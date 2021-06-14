Столтенберг о сроках предоставления ПДЧ в НАТО для стран-аспирантов: Никаких дат сегодня не будет

Лидеры стран НАТО, которые встречаются 14 июня во Брюсселе, как ожидается, подтвердят продолжение политики "открытых дверей" Альянса, однако не назовут сроки, когда именно страны-аспиранты смогут получить План действий по членству в НАТО.

Об этом во время выступления на Брюссельском форуме в рамках Фонда Маршалла, который сегодня полностью посвященный саммиту НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Именно так он ответил на вопросы от аудитории относительно того, сможет ли такая страна-аспирант как Грузия получить ПДЧ в ближайшее время.

"Я ожидаю, что союзники по НАТО подтвердят сегодня решения, которые мы принимали до этого, в частности, на Бухарестском саммите, где мы четко заявили, что Грузия будет членом. Но мы не предоставляли никаких дат, и мы не будем предоставлять таких дат и сегодня. Наше внимание сосредоточено на реформах, на продолжении поддержки Грузии, на совершенствовании ее институтов в сфере безопасности и обороны", - сказал генсек НАТО.

Он отметил, что НАТО подтвердило силу политики "открытых дверей" в течение нескольких прошлых лет, когда Черногория и Северная Македония присоединились к Альянсу.

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"Еще одно послание - это лишь вопрос для страны-аспиранта, - Грузии, - и 30 союзников, решать вопрос о расширении нашего Альянса. Россия не имеет права вмешиваться в этот процесс, это суверенное право каждой страны - решать свой путь, включая организацию собственной безопасности и структуры, в которой она стремится присоединиться", - сказал Столтенберг.

Как сообщалось, Бухарестский саммит Альянса в 2008 году принял решение, что Украина и Грузия будут в будущем членами НАТО, и шагом к этому должно быть выполнение ПДЧ. Перед Брюссельским саммитом НАТО, который проходит сегодня в Брюсселе, Украина и Грузия поднимали вопрос о возможности получения ПДЧ, но союзники по НАТО до сих пор не имеют консенсуса вокруг этого вопроса.