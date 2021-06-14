Кондратюк о саммите НАТО: Заявлений мало. Пришло время, чтобы в двери Альянса наконец-то можно было бы войти

Верховная Рада ожидает, что на саммите НАТО будет определена чёткая позиция относительно поддержки евроатлантического стремления Украины и усиление политики "открытых дверей".

Об этом на Согласительном совете ВРУ заявила вице-спикер Елена Кондратюк, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы все понимаем, что заявлений уже мало. Нужны решительные и реальные шаги, которые бы продемонстрировали преданность НАТО тем обещаниям, которые были даны 13 лет назад",- подчеркнула она.

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По словам вице-спикера, прошло достаточно много времени, чтобы "двери Альянса были открыты" не только на словах, "но и в них наконец-то можно было бы войти".