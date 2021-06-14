За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА
Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то в условном втором туре действующий глава государства Владимир Зеленский снова победил бы пятого президента Украины Петр Порошенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в совместном опросе Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.
Если бы выборы Президента Украины состоялись бы на момент опроса, то победу в них одержал бы действующий президент Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать в первом туре 20% всех опрошенных (31% среди тех, кто придет на выборы и определился с голосом). Второе место удерживает пятый президент Петр Порошенко. За него готовы проголосовать 12% всех опрошенных (18,6% тех, кто определился и придет на избирательные участки). Третье и четвертое места занимают Юрий Бойко и Юлия Тимошенко (разница между ними меньше погрешности исследования). За Бойко среди всего населения готовы проголосовать 8,8% избирателей (12,7% тех, кто определился и придет голосовать, а за Тимошенко - 8,4% всего населения (11,7% тех, кто определился и придет на избирательные участки). На пятом месте - Игорь Смешко, который получил 4,2% всех избирателей или 5,7% тех, кто определился и придет на участки. Остальные кандидаты не имеют такой значительной поддержки.
В то же время, как отмечают социологи, на президентских выборах есть существенные различия по разным типам социальных разграничений: "В контексте регионов только Зеленский может похвастаться равномерной поддержкой во всех регионах (на востоке его рейтинг немного проседает, хотя и не очень ощутимо). Другие кандидаты имеют существенные различия. Порошенко может рассчитывать на поддержку 20% жителей Запада, но лишь на 4% избирателей Юга. У Бойко почти 18% поддержки на Востоке, но только 2% в западном регионе. Тимошенко может аккумулировать 13% поддержки в Центре страны, но только 3% на Юге".
Кроме того, согласно исследованию, состоятельные респонденты чаще готовы голосовать за Зеленского и Порошенко. Менее состоятельные, в свою очередь, за Тимошенко и Бойко. Существуют также разногласия и по возрасту респондентов. Старшие респонденты чаще голосуют за Бойко и Тимошенко, тогда как младшие - за Зеленского. Примечательно, что у Порошенко более сбалансированный электорат - его примерно одинаково поддерживают в различных возрастных группах.
Наблюдаются также существенные различия в зависимости от языка респондентов. Среди украиноязычных респондентов значительно большую поддержку имеет Порошенко (17% против 5% среди русскоязычных). Противоположная ситуация у Бойко (17% поддержки среди русскоязычных и 4% среди украиноязычных). У Зеленского и Тимошенко несколько выше поддержка среди украиноязычных респондентов, но эти различия не так велики, как у Порошенко или Бойко.
В то же время, в условном втором туре выборов, действующий президент Зеленский победил бы Порошенко или Бойко. В паре Зеленский / Порошенко распределение голосов составило бы 60/40%. В паре Зеленский / Бойко, такое преимущество было бы еще заметнее и составило бы 74/26%. При этом, есть определенные региональные особенности. Порошенко сумел бы победить Зеленского на Западе, но сокрушительно проиграл бы на Юге. Бойко, в свою очередь, сумел бы победить Зеленского на Востоке, но потерпел бы сокрушительное поражение в Центре и на Западе.
Общенациональное исследование электоральных настроений граждан Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.
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Безумовно, краще корупція з будівництвом, ніж просто корупція.
Нудно переходить на парламенскую республику....что бы не было бы царкив!!!!
А перевоспитовать зелеботов или парахоботов дело не благодарное....эти люди рассматривают президента как царя....а я как обычного чиновника.....клерка....
PS и да, чисто парламентская республика при мажоритарной или смешанной системе выбров - это те же царьки, только вид сбоку. Просто у тебя не один "ампиратор", а многотелое чудовище.
Президент - гарант Конституции, Верховный Главнокомандующий и лично отвечает за международную политику... для остального есть премьер-министр, его кабинет министров и если уж конкретно про дороги то министр инфраструктуры и руководство укравтодора... и тут до чертиков вопросов к этому ******** со стройкой... топи за то что бы зепрезидент стал главным в укравтодоре и будет счастье, потому что свои непосредственные обязанности он просрал полностью
Ще раз- мені щиро похер на зеленського.
Просто за нього хоча б щось робиться. За бариги й цього не було.
Який з вашого бариги був Верховний Головнокомандувач? Він просрав Дебальцеве. У нього півроку було на підготовку оборони, але він з ганьбою просрав.
еще одно гэ которое знает что надо было делать, когда надо было делать и как в 14-15гг
за такие высеры обычно бьют на звук сразу, петушарий
Чи ти лише базікати вмієш?
Втім, це типово для барижого лайна.
P.S. На шарія мені ще більше похер, ніж на вашого баригу.
На 90 відсотків його діяльність мені не подобається, але за дороги та мости йому плюс.
За бариги й цього не було.
За часи Порошенко було побудовано більше доріг. Взагалі масовий ремонт доріг розпочав саме Гройсман і близько 50% того, що приписують собі зелені почало будуватись ще при Порошенко )
У відкритих джерелах є статистика по ремонту та відновленню доріг по роках по кожній області.
А ти тупо брешеш. Якщо надаси посилання на джерело, яке підтвердить твої слова, то я вибачуся.
Але нічого ти не надаси, бо ти звичайний базікало.
Вигадай щось нове, бо нудно у сотий раз читати цю маячню про к@цапа та агента кремля.
Зараз усі побачать, що порохоботи вміють лише брехати.
противно быдло...
- повільного, але безупинного зростанням рейтингів Пороха та партії Євросолідарність;
- скачкоподібного, але загалом падіння рейтингів Зе та його слуг уродів;
- скачкоподібних, але загалом сталих райтингів інших політиків та інших політичних партій.
От і робіть висновки.
В Україні повно людей, які за нього не проголосують за жодних обставин. Я серед них .
А підтримка зеленського стрімко впала, теж факт
Щоб не сталося із зеленим блазнем, баригу це не врятує. Він давно бита карта.
Але реальність видно по іншому параметру, по найбільшому у історії падінню рейтингу довіри
А то жуешь жуйку третий год подряд, как свинособаки с НАТО носятся.
Ты наверное сам свинособака, только некондиция?
ляет "железобетонный" электорат ну или фанзона.... то есть бубочкин тоже гдето 10% +10%
тех которые на чтото ещё надеятся или просто не могут сказать себе - о Боже ну и лоханулся
же я...........
2. В паре Зеленский / Порошенко распределение голосов составило бы 60/40%
Это если на второй тур придут только 32%, голосовавших за них в первом туре. А куда делись голоса других кандидатов?