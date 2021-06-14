"Батькивщина" обжалует в суде отказ ЦИК в регистрации инициативной группы по "земельному" референдуму, - Тимошенко
"Батькивщина" подаст в суд на решение Центральной избирательной комиссии относительно отказа в регистрации инициативной группе, которая хотела провести референдум по вопросу рынка земли.
Об этом на Согласительном совете ВР заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, ЦИК "просто по-хамски зарубила" проведение такого референдума.
Тимошенко поблагодарила "Европейскую Солидарность", "Голос", ОПЗЖ и "Батькивщину" за то, что их представители в ЦИК поддержали проведение референдума.
"А "слуги народа", которые декларировали народовластие, "зарубили" референдум, но не думайте, что это вам сойдет с руки, - обратилась к "слугам народа" лидер "Батькивщины" и добавила. - Люди должны знать, что ваши заявления о народовластии, это обман, как и то, что люди будут, что-то решать, это тоже обман".
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то Иван Сулима к нам несётся..