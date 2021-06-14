Минобразования просит пограничников не наказывать абитуриентов из ОРДЛО за нарушение порядка въезда
В этом году, как и в прошлом, в образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицами, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины и изъявили желание учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинской власти.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Миноборазования.
Министерство образования и науки Украины осуждает действия оккупационных властей и подчеркивает недопущение нарушений прав детей свободно выбирать учебное заведение для реализации своего права на получение образования.
Сейчас граждане Украины, которые находятся в зонах временной оккупации, вынуждены пересекать государственную границу Украины без соблюдения установленных норм. Действующим законодательством Украины предусмотрены определенные административные наказания за нарушение порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории Украины, а также за незаконное пересечение границы.
"Министерство образования и науки Украины обратилось в Государственную пограничную службу Украины с просьбой рассмотреть вопрос о неприменении мер административного воздействия на граждан Украины, которые хотят поступить на учебу в учреждения профессионального перед высшими и высшего образования по программам "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" и предоставить разъяснения", - отметили в пресс-службе.
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так от чого у мєнтів на запит справки про відсутність судимості все ще вимагається дублювання укр.прізвища узькою мовою? тобто замість того, що "відремонтувати" систему, ти вирішуєш просто видаляти мій комент. тобто я правду пишу - макцва справки українцям видає?
на цей раз під виглядом абітурієнтів
2. можна подумать, що ті, що на "материку" і були, те саме не можуть зробити.
аж тут ти вигулькнув зі своїм недолугим висєром, який сам жеж уточнюєш...і хто б міг подумати, що то про більшість...може там ще є якісь скриті смисли?