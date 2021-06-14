Зеленский о сбитом Ил-76 вблизи Луганска в 2014 году: Нужно сделать все, чтобы парни, наблюдая сверху, знали - они пожертвовали жизнями не зря!

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с 7-й годовщиной гибели 40 десантников и 9 членов экипажа в сбитом российскими террористами Ил-76 вблизи аэропорта Луганска.

Слова скорби глава государства разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"14 июня 2014 года в небе вблизи Луганска был сбит Ил-76 Воздушных сил ВСУ. Мы потеряли 40 десантников и 9 членов экипажа. Мы должны делать все, чтобы парни, наблюдая за нами сверху, знали – они пожертвовали своими жизнями не зря. Вечная память!" - написал Зеленский.

Как сообщалось, 14 июня 2014 года российские террористы сбили Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли 49 воинов. СПИСОК

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

В то же время 21 мая 2021 года Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76