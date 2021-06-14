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Бизнес крайне обеспокоен нормами законопроекта №5600, его принятие является неприемлемым, - эксперт

Бизнес крайне обеспокоен нормами законопроекта №5600, его принятие является неприемлемым, - эксперт

К предложенным правительством налоговым изменениям (законопроект №5600) бизнес-сообщество имеет много замечаний, его принятие является неприемлемым. Об этом заявил и.о. генерального директора AB InBev Efes Денис Хренов.

В частности, по его словам, абсолютно неприемлемо изменение налогового законодательства посреди бюджетного года, в частности повышение ставки акциза, поскольку это негативно скажется на финансовых результатах предприятий.

"Повышение ставки налога происходит в середине года. Во-первых, это очень плохо - в середине года, так как это приведет к очень негативным последствиям по выполнению наших планов. Потому что планы уже были созданы год назад в июле 2020 года, и конечно, изменение такой важной ставки налога, как акциз, приведет к ухудшению финансового состояния всех пивоваренных компаний. Потому что акциз - это самый дорогой компонент в пивной продукции", - сказал Хренов.

Также, по его мнению, в случае изменения системы расчета акциза, как предлагается законопроектом, должен быть предусмотрен определенный переходный период.

"Нам нужно не менее 6 месяцев для перехода. Это связано с изменением наших систем учета продукции, систем автоматической подготовки отчетности. Переход на ручную отчетность и ручной учет - это какое-то просто варварство, я считаю! Мы требуем просто, чтобы переходный период для введения новой системы налогообложения акцизным налогом составлял не менее 6 месяцев", - отметил Хренов.

Кроме того, он считает неприемлемой норму о запрете относить убытки прошлых лет на следующие налоговые периоды.

"Пивоваренная отрасль - одна из наиболее пострадавших от кризиса, который начался еще в 2013 году. У нас накопилось очень много убытков. Потеря возможности относить эти убытки к последующим налоговым периодам будет очень болезненной для отрасли, а эти убытки полностью возникли благодаря тому, что осуществлялись очень большие инвестиции в отрасль ", - отметил Хренов.

Ранее сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменениях (№5600) является неприемлемым для бизнеса и должен быть отклонен.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власти должны снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Автор: 

бизнес (1620) налоги (3238)


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Бизнес же поддержал зеленого осла на выборах! Ведь не будет коррупции!
Подыхайте теперь с миром, и не коптите.
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14.06.2021 12:15 Ответить
Молодий бізнес, бо "зубри" були тільки за Пороха. А страждають всі. Що поробиш, якщо в нас 73% - лішбипаржать.
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14.06.2021 16:09 Ответить
ЖриТе!
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14.06.2021 12:20 Ответить
Голосовали за шмарклю? Наслаждайтесь. Одно плохо, что под раздачу попадают все, и тем кому было по приколу, и нормальные ((((
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14.06.2021 12:24 Ответить
Тут больше фабрики рощен и ахметки попадут, чем все ))))
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14.06.2021 12:33 Ответить
Поки такі кончені барани як Гетьманцев при владі - цю країну нічого хорошого не жде. Все уже придумали до нас в розвинених країнах - переймайте їхні напрацювання - так ніт, цей урод насаджує совковські методи а то ще й взагалі таке за що його посадити мало...
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14.06.2021 13:01 Ответить
Газик светик откл пиво по праздникам дело огпу нквд живее всех да горе побежденным
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14.06.2021 13:33 Ответить
 
 