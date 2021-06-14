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Маска "государственника" с Зеленского спала, как только зашла речь о сериалах для России, - Порошенко

Маска

Атаки депутатов монобольшинства на украинский язык выглядят особенно циничными накануне 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на согласительном совете, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Он отметил, что имидж "государственника", который пытались создать Зеленскому, конфликтует с коммерческими интересами олигархических телеканалов и "95-го квартала", который продает сериалы в Россию.

"16 июля должен вступить в силу закон о языке, телевидении и радиовещании, который является составной частью законодательства о языке, которое было впервые за 30 лет введено нашей командой. И которым были введены квоты на украинском телевидении, радио, книгоиздании, кинопроизводстве. Особенно цинично выглядит то, что атака на законы о языке осуществляется накануне 30-й годовщины Независимости Украины", - констатирует Порошенко.

"В начале этого года режиссеры "95-го квартала" попытались примерить Зеленскому маску государственника вместо привычной ему идеологии "какая разница". Но как только высокие государственные интересы вступили в конфликт со "шкурными" коммерческими расчетами, маска государственника Зеленского сразу же спала. Потому что украинский патриотизм для него заканчивается там, где начинаются российские деньги за показ "Папика" "95-го квартала", который продается на российском рынке ", - говорит Порошенко.

"Это на словах вы делаете пиар якобы на борьбе с олигархами, а на практике - лоббируете интересы канала олигархов, который планировал и планирует зарабатывать на этом продукте Зеленского. Скажите, пожалуйста, разве сейчас кто-то чувствует дискриминацию русского языка в Украине? Разве вообще существует эта проблема где-нибудь, кроме киселевых, скабеевых и соловьевых?", - отмечает Порошенко.

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"У меня есть приятная новость для украинцев. Наши представители объединенной оппозиции сегодня не дали проголосовать за это на комитете. И я призываю, чтобы мы остановили это безумие сейчас в Верховной Раде, если они будут планировать вынесение его в зал", - резюмировал Порошенко.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Порошенко Петр (19588) украинский язык (1189) фильмы (399) телевидение (897) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+64
Маска "государственника" с Зеленского спала, как только зашла речь о сериалах для России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9400
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14.06.2021 13:07
+60
Особенно доставляет рояль с разбитыми клавишами

Маска "государственника" с Зеленского спала, как только зашла речь о сериалах для России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1110
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14.06.2021 13:08
+48
Маска "державника" із Зеленського спала, щойно зайшла мова про серіали для Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9578
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14.06.2021 13:24
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Маска "державника" із Зеленського спала, щойно зайшла мова про серіали для Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6576
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14.06.2021 14:30 Ответить
Маска "державника" із Зеленського спала, щойно зайшла мова про серіали для Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8272
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14.06.2021 14:32 Ответить
вообще-то у рф с Украиной товарооборот под 5 млрд долларов в год.
газ, нефтепродукты, селхоз и продукты питания и т.д.
и конфеты тоже.
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14.06.2021 15:00 Ответить
Маска "державника" із Зеленського спала, щойно зайшла мова про серіали для Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7396
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14.06.2021 15:02 Ответить
Порохожабы ?
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14.06.2021 15:27 Ответить
Какие "пленки"?
Ты мне ещё про чемодан бабин расскажи

Совок привык жить в мире "пленок".....
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14.06.2021 16:39 Ответить
І це каже той у кого навіть маски такої не було.
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14.06.2021 15:37 Ответить
А теперь..
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
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2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
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2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
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Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
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14.06.2021 16:15 Ответить
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