За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то в условном втором туре действующий глава государства Владимир Зеленский снова победил бы пятого президента Украины Петр Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в совместном опросе Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Если бы выборы Президента Украины состоялись бы на момент опроса, то победу в них одержал бы действующий президент Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать в первом туре 20% всех опрошенных (31% среди тех, кто придет на выборы и определился с голосом). Второе место удерживает пятый президент Петр Порошенко. За него готовы проголосовать 12% всех опрошенных (18,6% тех, кто определился и придет на избирательные участки). Третье и четвертое места занимают Юрий Бойко и Юлия Тимошенко (разница между ними меньше погрешности исследования). За Бойко среди всего населения готовы проголосовать 8,8% избирателей (12,7% тех, кто определился и придет голосовать, а за Тимошенко - 8,4% всего населения (11,7% тех, кто определился и придет на избирательные участки). На пятом месте - Игорь Смешко, который получил 4,2% всех избирателей или 5,7% тех, кто определился и придет на участки. Остальные кандидаты не имеют такой значительной поддержки.

В то же время, как отмечают социологи, на президентских выборах есть существенные различия по разным типам социальных разграничений: "В контексте регионов только Зеленский может похвастаться равномерной поддержкой во всех регионах (на востоке его рейтинг немного проседает, хотя и не очень ощутимо). Другие кандидаты имеют существенные различия. Порошенко может рассчитывать на поддержку 20% жителей Запада, но лишь на 4% избирателей Юга. У Бойко почти 18% поддержки на Востоке, но только 2% в западном регионе. Тимошенко может аккумулировать 13% поддержки в Центре страны, но только 3% на Юге".

Кроме того, согласно исследованию, состоятельные респонденты чаще готовы голосовать за Зеленского и Порошенко. Менее состоятельные, в свою очередь, за Тимошенко и Бойко. Существуют также разногласия и по возрасту респондентов. Старшие респонденты чаще голосуют за Бойко и Тимошенко, тогда как младшие - за Зеленского. Примечательно, что у Порошенко более сбалансированный электорат - его примерно одинаково поддерживают в различных возрастных группах.

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Наблюдаются также существенные различия в зависимости от языка респондентов. Среди украиноязычных респондентов значительно большую поддержку имеет Порошенко (17% против 5% среди русскоязычных). Противоположная ситуация у Бойко (17% поддержки среди русскоязычных и 4% среди украиноязычных). У Зеленского и Тимошенко несколько выше поддержка среди украиноязычных респондентов, но эти различия не так велики, как у Порошенко или Бойко.

В то же время, в условном втором туре выборов, действующий президент Зеленский победил бы Порошенко или Бойко. В паре Зеленский / Порошенко распределение голосов составило бы 60/40%. В паре Зеленский / Бойко, такое преимущество было бы еще заметнее и составило бы 74/26%. При этом, есть определенные региональные особенности. Порошенко сумел бы победить Зеленского на Западе, но сокрушительно проиграл бы на Юге. Бойко, в свою очередь, сумел бы победить Зеленского на Востоке, но потерпел бы сокрушительное поражение в Центре и на Западе.

Общенациональное исследование электоральных настроений граждан Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.