоб ти повернув ригів у владу.
Але антимайданівець Татаров "шишка" в твоєму офісі. У Венедиктової немає претензій до Ефремова, Богатирьової та Портнова.
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14.06.2021 11:44 Ответить
А для того, щоб повернувся Петя, у якого теж не було претензій до Ефремова, Богатирьової та Портнова?
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14.06.2021 13:02 Ответить
При Пєті Єфремов був в СІЗО, а Портнов з Богітирьовою на росії.
Якщо ви не в курсі...
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14.06.2021 13:07 Ответить
Не закривати справи - це єдине, що міг Петя. Щоб посадити доказів замало, а випустити - "патріоти" розволаються.
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14.06.2021 19:59 Ответить
Ваш Зєля випустив Єфремова, ще й адвокату його дав звання заслуженого юриста за те, що той затягував судовий процес по Єфремову.
Скільки разів Єфремов був на допитах за останні два роки по незакритій справі, при стовідсотковій Венедиктовій?
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14.06.2021 20:22 Ответить
Єфремов сидів у сізо аж до 19 року, Портнов ховався в росії. Як він казав: "Якщо я повернусь, то сяду". Повернувся при зеленському, не сів )
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14.06.2021 15:28 Ответить
Пиплы,он неизлечимый.
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14.06.2021 11:44 Ответить
Що вам знов всралось?
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14.06.2021 13:03 Ответить
А что скажет, глядя с небес, оставленный умирать на поле боя боец Журавель? Кто и с какой целью пожертвовал его жизнью?
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14.06.2021 11:45 Ответить
хотелось бы чтобы и те, кто может это наблюдать каждый день ...вживую так сказать.. сказали б тоже самое...а кое-кто (не будем уточнять кто)))) и что-то делал для этого а не только бла-бла-бла...
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14.06.2021 11:47 Ответить
Щоб вони спостерігали зверху як ти відводиш війська?
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14.06.2021 11:47 Ответить
Молодец- « Нужно сделать все, чтобы парни, наблюдая сверху, знали - они пожертвовали жизнями не зря!«
ПОТОМУ ПРЕКРАТИТЕ , Зе президент Украины, ТРОГАТЬ ЗАКОН ПРО МОВУ
Фарион ЖЖЖЕТ ЗЕЛЁНЫХ клоунов
Рекомендую всем
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD #Фаріон Зе-потураєвщина: мова чи 👅 язик | Ірина Фаріон
https://youtu.be/dv53gGS3DVA
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14.06.2021 11:49 Ответить
Какой Зе Звериный ценизм!
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14.06.2021 11:56 Ответить
так нынче кормят воинов на Гончаровском полигоне

Зеленський про збитий Іл-76 поблизу Луганська в 2014 році: Потрібно зробити все, щоб хлопці, спостерігаючи згори, знали - вони пожертвували життями не марно! - Цензор.НЕТ 9446
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14.06.2021 11:57 Ответить
Головне що не барига
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14.06.2021 15:26 Ответить
Зеленський про збитий Іл-76 поблизу Луганська в 2014 році: Потрібно зробити все, щоб хлопці, спостерігаючи згори, знали - вони пожертвували життями не марно! - Цензор.НЕТ 7901
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14.06.2021 12:01 Ответить
Не зря? Ну да... Они же не знали, что можно защищать Родину "простА перестав стрелять" и отводя войска?
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14.06.2021 12:41 Ответить
Бреше
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14.06.2021 15:18 Ответить
Для цього треба скоротити держзамовлення МО, звернути реформу харчування віддавши все у руки однієї ( своєї ) кампанії монополіста, ввести кримінальну відповідальність за постріл у бік ворога )
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14.06.2021 15:25 Ответить
 
 