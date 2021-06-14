Не исключена возможность проведения внеочередных заседаний Рады в июне и июле, - Стефанчук
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук не исключает проведения внеочередных заседаний парламента в июне и июле.
Об этом он заявил сегодня на заседании согласительного совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"До завершения этой сессии осталось три пленарных недели... и, учитывая большое количество вопросов, которые будут рассматриваться в этот период, возможно будут некоторые внеочередные заседания. Поэтому я бы просил комитеты подготовиться к ним, особенно в отношении вопроса национальной безопасности (это законопроекты 5557 и 5558), это так называемый законопроект о деолигархизации, а также пул экологических вопросов, которые определяются президентом тоже как очень важные", - сказал Стефанчук.
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