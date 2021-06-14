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За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то в условном втором туре действующий глава государства Владимир Зеленский снова победил бы пятого президента Украины Петр Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в совместном опросе Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Если бы выборы Президента Украины состоялись бы на момент опроса, то победу в них одержал бы действующий президент Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать в первом туре 20% всех опрошенных (31% среди тех, кто придет на выборы и определился с голосом). Второе место удерживает пятый президент Петр Порошенко. За него готовы проголосовать 12% всех опрошенных (18,6% тех, кто определился и придет на избирательные участки). Третье и четвертое места занимают Юрий Бойко и Юлия Тимошенко (разница между ними меньше погрешности исследования). За Бойко среди всего населения готовы проголосовать 8,8% избирателей (12,7% тех, кто определился и придет голосовать, а за Тимошенко - 8,4% всего населения (11,7% тех, кто определился и придет на избирательные участки). На пятом месте - Игорь Смешко, который получил 4,2% всех избирателей или 5,7% тех, кто определился и придет на участки. Остальные кандидаты не имеют такой значительной поддержки.

В то же время, как отмечают социологи, на президентских выборах есть существенные различия по разным типам социальных разграничений: "В контексте регионов только Зеленский может похвастаться равномерной поддержкой во всех регионах (на востоке его рейтинг немного проседает, хотя и не очень ощутимо). Другие кандидаты имеют существенные различия. Порошенко может рассчитывать на поддержку 20% жителей Запада, но лишь на 4% избирателей Юга. У Бойко почти 18% поддержки на Востоке, но только 2% в западном регионе. Тимошенко может аккумулировать 13% поддержки в Центре страны, но только 3% на Юге".

За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда Деминициативы и Центра Разумкова 01

Кроме того, согласно исследованию, состоятельные респонденты чаще готовы голосовать за Зеленского и Порошенко. Менее состоятельные, в свою очередь, за Тимошенко и Бойко. Существуют  также разногласия и по возрасту респондентов. Старшие респонденты чаще голосуют за Бойко и Тимошенко, тогда как младшие - за Зеленского. Примечательно, что у Порошенко более сбалансированный электорат - его примерно одинаково поддерживают в различных возрастных группах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" до сих пор не отчиталась о расходах на "президентский опрос", - КИУ

За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда Деминициативы и Центра Разумкова 02

Наблюдаются также существенные различия в зависимости от языка респондентов. Среди украиноязычных респондентов значительно большую поддержку имеет Порошенко (17% против 5% среди русскоязычных). Противоположная ситуация у Бойко (17% поддержки среди русскоязычных и 4% среди украиноязычных). У Зеленского и Тимошенко несколько выше поддержка среди украиноязычных респондентов, но эти различия не так велики, как у Порошенко или Бойко.

В то же время, в условном втором туре выборов, действующий президент Зеленский победил бы Порошенко или Бойко. В паре Зеленский / Порошенко распределение голосов составило бы 60/40%. В паре Зеленский / Бойко, такое преимущество было бы еще заметнее и составило бы 74/26%. При этом, есть определенные региональные особенности. Порошенко сумел бы победить Зеленского на Западе, но сокрушительно проиграл бы на Юге. Бойко, в свою очередь, сумел бы победить Зеленского на Востоке, но потерпел бы сокрушительное поражение в Центре и на Западе.

Общенациональное исследование электоральных настроений граждан Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Бойко Юрий (948) Деминициативы (71) Зеленский Владимир (20224) опрос (2820) Порошенко Петр (19588) рейтинг (1636) Тимошенко Юлия (24590) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+33
За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2891
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14.06.2021 13:57
+20
Эти центры писали что Пальчевский везде и во всём мире на 2-ом месте
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14.06.2021 13:56
+19
За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5878
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14.06.2021 14:08
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Страница 3 из 3
Такая жизненная позиция непристойна и аморальна. "Мне пофиг на коррупцию и разворовывание денег на строительстве, лишь бы дороги строились, по которым я езжу". Ты, как тот эксгибиционист, похоже даже не понимаешь, почему от твоих слов у людей вокруг появляется чувство брезгливости. Эксгибиционист же вон тоже не понимает, что такого он делает, что от него детей прячут.
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15.06.2021 17:58 Ответить
У яких людей? У порохоботів?
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15.06.2021 18:06 Ответить
Так не факт, що це люди.
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15.06.2021 18:06 Ответить
Якщо серйозно, то за бариги була така сама корупція, але без будівництва.
Безумовно, краще корупція з будівництвом, ніж просто корупція.
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15.06.2021 18:09 Ответить
Меня интересует другое....хорошо,сейчас тратим 100 миллиардов на дороги....при барыги куда эти гроши тратили?????..на Свинарчуков мабудь.....
Нудно переходить на парламенскую республику....что бы не было бы царкив!!!!
А перевоспитовать зелеботов или парахоботов дело не благодарное....эти люди рассматривают президента как царя....а я как обычного чиновника.....клерка....
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25.11.2021 03:53 Ответить
Хе-хе, ты ничего так и не понял. Они потратили 100 миллиардов, взятые в долг. Посмотри на цифры доходной и расходной части бюджетов и их соотношение в 2018-м году и в 2021-м. Мы тратим деньги, которых у нас нет.

