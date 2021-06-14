Раде по барабану Кабмин, да и самому Кабмину тоже. Все смотрят на Офис Президента, - экс-секретарь СНБО Данилюк

Все государственные институции Украины сейчас чрезвычайно слабы. Но Ахиллесова пята всей системы - это Офис Президента и президентский кабинет в этом Офисе.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

По его словам, люди с принципами и репутацией там не могут работать, "потому что они не уполномочены принимать решения, а винтиками быть не хотят".

"Это система, где все решения должны в любом случае приниматься на вершине человеком, даже если он не имеет понимания о предмете. А его ближний круг подобран из людей, которые знают его слабость к восхвалению, и никогда не возражают Зеленскому в его желаниях, чтобы за его спиной решать свои собственные вопросы. Шикарнейшая модель с точки зрения личного обогащения. Но с точки зрения работы системы - к Зеленскому никто адекватный не придет работать. Зачем?" - подчеркнул Данилюк.

Экс-секретарь СНБО отметил, что Кабмин и Верховная Рада взаимозависимы друг от друга.

"Но парламенту сейчас по барабану Кабмин, и самому Кабмину по барабану Кабмин. Все смотрят на Офис президента. В итоге Кабмин не подотчетен парламенту, а подотчетен непосредственно Президенту. Парламентско-президентская республика превратилась в офисную республику. Поэтому там просто не могут появиться сильные люди, их быстро выкидывают. Понимая это, новые не зайдут", - объяснил он.

"Эта система хоть и медленно, но принимает какие-то решения при бурном пиаре, а оппоненты в растерянности смотрят и думают: "Та ну его в баню, пускай дальше двигаются, пока их не будем их трогать", - добавил Данилюк.

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