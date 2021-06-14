За сутки от COVID-19 в Киеве умерли четыре человека, выздоровели - 1 785, выявлено 89 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве выявили 89 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 210 938).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели 51 женщина в возрасте от 18 до 80 лет, 37 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 1 девушка 17 лет.

Всего зафиксировано 4 летальных случая от вируса (всего 5156).

Также за сутки были госпитализированы 10 больных коронавирусом, а также 29 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями

1785 преодолели коронавирус (всего 196874).

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Соломенском и Святошинском (по 15), Дарницком и Шевченковском (по 11).