Надеемся, что Байден даст понять Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что президент США Джо Байден даст понять президенту страны-агрессора Владимиру Путину, что агрессия против Украины имеет свою цену.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в письменном заявлении для The Washington Post.
"Мы надеемся, что президент Байден будет использовать все доступные средства, всю свою силу и политический вес как лидера свободного мира, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу и ему пора спокойно покинуть Украину", - говорится в сообщении.
Глава МИД также подчеркнул недопустимость любых договоренностей об Украине без Украины.
"Это наш абсолютно твердый принцип", - добавил министр.
Кулеба надеется, что Байден даст понять Путину, что "его агрессия против Украины имеет свою цену, и Украина не одинока в ее борьбе".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и путин задумается над рациональными методами,