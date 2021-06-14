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Условием запуска "Северного потока-2" должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность нашей страны, - Кулеба

Условием запуска

Украина выступает против запуска "Северного потока-2".

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Северный поток 2 – это, прежде всего, угроза безопасности Украины, а не только экономике. Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз. Такую позицию я высказал на переговорах на прошлой неделе в Берлине", - отметил Кулеба.

Читайте также: Украина готова говорить о компенсациях в случае запуска "Северного потока-2", - Кулеба

Автор: 

Германия (6927) россия (95361) Северный поток (1449) Кулеба Дмитрий (2880) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+12
Ну да, без нашего согласия уже построенный газопровод ведь точно не запустят.
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14.06.2021 11:55
+5
ЗЕчмо нічого не робило щоб протидіяти ПП-2, а тепер прокинулось.
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14.06.2021 11:53
+5
был бы Порох, СП-2 был бы заморожен
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14.06.2021 11:56
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Правила форума Совет форумчан
ЗЕчмо нічого не робило щоб протидіяти ПП-2, а тепер прокинулось.
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14.06.2021 11:53 Ответить
Условием запуска "Северного потока-2" должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность нашей страны, - Кулеба - Цензор.НЕТ 95
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14.06.2021 11:56 Ответить
це він у Бердянску.... вирвався вперше за 2 роки у відпустку
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14.06.2021 12:13 Ответить
а ему ничего не оставалось делать, беременность зашла далеко, а вот кто дал забеременеть- вопрос. Поинтересуйся сроками.
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14.06.2021 11:59 Ответить
ну собственно говоря,поздно пить боржоми. комсомольская ***** Меркель,сделал всё,чтобы сдать интересы Украины.
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14.06.2021 11:54 Ответить
был бы Порох, СП-2 был бы заморожен
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14.06.2021 11:56 Ответить
Был бы Трамп. Байден продал Украину за дружбу с Германией.
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14.06.2021 12:00 Ответить
🖕 👉
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14.06.2021 12:03 Ответить
жуйкою ЗЕльоних соплей діла нє дєлаються....
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14.06.2021 12:16 Ответить
А Пороха не было? При Порохе как раз бОльшая часть потока и уложена была
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14.06.2021 12:15 Ответить
Меркель вообще-то должна отстаивать интересы Германии, а не Украины. Интересы Украины должен отстаивать глава Украины
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14.06.2021 13:42 Ответить
зачем смешить людей такими требованиями? - спросите вы

для того чтобы замазать свой бездеятельный провал по остановке СП-2
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14.06.2021 11:54 Ответить
воно звучить як "моська на слона"
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14.06.2021 11:59 Ответить
Ja! Ja !
Naturlich !

"Однажды Моска на слона

Болтала ерундой... "
баснописец Крылов
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14.06.2021 12:31 Ответить
Ну да, без нашего согласия уже построенный газопровод ведь точно не запустят.
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14.06.2021 11:55 Ответить
Тим більше, що цей же кулєбан заявив 04.02.2021, що ми змушені імпортувати з параші електроенергію https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/02/4/670675/ . Так що цьому рупору фарисеїв потрібно або хрестик зняти або труси надіти.
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14.06.2021 16:57 Ответить
Он уже забыл про компенсацию? Украинцы умеют воспитывать своих политиков.
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14.06.2021 11:59 Ответить
на яких трускавецьких форумах вас, таких талановитих, понабирали?
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14.06.2021 12:00 Ответить
Чубайс недавно заявил, что ЕС будет переходить к водородной энергетике, а по трубам можно вместе с газом прокачивать до 10% водорода. И типа это перспективный бизнес для рассеюшки. А мы теперь в ещё лучшей ситуации - можем 100% труб использовать для экспорта водорода.
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14.06.2021 12:03 Ответить
Умовою запуску "Північного потоку-2" має бути деокупація українських територій і енергобезпека нашої країни, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5020
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14.06.2021 12:05 Ответить
А из чего добывают водород?
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14.06.2021 12:10 Ответить
Сейчас наиболее дешёвый вариант - из природного газа. В перспективе - из воды.
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14.06.2021 12:13 Ответить
Відповідь у назві.
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14.06.2021 12:14 Ответить
Талант это страшная сила..., к примеру профессор Преображенский увидел в товарище Шаривове будущее будущей РАБссии еще в 1924 году Певуны и пролетайрят наше всё,но фразу Молчать ми члушать Молчать и слушать чтьо говорят воспитанные цивилизованные люди,то не про Мавзолейное быдло...,о скорее про пролетарии Омерики,Британии Германии,и даже Франции с Италией и Швейцарией....РАБссии сие не грозит еще лет 500...
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14.06.2021 12:10 Ответить
Які дурні керують країною... Господи, хоч ти нас не покинь, бо з 73% ідіотів пропаде країна....
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14.06.2021 12:34 Ответить
Такую позицию я высказал на переговорах на прошлой неделе в Берлине

И что немцы ответили?
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14.06.2021 12:40 Ответить
десь мені попалось: є якийсь договір, за яким до 2024 не залежно від того, чи йтиме газ через укр.труби, рашка повинна буде за транспортування платити.
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14.06.2021 12:53 Ответить
Договор есть! Но, кто эти договора соблюдает.
Прокачал-непрокачал - плати.
Но, и за газ, взял-невзял - плати.
Мы отказались платить за неиспользованный газ, они отказались платить за не прокачанный.
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14.06.2021 13:28 Ответить
брєд: лічильники стоять, якщо лічильник не нарахував, то що платити?
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14.06.2021 14:47 Ответить
Вы о прокачке или о потреблении? (вопрос риторический)
Но так был заключен договор! (не я его заключал)
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14.06.2021 14:57 Ответить
ну так Україна що не відбірає (ла) для себе із тієї ж труби для власних потреб по іншому договору? відбірала. зараз якщо вірити державі, не бере собі нічого, бо бере через Польщу. тобто залишилось лише траспортування-транзит через Україну у Європу. і навіть тут стоять лічильник, щоб знати скільки попало на вході і вийшло на виході, плюс фізично-хімічні процеси "потєрі". так ось за транзит до 2024 є договір.
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14.06.2021 15:32 Ответить
Да они заплатят, в точности в соответствии с договором. Но только вот газ прокачивать не будут. И этим они не нарушат договор ! Ведь если не прокачивают - они платят. Но только вот фишка в том, что при таком раскладе вся отопительная система Украины полетит ко всем чертям. Или ты веришь в "реверс" из Словакии ?
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14.06.2021 15:00 Ответить
Словакия мировой добытчик газа!
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14.06.2021 15:50 Ответить
Кулеба,ну ты сам понимаешь что это не реально,зачем в пустую базарить?
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14.06.2021 12:54 Ответить
 
 