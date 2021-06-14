Условием запуска "Северного потока-2" должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность нашей страны, - Кулеба
Украина выступает против запуска "Северного потока-2".
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Северный поток 2 – это, прежде всего, угроза безопасности Украины, а не только экономике. Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз. Такую позицию я высказал на переговорах на прошлой неделе в Берлине", - отметил Кулеба.
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для того чтобы замазать свой бездеятельный провал по остановке СП-2
Naturlich !
"Однажды Моска на слона
Болтала ерундой... "
баснописец Крылов
И что немцы ответили?
Прокачал-непрокачал - плати.
Но, и за газ, взял-невзял - плати.
Мы отказались платить за неиспользованный газ, они отказались платить за не прокачанный.
Но так был заключен договор! (не я его заключал)