РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7501 посетитель онлайн
Новости
1 044 7

Кондратюк о саммите НАТО: Заявлений мало. Пришло время, чтобы в двери Альянса наконец-то можно было бы войти

Кондратюк о саммите НАТО: Заявлений мало. Пришло время, чтобы в двери Альянса наконец-то можно было бы войти

Верховная Рада ожидает, что на саммите НАТО будет определена чёткая позиция относительно поддержки евроатлантического стремления Украины и усиление политики "открытых дверей".

Об этом на Согласительном совете ВРУ заявила вице-спикер Елена Кондратюк, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы все понимаем, что заявлений уже мало. Нужны решительные и реальные шаги, которые бы продемонстрировали преданность НАТО тем обещаниям, которые были даны 13 лет назад",- подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Присоединение Украины будет способствовать укреплению оборонного потенциала НАТО, - Хомчак

По словам вице-спикера, прошло достаточно много времени, чтобы "двери Альянса были открыты" не только на словах, "но и в них наконец-то можно было бы войти".

Автор: 

ВР (29227) НАТО (9961) саммит (1170) членство в НАТО (1506) Кондратюк Елена (82)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А руки помити? А зачесатися? А брудне взуття зняти? Ви в зеленому болоті хочете зайти у двері чисто' оселі! 😁
показать весь комментарий
14.06.2021 11:52 Ответить
Это ты главзебилу скажи, что помимо истеричных заявлений, нужны РЕАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И РЕФОРМЫ.
показать весь комментарий
14.06.2021 12:02 Ответить
Например питание по стандартам НАТО, уже сейчас , Гончаровский полКондратюк про саміт НАТО: Заяв замало. Настав час, щоб у двері Альянсу нарешті можна було б увійти - Цензор.НЕТ 9049игон.
показать весь комментарий
14.06.2021 12:22 Ответить
без чіткої позиції української влади (Зе, зокрема) не потрібно очікувати жодних чітких вимог НАТО по вступу України до альянсу
показать весь комментарий
14.06.2021 12:10 Ответить
и шо зельоньіе мраЗЕ сделали для того, что бьі войти в открьітьіе двери?
показать весь комментарий
14.06.2021 12:18 Ответить
"Клоуны в гневе"....не хватает рояля... НАТО- Это не проходной дом...туда Шапито не приглашают...
показать весь комментарий
14.06.2021 12:31 Ответить
Так вы ж,двери сами сняли в ОП.Теперь входить не куда.
показать весь комментарий
14.06.2021 15:07 Ответить
 
 