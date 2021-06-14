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Не исключена возможность проведения внеочередных заседаний Рады в июне и июле, - Стефанчук

Не исключена возможность проведения внеочередных заседаний Рады в июне и июле, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук не исключает проведения внеочередных заседаний парламента в июне и июле.

Об этом он заявил сегодня на заседании согласительного совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До завершения этой сессии осталось три пленарных недели... и, учитывая большое количество вопросов, которые будут рассматриваться в этот период, возможно будут некоторые внеочередные заседания. Поэтому я бы просил комитеты подготовиться к ним, особенно в отношении вопроса национальной безопасности (это законопроекты 5557 и 5558), это так называемый законопроект о деолигархизации, а также пул экологических вопросов, которые определяются президентом тоже как очень важные", - сказал Стефанчук.

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Автор: 

ВР (29227) внеочередное заседание (262) Стефанчук Руслан (650)


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і з ким ви їх проводитемете, коли вони всі у відпустках будуть?
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14.06.2021 12:18 Ответить
Как только "ЭТО" начинает рассказывать про внеочередные заседания рады (летом) , то нужно готовиться к какой-то х..не .
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14.06.2021 12:20 Ответить
 
 