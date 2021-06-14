РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6793 посетителя онлайн
Новости
2 267 7

Раде по барабану Кабмин, да и самому Кабмину тоже. Все смотрят на Офис Президента, - экс-секретарь СНБО Данилюк

Раде по барабану Кабмин, да и самому Кабмину тоже. Все смотрят на Офис Президента, - экс-секретарь СНБО Данилюк

Все государственные институции Украины сейчас чрезвычайно слабы. Но Ахиллесова пята всей системы - это Офис Президента и президентский кабинет в этом Офисе.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

По его словам, люди с принципами и репутацией там не могут работать, "потому что они не уполномочены принимать решения, а винтиками быть не хотят".

"Это система, где все решения должны в любом случае приниматься на вершине человеком, даже если он не имеет понимания о предмете. А его ближний круг подобран из людей, которые знают его слабость к восхвалению, и никогда не возражают Зеленскому в его желаниях, чтобы за его спиной решать свои собственные вопросы. Шикарнейшая модель с точки зрения личного обогащения. Но с точки зрения работы системы - к Зеленскому никто адекватный не придет работать. Зачем?" - подчеркнул Данилюк.

Экс-секретарь СНБО отметил, что Кабмин и Верховная Рада взаимозависимы друг от друга.

"Но парламенту сейчас по барабану Кабмин, и самому Кабмину по барабану Кабмин. Все смотрят на Офис президента. В итоге Кабмин не подотчетен парламенту, а подотчетен непосредственно Президенту. Парламентско-президентская республика превратилась в офисную республику. Поэтому там просто не могут появиться сильные люди, их быстро выкидывают. Понимая это, новые не зайдут", - объяснил он.

"Эта система хоть и медленно, но принимает какие-то решения при бурном пиаре, а оппоненты в растерянности смотрят и думают: "Та ну его в баню, пускай дальше двигаются, пока их не будем их трогать", - добавил Данилюк.

Полный текст интервью с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком читайте здесь.

Читайте также: Данилюк: Зеленский должен ввести санкции против Коломойского и лишить его гражданства

Автор: 

ВР (29227) Кабмин (14025) Данилюк Александр (469) Офис Президента (1795)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раде по барабану Кабмин, да и самому Кабмину тоже. Все смотрят на Офис Президента, - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 6434
показать весь комментарий
14.06.2021 13:47 Ответить
А дальше. Зе путлеровский режим и легким росчерком пера Найвеличнейшего превращаемся в УССР, Ну перед этим конечно заглянем в глаза Путлера!!!
показать весь комментарий
14.06.2021 14:16 Ответить
А офис куклы президента заглядывает в рот бородатой бабашке "Чего изволите-с?"
показать весь комментарий
14.06.2021 13:51 Ответить
и ты "зробив це разом"
показать весь комментарий
14.06.2021 14:14 Ответить
А хто закликав вірити цьому блазню???
Де були мізки тоді, у 2019-му???
Голова була затьмарена образою на Пороха, а інтереси країни стали другорядні???
Уйопок...
показать весь комментарий
14.06.2021 14:21 Ответить
Идет построение узурпаторской вертикали власти (копируем молодого Путлера) и идем семимильными шагами к диктатуре! Продажные слуги проголосуют за все и будет любой закон! А закон нужно выполнять !!!
показать весь комментарий
14.06.2021 14:23 Ответить
Смотря какой закон они удумают.
Право выше закона. Так что умоются. Быдловатые 73% на улицы не выходят. Их туда только кнутом можно. Есть надежда на "золотой четвертак".
показать весь комментарий
14.06.2021 15:22 Ответить
 
 