Маска "государственника" с Зеленского спала, как только зашла речь о сериалах для России, - Порошенко

Атаки депутатов монобольшинства на украинский язык выглядят особенно циничными накануне 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на согласительном совете, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Он отметил, что имидж "государственника", который пытались создать Зеленскому, конфликтует с коммерческими интересами олигархических телеканалов и "95-го квартала", который продает сериалы в Россию.

"16 июля должен вступить в силу закон о языке, телевидении и радиовещании, который является составной частью законодательства о языке, которое было впервые за 30 лет введено нашей командой. И которым были введены квоты на украинском телевидении, радио, книгоиздании, кинопроизводстве. Особенно цинично выглядит то, что атака на законы о языке осуществляется накануне 30-й годовщины Независимости Украины", - констатирует Порошенко.

"В начале этого года режиссеры "95-го квартала" попытались примерить Зеленскому маску государственника вместо привычной ему идеологии "какая разница". Но как только высокие государственные интересы вступили в конфликт со "шкурными" коммерческими расчетами, маска государственника Зеленского сразу же спала. Потому что украинский патриотизм для него заканчивается там, где начинаются российские деньги за показ "Папика" "95-го квартала", который продается на российском рынке ", - говорит Порошенко.

"Это на словах вы делаете пиар якобы на борьбе с олигархами, а на практике - лоббируете интересы канала олигархов, который планировал и планирует зарабатывать на этом продукте Зеленского. Скажите, пожалуйста, разве сейчас кто-то чувствует дискриминацию русского языка в Украине? Разве вообще существует эта проблема где-нибудь, кроме киселевых, скабеевых и соловьевых?", - отмечает Порошенко.

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"У меня есть приятная новость для украинцев. Наши представители объединенной оппозиции сегодня не дали проголосовать за это на комитете. И я призываю, чтобы мы остановили это безумие сейчас в Верховной Раде, если они будут планировать вынесение его в зал", - резюмировал Порошенко.