PS и да, чисто парламентская республика при мажоритарной или смешанной системе выбров - это те же царьки, только вид сбоку. Просто у тебя не один "ампиратор", а многотелое чудовище.
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25.11.2021 20:56 Ответить
Можливо є й дороги, які вбили за рік, але я на власні очі бачив нормальні нові дороги у Черкаській та полтавській областях. А головне, я цієї весни бачив чудові нові дороги у Луганській області, яких там не було останні чверть століття.
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15.06.2021 17:09 Ответить
и да...это не функционал президента, это обычный пиар...
Президент - гарант Конституции, Верховный Главнокомандующий и лично отвечает за международную политику... для остального есть премьер-министр, его кабинет министров и если уж конкретно про дороги то министр инфраструктуры и руководство укравтодора... и тут до чертиков вопросов к этому ******** со стройкой... топи за то что бы зепрезидент стал главным в укравтодоре и будет счастье, потому что свои непосредственные обязанности он просрал полностью
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15.06.2021 15:31 Ответить
Таке враження, що усі порохоботи геть впороті .
Ще раз- мені щиро похер на зеленського.
Просто за нього хоча б щось робиться. За бариги й цього не було.
Який з вашого бариги був Верховний Головнокомандувач? Він просрав Дебальцеве. У нього півроку було на підготовку оборони, але він з ганьбою просрав.
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15.06.2021 18:05 Ответить
ух ты, диванный стратег оказывается...
еще одно гэ которое знает что надо было делать, когда надо было делать и как в 14-15гг
за такие высеры обычно бьют на звук сразу, петушарий
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16.06.2021 11:25 Ответить
Так спробуй.
Чи ти лише базікати вмієш?
Втім, це типово для барижого лайна.

P.S. На шарія мені ще більше похер, ніж на вашого баригу.
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19.06.2021 20:46 Ответить
100 процентив
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25.11.2021 03:47 Ответить
ні, це у нього на генетичному рівні закладена відраза до Пороха та любов до паяца.
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14.06.2021 15:02 Ответить
Мені щиро похер на зеленського.
На 90 відсотків його діяльність мені не подобається, але за дороги та мости йому плюс.
За бариги й цього не було.
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14.06.2021 15:04 Ответить
пистиш. Хоч не бреши самому собі
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14.06.2021 15:06 Ответить
- За бариги й цього не було.

