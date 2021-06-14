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Надеемся, что Байден даст понять Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что президент США Джо Байден даст понять президенту страны-агрессора Владимиру Путину, что агрессия против Украины имеет свою цену.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в письменном заявлении для The Washington Post.

"Мы надеемся, что президент Байден будет использовать все доступные средства, всю свою силу и политический вес как лидера свободного мира, чтобы дать понять Владимиру Путину, что его война с Украиной потерпела неудачу и ему пора спокойно покинуть Украину", - говорится в сообщении.

Глава МИД также подчеркнул недопустимость любых договоренностей об Украине без Украины.

"Это наш абсолютно твердый принцип", - добавил министр.

Кулеба надеется, что Байден даст понять Путину, что "его агрессия против Украины имеет свою цену, и Украина не одинока в ее борьбе".

Также читайте: Украина готова говорить о компенсациях в случае запуска "Северного потока-2", - Кулеба

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31211) россия (95361) США (26401) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+1
***** і само знає що втратило Україну назавжди.
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14.06.2021 11:49
+1
надо ввести уголовную ответственность за проявление "озабоченности" или хотя бы морду бить .
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14.06.2021 11:51
+1
донесет смысл слов нашего президента, что война против украины - это нерационально...
и путин задумается над рациональными методами,
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14.06.2021 12:04
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***** і само знає що втратило Україну назавжди.
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14.06.2021 11:49 Ответить
надо ввести уголовную ответственность за проявление "озабоченности" или хотя бы морду бить .
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14.06.2021 11:51 Ответить
Ну почему вы такие,некакие!это вы должны дать понять,дать отпор,а не Байден за вас должен.
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14.06.2021 12:56 Ответить
и начнет перезагрузку
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14.06.2021 11:56 Ответить
донесет смысл слов нашего президента, что война против украины - это нерационально...
и путин задумается над рациональными методами,
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14.06.2021 12:04 Ответить
президенство зеленського дає йому великі шанси
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14.06.2021 12:07 Ответить
У ***** иные "ценники" соостветственно и красная линия, для него, на конце осинового кола!
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14.06.2021 12:13 Ответить
Необходимы системные изменения, которые привели бы к демократичной, а не олигархичной Украине. Тогда бы хутин потерял надежды, что он добьется чего то гадкого. А это не так уж и сложно.
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14.06.2021 12:24 Ответить
Огромный скачек в этом направлении привела бы ликвидация нашего антинародного закона о выборах, где мы вибираем из тех кто по этому закону скупает места в бюллетене. И желательно на лет 20 перейти на выборы каждый год или хотя бы раз в два года.
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14.06.2021 12:38 Ответить
 
 