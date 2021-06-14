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Новости Агрессия России против Украины
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Столтенберг о сроках предоставления ПДЧ в НАТО для стран-аспирантов: Никаких дат сегодня не будет

Столтенберг о сроках предоставления ПДЧ в НАТО для стран-аспирантов: Никаких дат сегодня не будет

Лидеры стран НАТО, которые встречаются 14 июня во Брюсселе, как ожидается, подтвердят продолжение политики "открытых дверей" Альянса, однако не назовут сроки, когда именно страны-аспиранты смогут получить План действий по членству в НАТО.

Об этом во время выступления на Брюссельском форуме в рамках Фонда Маршалла, который сегодня полностью посвященный саммиту НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Именно так он ответил на вопросы от аудитории относительно того, сможет ли такая страна-аспирант как Грузия получить ПДЧ в ближайшее время.

"Я ожидаю, что союзники по НАТО подтвердят сегодня решения, которые мы принимали до этого, в частности, на Бухарестском саммите, где мы четко заявили, что Грузия будет членом. Но мы не предоставляли никаких дат, и мы не будем предоставлять таких дат и сегодня. Наше внимание сосредоточено на реформах, на продолжении поддержки Грузии, на совершенствовании ее институтов в сфере безопасности и обороны", - сказал генсек НАТО.

Он отметил, что НАТО подтвердило силу политики "открытых дверей" в течение нескольких прошлых лет, когда Черногория и Северная Македония присоединились к Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сделала все необходимое для получения ПДЧ в НАТО, - ОП

"Еще одно послание - это лишь вопрос для страны-аспиранта, - Грузии, - и 30 союзников, решать вопрос о расширении нашего Альянса. Россия не имеет права вмешиваться в этот процесс, это суверенное право каждой страны - решать свой путь, включая организацию собственной безопасности и структуры, в которой она стремится присоединиться", - сказал Столтенберг.

Как сообщалось, Бухарестский саммит Альянса в 2008 году принял решение, что Украина и Грузия будут в будущем членами НАТО, и шагом к этому должно быть выполнение ПДЧ. Перед Брюссельским саммитом НАТО, который проходит сегодня в Брюсселе, Украина и Грузия поднимали вопрос о возможности получения ПДЧ, но союзники по НАТО до сих пор не имеют консенсуса вокруг этого вопроса.

НАТО (9961) ПДЧ (137) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+5
Кому нужен клоун в НАТО?

Столтенберг о сроках предоставления ПДЧ в НАТО для стран-аспирантов: Никаких дат сегодня не будет - Цензор.НЕТ 2785
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14.06.2021 13:02
+4
Мова йде про Украіну , а не про клоуна , бо клоун сьогодні є , а завтра може здриснути на ростов, чи Ізраіль 😀
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14.06.2021 13:10
+2
Будет и консенсус и Украина станет членом НАТО , только давайте не паниковать !
Хорошая прелюдия перед встречей Байдена и Куйла)
А рубль уже отреагировал "отрицательным ростом")
С сегодняшнего дня, вступили в действие санкции США против российского суверенного долга.
Американским компаниям запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
Американским финансовым институтам также запрещено кредитовать эти организации в любой валюте !!
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14.06.2021 13:08
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Кому нужен клоун в НАТО?

Столтенберг о сроках предоставления ПДЧ в НАТО для стран-аспирантов: Никаких дат сегодня не будет - Цензор.НЕТ 2785
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14.06.2021 13:02 Ответить
Мова йде про Украіну , а не про клоуна , бо клоун сьогодні є , а завтра може здриснути на ростов, чи Ізраіль 😀
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14.06.2021 13:10 Ответить
Безусловно про Украину. Но, к сожалению, клоун сейчас возглавляет (если это можно так назвать) армию, и осуществляет (если это можно так назвать) представительство Украины на международной арене. Таким образом, наши международные партнёры смотрят на Украину, а видят отэтаот:

Столтенберг о сроках предоставления ПДЧ в НАТО для стран-аспирантов: Никаких дат сегодня не будет - Цензор.НЕТ 373
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14.06.2021 13:13 Ответить
Во главе Грузии вроде не клоун но их тоже прокатывают.бздят *****
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14.06.2021 18:30 Ответить
Грузия для па-рашки такой же нежелательный транзитный регион для каспийских ресурсов, как Сирия для катарских. Потому там и было несколько войн, потому и сейчас они любыми средствами "держат" Грузию.
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15.06.2021 10:20 Ответить
так вроде и так все понятно,непонятно почему НАТО боится принять Грузию?
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15.06.2021 13:30 Ответить
Если понятно, то откуда эти вопросы? Это же очевидно.
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15.06.2021 17:18 Ответить
Если очевидно то зачем ты пишешь то, что и так понятно?
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15.06.2021 18:13 Ответить
Ну вот тебе было не понятно, а стало понятно.
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15.06.2021 18:19 Ответить
Так я же тебе написал,что и так все понятно, но тебе как было непонятно что мне понятно, так ничего и не поменялось.
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15.06.2021 20:49 Ответить
Значит придется тебе страдать от понимания, что теперь тебе ничего не изменить. Прошлое не изменишь.
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15.06.2021 20:52 Ответить
Та и тебе прийдеться пострадывать от непонимания,что все всем уже понятно
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15.06.2021 22:39 Ответить
А мне с чего? Я тут развлекаюсь и ничего всерьез и близко к сердцу не принимаю.
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15.06.2021 22:44 Ответить
Ну и отлично
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15.06.2021 22:56 Ответить
"Сам тащуся!" (с)
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16.06.2021 08:05 Ответить
Ты себятоде клоуном счиаеш?При петре тоже небежали звать.Деоай выводу,о том как мы им нужны.
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14.06.2021 13:04 Ответить
При Петре, хоть обещали, обнадеживали, потому что знали, он целеустремленный и его слово имело вес. А Зеленский трепло. По крупному счету, мы никому не нужны, но это не значит, что надо сидеть и ждать, как постуает твой Зеленский и его компания, надеясь, что в НАТО мы не попадем, чтобы не злить *****.

,
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14.06.2021 13:13 Ответить
Обещают и обнадеживают еще с конца 90-х
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14.06.2021 13:31 Ответить
Консенсуса, к сожалению, еще долго не будет. Как на счет Грузии не знаю, а по Украине точно. А жаль.
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14.06.2021 13:05 Ответить
Будет и консенсус и Украина станет членом НАТО , только давайте не паниковать !
Хорошая прелюдия перед встречей Байдена и Куйла)
А рубль уже отреагировал "отрицательным ростом")
С сегодняшнего дня, вступили в действие санкции США против российского суверенного долга.
Американским компаниям запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
Американским финансовым институтам также запрещено кредитовать эти организации в любой валюте !!
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14.06.2021 13:08 Ответить
Тут головне х#ла не злити))) Ну що ще очікувати від такого НАТО? Очкують перед неадекватним мордором,очкують....
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14.06.2021 13:33 Ответить
вы конечно приходите, но нас дома не будет
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14.06.2021 13:50 Ответить
 
 