За часи Порошенко було побудовано більше доріг. Взагалі масовий ремонт доріг розпочав саме Гройсман і близько 50% того, що приписують собі зелені почало будуватись ще при Порошенко )
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14.06.2021 15:11 Ответить
Не треба цього бла-бла.
У відкритих джерелах є статистика по ремонту та відновленню доріг по роках по кожній області.
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14.06.2021 15:16 Ответить
І от там якраз видно, що за часів Порошенко було побудовано і відремонтовано більше, а коштувало воно 3 два рази дешевше. Тобто зелені мало того що менше будують, вони ще і розкрадають гроші
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14.06.2021 15:20 Ответить
Ніде це не видно. Ні в офіційній статистиці, ні у тому, що я бачу на власні очі.
А ти тупо брешеш. Якщо надаси посилання на джерело, яке підтвердить твої слова, то я вибачуся.
Але нічого ти не надаси, бо ти звичайний базікало.
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14.06.2021 15:25 Ответить
Цей кацап бреше
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14.06.2021 15:50 Ответить
Державна офіційна статистика теж бреше?
Вигадай щось нове, бо нудно у сотий раз читати цю маячню про к@цапа та агента кремля.
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14.06.2021 15:58 Ответить
З такими треба поступати просто, скаргу у спам і його брехня та ахінея видаляється, а акаунт блокується
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15.06.2021 21:10 Ответить
І розкажіть мені, які мости будували за бариги?
Зараз усі побачать, що порохоботи вміють лише брехати.
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14.06.2021 15:02 Ответить
Ти часом не онук того хмари що я чмоктав у баби Юлі?
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14.06.2021 16:19 Ответить
Ти часом не онук того смердючого бариги, який був в СДПУо, а потім міністром за Януковича ?
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19.06.2021 20:49 Ответить
Цікаво, що за вату голосують вкрай бідні, а за зеленського заможні. Походу бідні виявились більшими реалістами і швидше за інших зрозуміли, що зарплат у 4000 доларів не буде
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14.06.2021 14:37 Ответить
Если во второй тур выйдет Зе и По, то на выборы не пойду. Говорю сразу.
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14.06.2021 14:43 Ответить
без вас разберутся
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14.06.2021 14:47 Ответить
Не сомневаюсь.
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14.06.2021 14:48 Ответить
Аналогічно.
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14.06.2021 15:17 Ответить
из-за таких дебилов Украиной правят клоуны каломойского...
противно быдло...
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14.06.2021 15:37 Ответить
Надеюсь что уедете в свою родину.
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19.06.2021 21:42 Ответить
Всі подібні опитування засвідчують спільну для них всіх тенденції
- повільного, але безупинного зростанням рейтингів Пороха та партії Євросолідарність;
- скачкоподібного, але загалом падіння рейтингів Зе та його слуг уродів;
- скачкоподібних, але загалом сталих райтингів інших політиків та інших політичних партій.
От і робіть висновки.
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14.06.2021 14:51 Ответить
Та щиро похер на те, що у бариги потроху зростає рейтинг. Головне, що у нього величезний антирейтинг .
В Україні повно людей, які за нього не проголосують за жодних обставин. Я серед них .
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14.06.2021 15:20 Ответить
Разом із ростом рейтингу, антирейтинг повільно, але безупинно зменшується. Це факт.
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14.06.2021 16:01 Ответить
Угу, на пару відсотків. Це як товстуну схуднути на пару кіло.
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14.06.2021 16:15 Ответить
Але підтримка зростає і це факт.
А підтримка зеленського стрімко впала, теж факт
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14.06.2021 17:28 Ответить
У правлячих партій в Україні завжди падають рейтинги. А команда Зе отримала картбланш це падіння буде прискореним. Тому що відмазка "нам не дали це зробити" тут не проканає
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14.06.2021 15:21 Ответить
Та щиро похер на блазня і його партію.
Щоб не сталося із зеленим блазнем, баригу це не врятує. Він давно бита карта.
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14.06.2021 16:01 Ответить
Для двух лет правления у Зеленского самый большой рейтинг среди всех бывших.
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14.06.2021 14:51 Ответить
Це не дивно, коли кампанією, яка робить рейтинги володіє депутат від Зеленського та голова верховної ради
Але реальність видно по іншому параметру, по найбільшому у історії падінню рейтингу довіри
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14.06.2021 15:18 Ответить
зебил?
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14.06.2021 15:38 Ответить
Я, наприклад, давно не вірю у ці всі рейтинги - це одна з форм маніпуляцій. Було б цікаво, якби хтось зробив дослідження розходження рейтингу(наприклад за місяць до виборів) і реальних результатів. Щоб знайти саму прогнившу конторку.
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14.06.2021 15:30 Ответить
Хватит врать! Кого ни спрошу, большинство из голосовавших за Зеленского готовы проголосовать за него снова и даже те, кто за него не голосовал сейчас доверяют Зеленскому.
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14.06.2021 15:31 Ответить
подоляк разлогинся
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15.06.2021 15:35 Ответить
Хахахаха,артист носивший перед камерами ящик с кулубникой ничего этой позорной пиар акцией не заработал,нужно посоветовать ему привезти своего сынка из Лондона,снять с него футболку руссиа,надеть военную форму и отпрвить в окоп хавать сладкие ягоды.
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14.06.2021 15:48 Ответить
Ты про бизнес на крови пиши, про сериалы, про Журавля вспомни.
А то жуешь жуйку третий год подряд, как свинособаки с НАТО носятся.
Ты наверное сам свинособака, только некондиция?
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19.06.2021 20:59 Ответить
Общество больно.Сколько нам ЕЩЕ нужно...
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14.06.2021 15:55 Ответить
На кого рассчитаны эти цифры с потолка ?
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14.06.2021 16:18 Ответить
Прошоен- КО,Тимошен -КО,Бой- КО,где их всех клепают ?
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14.06.2021 17:21 Ответить
в паспортном столе
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15.06.2021 12:17 Ответить
За Зеленського готові проголосувати 20% громадян, за Порошенка - 12%, за Бойка - 8,8% і Тимошенко - 8,4%, - опитування Фонду "Демініціативи" та Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9937
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15.06.2021 02:05 Ответить
это больше похоже на истинные рейтинги - уже проверенно временем что от 5 до 10% состав
ляет "железобетонный" электорат ну или фанзона.... то есть бубочкин тоже гдето 10% +10%
тех которые на чтото ещё надеятся или просто не могут сказать себе - о Боже ну и лоханулся
же я...........
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15.06.2021 12:15 Ответить
1. За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%,

2. В паре Зеленский / Порошенко распределение голосов составило бы 60/40%

Это если на второй тур придут только 32%, голосовавших за них в первом туре. А куда делись голоса других кандидатов?
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15.06.2021 18:21 Ответить
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