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Новости Е-декларации госслужащих
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"Слуга народа" Корниенко о провале закона о тюрьме за ложь в декларациях: Самое быстрое вето в истории. Ты голосуешь, а Зеленский уже через минуту звонит

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях. Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил причины.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я называю это самым быстрым вето в истории: когда ты голосуешь, а президент уже через минуту звонит Давиду и говорит, что его ветирует. Действительно, есть группа депутатов, которые по-разному понимают и по-разному трактуют, в частности, выводы КСУ относительно декларирования. И давайте откровенно говорить: даже в нашей фракции есть разные взгляды и отношение к антикоррупционной реформе", - отметил парламентарий.

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По словам нардепа, одна из поправок касалась якобы удобства для декларантов. Это правка депутата Игоря Фриса, заслуженного юриста Украины.

"Он считает, что если декларант не осведомлен о наличии активов у его супруги или членов семьи, которые с ним проживают и подпадают под декларирование, то это не является уголовным правонарушением, потому что ты же не знаешь", - подчеркнул нардеп.

Корниенко заверил, что за документ проголосовали, понимая, что будет вето.

"Мы будем учитывать предложения президента. Там были еще замечания по другим позициям", - сказал депутат.

По его словам, правка по декларированию имущества членов семьи весьма сомнительная.

"Эта правка так выписана, что если мне жена не сказала, что она купила авто, то я об этом якобы не знаю и не должен его декларировать. Это весьма сомнительно. Ведь эта реформа очень полезна для того, чтобы общество понимало масштаб процессов, которые в стране десятки лет происходили и прозрачность состояния политиков или чиновников", - сказал нардеп.

Автор: 

вето (361) ВР (29227) декларация (1353) Зеленский Владимир (20224) Арахамия Давид (988) электронное декларирование (1025) Корниенко Александр (658) Фрис Игорь (8)


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Топ комментарии
+4
Чергове квартальне шоу.
Депутан преЗедента Ігор Фриз вносить правки, які інші зепутани затверджують своїми голосами.
А їхній хазяїн преЗедент банить весь закон саме через ці правки.

бУрутьба зелених з брехнею в деклараціях
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14.06.2021 12:44
+3
За кримінальну відповідальність, а не тюрму.
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14.06.2021 12:12
+3
Криминальная ответственность это и есть тюрьма!
Административная - штраф!
Других "ответственностей" нет!!!
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14.06.2021 12:34
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Правила форума Совет форумчан
За кримінальну відповідальність, а не тюрму.
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14.06.2021 12:12 Ответить
Криминальная ответственность это и есть тюрьма!
Административная - штраф!
Других "ответственностей" нет!!!
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14.06.2021 12:34 Ответить
Що, Ксюша, розум зовсім на працює, а руки все одно тягнуться писати?
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14.06.2021 12:54 Ответить
Я не ройму то перемога чи все таки зрада 73 процентів Баранов. И борьба с олигархамт
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14.06.2021 12:13 Ответить
Корниенко: "Аллахвердиева - вообще красотка".
Арахамия: "Да".
Корниенко: "Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much… Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна".
Арахамия: "А?"
Корниенко: "Как корабельная сосна. Она тут от**ярит (отработает), б***ь, триста встреч тебе за 4 месяца. Выиграет, б***ь чисто".
Арахамия: "Да?"
Корниенко: "Энергетик".
Арахамия: "Немного".

Корниенко: "К президенту ты заведешь и увидишь - он о**еет (удивится ), подпрыгнет, выкурит все IQOS и скажет: "Баба - да, баба - да".
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14.06.2021 12:13 Ответить
Вова понимает, такие законы ничего не стоят. Принимайте нормальные законы.
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14.06.2021 12:13 Ответить
За "помилки" і "неточності", якщо вони знаходяться в певних рамках, в фінансових і податкових документах у всьому цивілізованому світі штрафують, а не саджають за грати всіх підряд.
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14.06.2021 12:30 Ответить
"И давайте откровенно говорить: даже в нашей фракции есть разные взгляды и отношение к антикоррупционной реформе" - а давайте ще чесніше: мудрий нарід добряче кинули через х...й своїми передвиборними обіцянками і казками про те що слуги урода поборють корупцію. Вони її очолили.
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14.06.2021 12:37 Ответить
словосполученн "мудрий нарід",треба писать в лабках!))
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14.06.2021 12:44 Ответить
а вы что,полагали что клоун будет играть против себя и своих хозяев?
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14.06.2021 12:42 Ответить
Та всех бы пересажать пришлось, а кто ж бабло в конвертах заносить будет?
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14.06.2021 12:43 Ответить
Чергове квартальне шоу.
Депутан преЗедента Ігор Фриз вносить правки, які інші зепутани затверджують своїми голосами.
А їхній хазяїн преЗедент банить весь закон саме через ці правки.

бУрутьба зелених з брехнею в деклараціях
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14.06.2021 12:44 Ответить
* ЗЕпутан Ігор Фріс
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14.06.2021 12:47 Ответить
Лидер Зеленых и надежда Украины Анналена Бербок попалась на незадекларированных "подарках" от партии. Если бы в Германии был такой закон, она бы села в тюрьму. Я к тому что это не по-европейски.
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14.06.2021 13:34 Ответить
А ты не воруй тогда и ошибаться не будешь.
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14.06.2021 14:53 Ответить
твари лицемерные
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14.06.2021 14:10 Ответить
Не, ну не питарас?!
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14.06.2021 14:35 Ответить
По сути , а почему кто то должен рассказывать о своем имущественном состоянии другому человеку !? И с чего это кто то будет собирать о своих родственниках и передавать дурим лицам их личную информацию - это НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА !
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15.06.2021 00:43 Ответить
 
 