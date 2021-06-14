Минобразования просит пограничников не наказывать абитуриентов из ОРДЛО за нарушение порядка въезда

В этом году, как и в прошлом, в образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицами, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины и изъявили желание учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинской власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Миноборазования.



Министерство образования и науки Украины осуждает действия оккупационных властей и подчеркивает недопущение нарушений прав детей свободно выбирать учебное заведение для реализации своего права на получение образования.

Сейчас граждане Украины, которые находятся в зонах временной оккупации, вынуждены пересекать государственную границу Украины без соблюдения установленных норм. Действующим законодательством Украины предусмотрены определенные административные наказания за нарушение порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории Украины, а также за незаконное пересечение границы.

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"Министерство образования и науки Украины обратилось в Государственную пограничную службу Украины с просьбой рассмотреть вопрос о неприменении мер административного воздействия на граждан Украины, которые хотят поступить на учебу в учреждения профессионального перед высшими и высшего образования по программам "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" и предоставить разъяснения", - отметили в пресс-службе.