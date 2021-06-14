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Новости Земельная реформа Рынок земли
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"Батькивщина" обжалует в суде отказ ЦИК в регистрации инициативной группы по "земельному" референдуму, - Тимошенко

"Батькивщина" подаст в суд на решение Центральной избирательной комиссии относительно отказа в регистрации инициативной группе, которая хотела провести референдум по вопросу рынка земли.

Об этом на Согласительном совете ВР заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, ЦИК "просто по-хамски зарубила" проведение такого референдума.

Тимошенко поблагодарила "Европейскую Солидарность", "Голос", ОПЗЖ и "Батькивщину" за то, что их представители в ЦИК поддержали проведение референдума.

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"А "слуги народа", которые декларировали народовластие, "зарубили" референдум, но не думайте, что это вам сойдет с руки, - обратилась к "слугам народа" лидер "Батькивщины" и добавила. - Люди должны знать, что ваши заявления о народовластии, это обман, как и то, что люди будут, что-то решать, это тоже обман".

Автор: 

ВР (29227) земля (1945) референдум (1504) Тимошенко Юлия (24590) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
+7
пыль столбом, земля трясётся..
то Иван Сулима к нам несётся..
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14.06.2021 12:19
+5
русскій?
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14.06.2021 12:12
+4
Кубло гельмінтів заворушилось!! Імітація політичної боротьби триває !!!)))
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14.06.2021 12:02
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Кубло гельмінтів заворушилось!! Імітація політичної боротьби триває !!!)))
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14.06.2021 12:02 Ответить
ОПЗЖ + ЕС + БЮТ = one love
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14.06.2021 12:07 Ответить
русскій?
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14.06.2021 12:12 Ответить
Свою Зешоблу к какому кублу относишь?
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14.06.2021 17:48 Ответить
В Україні весь істеблішмент ,без жодних винятків,це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!)))
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14.06.2021 17:57 Ответить
Ну так бы сразу и написал,что заворушились одни из разновидностей гельминтов,а то получается ты вспомнил только ЕС и Батькивщину,а о зелёных навозных юзикоподобных гавнюках забыл
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14.06.2021 18:18 Ответить
Мій комент про істеблішмент з 2014 р. незмінний !!!)))
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14.06.2021 18:22 Ответить
Юля лазуренкова плечевая 30 лет паразитирует на горбах крипаков первая воровка земли
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14.06.2021 12:04 Ответить
Янукидло с Кузьминым так же считали да доказать не смогли.но тебя же не проведешь,ты же точно знаешь что она украла!
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14.06.2021 17:52 Ответить
Пустіть Юлю до корита, бо дорого за віллу у Маямі платити.
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14.06.2021 12:05 Ответить
Як завжди мостить власну дупу до прем"єрського крісла !!)))
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14.06.2021 12:07 Ответить
ПОКИ ЗЕЛЕНІ НЕ НАЖЕРУТЬСЯ, НАВІТЬ СИВОЧОЛОГО НЕ ДОПУСТЯТЬ.
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14.06.2021 12:23 Ответить
пыль столбом, земля трясётся..
то Иван Сулима к нам несётся..
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14.06.2021 12:19 Ответить
Та не напирайте уже на Сулеймана Пашамовича, бо уже и ему остогидли Юлины понты.
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14.06.2021 16:38 Ответить
Біда в тому що суд теж продажний, як і влада.
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14.06.2021 12:32 Ответить
а я не зрозумів радість дописувачів?. раніше - аби не Порох, тепер - аби не Юля.. і насрати на Конституцію, на закони?.. зелені все - іншим зась?. а як влада змінеться - я теж буди радий коли всю цю шоблу з підворотні будуть пресувати без суду і слідства.. що сієш - те й збирати будеш..
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14.06.2021 12:44 Ответить
 
 