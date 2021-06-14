Надеемся, что Байден даст понять Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что президент США Джо Байден даст понять президенту страны-агрессора Владимиру Путину, что агрессия против Украины имеет свою цену.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в письменном заявлении для The Washington Post.

"Мы надеемся, что президент Байден будет использовать все доступные средства, всю свою силу и политический вес как лидера свободного мира, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу и ему пора спокойно покинуть Украину", - говорится в сообщении.

Глава МИД также подчеркнул недопустимость любых договоренностей об Украине без Украины.

"Это наш абсолютно твердый принцип", - добавил министр.

Кулеба надеется, что Байден даст понять Путину, что "его агрессия против Украины имеет свою цену, и Украина не одинока в ее борьбе".

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