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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Минобразования просит пограничников не наказывать абитуриентов из ОРДЛО за нарушение порядка въезда

Минобразования просит пограничников не наказывать абитуриентов из ОРДЛО за нарушение порядка въезда

В этом году, как и в прошлом, в образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицами, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины и изъявили желание учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинской власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Миноборазования.

Министерство образования и науки Украины осуждает действия оккупационных властей и подчеркивает недопущение нарушений прав детей свободно выбирать учебное заведение для реализации своего права на получение образования.

Сейчас граждане Украины, которые находятся в зонах временной оккупации, вынуждены пересекать государственную границу Украины без соблюдения установленных норм. Действующим законодательством Украины предусмотрены определенные административные наказания за нарушение порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории Украины, а также за незаконное пересечение границы.

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"Министерство образования и науки Украины обратилось в Государственную пограничную службу Украины с просьбой рассмотреть вопрос о неприменении мер административного воздействия на граждан Украины, которые хотят поступить на учебу в учреждения профессионального перед высшими и высшего образования по программам "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" и предоставить разъяснения", - отметили в пресс-службе.

вступительная кампания (288) Минобразования (1735) абитуриент (147) КПВВ (330)


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Минобразования просит пограничников не наказывать абитуриентов из ОРДЛО за нарушение порядка въезда - Цензор.НЕТ 6094Минобразования просит пограничников не наказывать абитуриентов из ОРДЛО за нарушение порядка въезда - Цензор.НЕТ 3369
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14.06.2021 12:09
+4
та якось би закон один для всіх.
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14.06.2021 12:01
+3
і , як це було в 13-14, знову заїжджатимуть в україну бойовики 20-22 річного віку...
на цей раз під виглядом абітурієнтів
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14.06.2021 12:09
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та якось би закон один для всіх.
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14.06.2021 12:01 Ответить
за законом там немає кордону.
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14.06.2021 12:07 Ответить
є кппв. є окупована територія. і є стаття за підрив територіальної цілісності України.
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14.06.2021 12:30 Ответить
а де ж там підрив? ти вже як попочленец - підганяєш закони для власної вигоди.
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14.06.2021 12:46 Ответить
Якщо Вас гопник на гоп-стоп поставить, розкажіть йому про закони.
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14.06.2021 13:02 Ответить
а, тобто погранці для тебе гопніки?
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14.06.2021 14:29 Ответить
Все можна пояснити, тільки не тобі !
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15.06.2021 13:03 Ответить
Паспорта жітєлєй недореспублік наприклад, ну щоб ти зрозумів нарешті зєбілятко.
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14.06.2021 14:15 Ответить
зебілятко це явно ти само.
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14.06.2021 14:39 Ответить
не підгорай убогий
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14.06.2021 15:21 Ответить
а чого ти вирішило, що саме я підгораю? це ж ти почав неадекватно відповідати, так що горить у тебе?
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14.06.2021 16:04 Ответить
я і не хочу щось відповідати тупізню під німецьким віпіеном.
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14.06.2021 16:12 Ответить
а паспорта дири усі беруть виключно добровільно? немає таких, що беруть їх, бо просто "без варіантів", аби кппв перейти?
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14.06.2021 14:45 Ответить
ще росіянські паспорти. нагадаю.
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14.06.2021 15:21 Ответить
ну і всьо. іди відпочивай зєбільчику. А поки їх батьки воюють проти нас , ми їх навчаємо. все добре....
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14.06.2021 16:13 Ответить
а ти вже перевідпочив що тупить почав.
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14.06.2021 16:27 Ответить
не а тикай, бо гикнеш
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14.06.2021 16:29 Ответить
заслужи спочатку на ВИ. і улибайся, тебе скринять.
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14.06.2021 16:37 Ответить
Похєр.
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14.06.2021 17:55 Ответить
не обманюй сам себе: тому, хто похєр, тут не воняє.
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14.06.2021 18:16 Ответить
на таких як ти телепнів.
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14.06.2021 19:07 Ответить
слухай, а чого ви не баните дізель шоу? там же часто звучить "мєнт"!
так от чого у мєнтів на запит справки про відсутність судимості все ще вимагається дублювання укр.прізвища узькою мовою? тобто замість того, що "відремонтувати" систему, ти вирішуєш просто видаляти мій комент. тобто я правду пишу - макцва справки українцям видає?
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14.06.2021 16:30 Ответить
Є така штука - форс-мажор.
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14.06.2021 12:21 Ответить
Тіпа путьен ввьеді вайска ?! А іще є трибунал по закону військового часу, із нами бандерівцями кацапня небуде церемонитись. Важкі часи важкі рішення.
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14.06.2021 13:14 Ответить
Закон не распространяется на граждан Украины, которые там, по сути, заложники. Антон Геращенко по этому поводу как-то выступал. Наказание предусмотрено только для оккупантов.
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14.06.2021 12:06 Ответить
Все найкраще дітям Донбасу!
Минобразования просит пограничников не наказывать абитуриентов из ОРДЛО за нарушение порядка въезда - Цензор.НЕТ 6094Минобразования просит пограничников не наказывать абитуриентов из ОРДЛО за нарушение порядка въезда - Цензор.НЕТ 3369
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14.06.2021 12:09 Ответить
і , як це було в 13-14, знову заїжджатимуть в україну бойовики 20-22 річного віку...
на цей раз під виглядом абітурієнтів
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14.06.2021 12:09 Ответить
абітурієнт 14-16 років
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14.06.2021 12:14 Ответить
У тебя время остановилось в адронном коллайдере на границе с Швейцарией? В 15 боевик заезжает (мозг уже вымыт), до 20 созревает, при этом его жратву обеспечивает Украина разными гуманитарными программами и волонтерами. В 22 он идет штурмовать в Харькове ОДА. Причем у него уже и регистрация в Харькове будет.
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14.06.2021 12:23 Ответить
1. Швейцарія - ти лише цю країну знаєш?
2. можна подумать, що ті, що на "материку" і були, те саме не можуть зробити.
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14.06.2021 12:32 Ответить
якщо вже малолітньому боєвику так промили мозок, то не факт, що він в Україну вступати поїде.
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14.06.2021 12:37 Ответить
всякого віку є абітурієнти...щоб це поняти і ти можеш стати ним...підівчишся
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14.06.2021 12:36 Ответить
мова йде за більшість, умніку!
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14.06.2021 12:38 Ответить
ні, мова йшла про 20-22 літніх бойовиків під виглядом абітурієнтів...
аж тут ти вигулькнув зі своїм недолугим висєром, який сам жеж уточнюєш...і хто б міг подумати, що то про більшість...може там ще є якісь скриті смисли?
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14.06.2021 12:50 Ответить
то у тебе йде, у статті про нормальних. і якщо будучі від 14-16 до 22 в Україні вони ще думають про окопи, то значить Україна ними не займалась - сама винувата.
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14.06.2021 12:57 Ответить
Конечно противно, но это НУЖНО делать....
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14.06.2021 13:58 Ответить
Самое время показать в телевизоре лучезарного временного министра и второго, образованного, который списывать любит. Сбацают с выходом меморандум о взаимопонимании. И нарисованную проблему решили, и попиарились
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17.06.2021 16:01 Ответить
 
 