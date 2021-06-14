В Раде зарегистрировали законопроекты о введении электронной системы регистрации прав на начало строительства, - "слуга народа" Шуляк

В Раде зарегистрировали законопроекты, предусматривающие реформирование системы градостроительного контроля и надзора.

Как информирует Цензор.НЕТ, речь идет о законопроектах №5655 и №5656.

По словам председателя Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елены Шуляк, в Украине будет введена электронная система регистрации прав на начало строительства. Отмечается, что благодаря этим законопроектам должен быть исключен коррупционный фактор, распространенный до недавнего времени в ГАСИ.

Проекты законов уже получили предварительное одобрение большого количества депутатов. За них поставили подписи 145 и 147 членов парламента.

"В основе этих законопроектов - механизмы смены работы на строительном рынке, чтобы сделать его максимально эффективным и без коррупции. Благодаря внедрению е-системы на всеукраинском уровне удастся побороть взяточничество, которым по сей день славилась ДАСИ", - объяснила Шуляк.

Таким образом, по словам парламентария, электронная система позволит осуществлять государственную регистрацию права на выполнение подготовительных и строительных работ самостоятельно. Для этого необходимые дополнительные документы (право на землю, градостроительные условия и ограничения, положительное заключение экспертизы и т.д.) должны быть уже занесены в электронную систему или соответствующие реестры. Регистрировать права на начало строительства смогут также нотариусы и государственные регистраторы прав на недвижимое имущество.

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В то же время, отметила нардеп, проверкой проектной документации на соответствие государственным строительным нормам и прочим требованиям законодательства займутся исключительно специализированные экспертные организации. Их повышенная уголовная, административная и имущественная ответственность будет закреплена в отдельном законопроекте.

В работе электронной системы предусмотрена также автоматическая блокировка участников рынка, которых ранее уличили в подделке экспертных отчетов и прочей документации. Кроме того, для строительства на месте памятников истории и культуры решение получить будет невозможно

Разработанный комплекс мер поможет также сделать более эффективной реализацию президентской программы "Большая стройка".

Как сообщил ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, по плану президентской программы в 2021 году во всех регионах планируется построить и реконструировать 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений в больницах.

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