В НАТО должны выполнить обещания относительно перспектив членства Украины и Грузии в Альянсе, - президент Литвы Науседа

Североатлантический альянс должен выполнить данные Украине и Грузии обещания относительно перспективы членства в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа по прибытию на саммит НАТО в Брюсселе.

"Обещания, которые мы дали Украине и Грузии, должны сохраняться. Напомню, что мы дали обещания на саммите в Бухаресте в 2008 году относительно перспектив членства", - сказал Науседа.

Президент Литвы также заявил, что сегодняшний саммит должен рассмотреть не только угрозы, идущие от России, но и от Беларуси.

"Саммит проходит очень вовремя, ведь мы видим различные угрозы. Я представляю одну из балтийских стран, которые видят различные угрозы с востока, исходящие от России, а в последнее время и из Беларуси. Мы хотим обсудить коллективную безопасность, для которой нужны большие финансовые возможности, что мы и обсудим в рамках стратегии-2030", - сказал Науседа.

Литовский президент отметил, что белорусский режим становится реальной угрозой. "Мы видим попытки России поглотить эту страну, создать плацдарм. Беларусь теряет последние признаки независимости, и единство критически важно для НАТО", - подчеркнул он.

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