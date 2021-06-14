Суд признал недействительной продажу на Prozorro имущества ликвидированного банка "Киевская Русь". Новые владельцы подали апелляцию

Дарницкий районный суд Киева признал недействительной продажу части имущества ликвидированного банка "Киевская Русь".

Об этом Цензор.НЕТ сообщил Владимир Сердюк. Он представляет интересы супруги Евгении Сердюк, которая победила на торгах. Соответствующие документы есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

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"В 2017 году мы участвовали в электронных торгах на платформе ProZorro на покупку недвижимости ликвидированного банка "Киевская Русь". Мы купили одно из помещений, все оформили согласно закону, уплатив налоги. Фонд гарантирования вкладов также выполнил все обязательства со своей стороны. Мы начали делать ремонт, вложили в помещение довольно много (необходимо было переделывать бывший банковский интерьер).

Через полтора года нам пришел судебный иск. Бывший вкладчик банка Сергей Старунский и банкир Братко, имевший 29% в банке, подали в суд по поводу признания нашего договора купли-продажи недействительным и как следствие - возвращения этого помещения. При том, что торги прошли честно, они сами в торгах участия не принимали. Естественно, мы сразу передали этот иск в Фонд гарантирования вкладов", - рассказал он.

Фонд гарантирования вернул вкладчику 200 тысяч, на выплату остальной суммы его поставили в очередь. Он подал иски по всем случаям продажи имущества ликвидированного банка.

17 марта 2021 года Дарницкий районный суд признал договор купли-продажи недействительным (судья Олег Колесник). На данный момент подана апелляция на это решение, судебные заседания продолжаются.

При этом Сердюк акцентирует внимание об аналогичном судебном деле, также по иску Старунского и Братко, где решение суда и первой, и апелляционной инстанций было принято не в пользу истцов.

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