Рада во вторник намерена проголосовать за основные законопроекты о налоговой амнистии, - Корниенко

Верховная Рада намерена во вторник, 15 июня, проголосовать за основные законопроекты о налоговой амнистии

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На этой неделе мы завершаем свое обещание о налоговой амнистии. Фактически основная масса из тех трех-четырех законопроектов, которые есть, будут проголосованы завтра, и дальше мы сможем перейти к имплементации этой важной реформы", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета в понедельник.

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Он напомнил, что реформа налоговой амнистии должна стартовать с 1 сентября 2021 года.