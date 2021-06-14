Условием запуска "Северного потока-2" должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность нашей страны, - Кулеба

Украина выступает против запуска "Северного потока-2".

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Северный поток 2 – это, прежде всего, угроза безопасности Украины, а не только экономике. Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз. Такую позицию я высказал на переговорах на прошлой неделе в Берлине", - отметил Кулеба.

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