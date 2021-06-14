Действия руководителя аэропорта "Борисполь" Дыхне были в интересах государственного предприятия, – адвокатская компания "Миллер"

Фото: Пресс-служба МАУ

Сегодня президенту авиакомпании "МАУ", бывшему руководителю Международного аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне НАБУ вручило обвинительный акт за якобы злоупотребление властью и служебным положением в 2014-2019 годах.

Но такие действия детективов правоохранительного органа нарушают его права, ведь самого правонарушения не было как факта, официально сообщил адвокат юридической компании "Миллер" Алексей Носов.

По словам адвоката, "Евгения Дыхне обвиняют в том, что, когда он был и. о. директора Государственного предприятия Международный аэропорт "Борисполь", якобы вопреки интересам службы подписывал предварительные договоры аренды, благодаря которым арендаторы имели возможность пользоваться помещением и предоставлять услуги пассажирам аэропорта, пока Фонд государственного имущества медлил со своими процедурами".

Алексей Носов подчеркнул, что все действия Дыхне в должности главы аэропорта, а позже первого заместителя, были направлены на получение предприятием максимальной прибыли и повышение эффективности его деятельности. Ведь в первый год его руководства аэропортом была достигнута прибыльность почти 600 млн грн. против убытка 127 млн грн. в 2014 году. А в 2017 году прибыльность аэропорта составила уже 2,1 млрд грн. до налогообложения.

По мнению защиты по делу, договоры аренды Евгений Дыхне подписал вполне законно и в экономических интересах государственного аэропорта "Борисполь". "Когда терминал D заработал в полноценном режиме, возникла одна масштабная проблема – отсутствие инфраструктуры. То есть, в терминале не было тех атрибутов современного аэропорта, которые являются необходимыми и удобными для пассажиров: аптек, киосков с прессой и сувенирами, кафе, касс авиакомпаний и туристических фирм, железнодорожных касс и так далее... Особое значение сервисы терминала приобрели накануне "безвиза", который Украина получила 11 июня 2017 года, и к которому аэропорт "Борисполь" готовился в течение трех лет", – объясняет Алексей Носов.

Одновременно с этим, по его информации, Фонд государственного имущества как распорядитель проводил соответствующие конкурсы на аренду имущества неоправданно долго – до 2 лет. Поэтому руководство аэропорта использовало законную схему подписания так называемых предварительных договоров. По ним, 70% от арендной платы шло в бюджет государства, а 30% – аэропорту. А после проведения Фондом конкурсов арендатор должен был освободить помещение, если победит другой претендент.

"Договоры, подписанные Евгением Дыхне, не являются его изобретением. С 2012 года аэропорт подписал более 100 договоров предварительной аренды. То есть, этот действенный механизм существовал как до прихода нашего Клиента на должность, так и после его увольнения", – говорит адвокат.

Более того, по его данным, ни один из этих договоров никогда не был признан недействительным в суде, а сами договоры завизированы ответственными сотрудниками предприятия. Поэтому Евгений Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту "Борисполь" или государству, но своими эффективными действиями предотвратил его. В противном случае помещения бы пустовали, плата за них не начислялась, аэропорт тратил бы деньги на их содержание.

"Преступление – это общественно опасное виновно наказуемое деяние... Когда нет общественной опасности – нет преступления. Но теперь мы имеем длительное нарушение прав нашего Клиента, который много лет был и остается эффективным кризисным менеджером, отстаивает исключительно интересы предприятия. И за это ему надо идти в суд. Так, в суде, уверен, мы доведем его невиновность. Но это время и репутация", – считает Алексей Носов.

Напомним, НАБУ объявило подозрение Евгению Дыхне в сентябре 2020 года. Ему инкриминируют ущерб в 16,5 млн грн. Тогда Дыхне заявил СМИ, что практика подписания предварительных договоров, в период, когда Фонд госимущества проводит процедуры выбора арендаторов, существует с 2010 года. "Это не новая тема, она хорошо знакома всем министрам инфраструктуры и руководителям Фонда госимущества... Я руководил аэропортом с конца 2014 до 2017 года. В 2015 году Борисполь впервые за предыдущие три года стал прибыльным благодаря изменениям, которые мы с командой осуществили", – отметил он.

Евгения Дыхне назначили и. о. генерального директора международного аэропорта "Борисполь" в 2014 году. В 2017 году он стал первым заместителем гендиректора. С 2019 года Евгений Дыхне занимает должность президента авиакомпании МАУ.