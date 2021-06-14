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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский - Джонсону: Украина сделала все, что нужно для получения ПДЧ в НАТО. Пришло время поддержать нас конкретными действиями

Зеленский - Джонсону: Украина сделала все, что нужно для получения ПДЧ в НАТО. Пришло время поддержать нас конкретными действиями

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Разговор состоялся после саммита "Группы семи", который прошел 11-13 июня под председательством Великобритании, и перед саммитом НАТО, который начинается сегодня.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности в контексте саммита НАТО.

Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных вызовов безопасности.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - отметил президент.

Глава государства также отметил важную роль британского председательства в "Группе семи" и поблагодарил за закрепленные в итоговом коммюнике саммита G7 четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Подчеркивается, что Зеленский также рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он отметил, что полного отвода российских войск не произошло, и уровень военной угрозы для нашего государства остается высоким.

"Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота. Кроме этого, Владимир Зеленский поднял вопрос противодействия реализации проекта "Северный поток - 2", который является вызовом в сфере безопасности для Украины, и отметил, что введение его в действие недопустимо", - отмечает пресс-служба главы государства.

"Собеседники обсудили продолжение диалога на высшем уровне. Владимир Зеленский подтвердил приглашение Борису Джонсону посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - следует из сообщения.

Автор: 

Великобритания (4922) Зеленский Владимир (20224) НАТО (9961) членство в НАТО (1506) Северный поток (1449) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+25
Мы уже видели ваше "Украина сделала все, что нужно для получения ПДЧ в НАТО": солдат кормят помоями и при этом зелупа хочет пдч. ничтожный клоун, имитируя работу, на самом деле уничтожает армию и страну.
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14.06.2021 14:00
+17
Обставив себе кремлівською агентурою і хоче в НАТУ. Ти Джонсона маєш за лоха?
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14.06.2021 14:01
+15
Ось прямо так все і зробить? Може навіть спец.представника призначить? А то вже два роки як ніколи...
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14.06.2021 14:01
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Зеленский - Джонсону: Украина сделала все, что нужно для получения ПДЧ в НАТО. Пришло время поддержать нас конкретными действиями - Цензор.НЕТ 5361
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14.06.2021 13:57 Ответить
зеленский: "я сделал ВСЁ в видосиках, всё что мог - пообещал! вам этого мало?"
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14.06.2021 14:17 Ответить
Твое Зе "мычало" два года молчало а теперь очнулось
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14.06.2021 14:32 Ответить
Мы уже видели ваше "Украина сделала все, что нужно для получения ПДЧ в НАТО": солдат кормят помоями и при этом зелупа хочет пдч. ничтожный клоун, имитируя работу, на самом деле уничтожает армию и страну.
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14.06.2021 14:00 Ответить
каждый президент и должен жрать шашлыки
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14.06.2021 14:29 Ответить
бубачка обіделсо?
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14.06.2021 14:01 Ответить
Оно обделалосе.
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14.06.2021 14:06 Ответить
Ось прямо так все і зробить? Може навіть спец.представника призначить? А то вже два роки як ніколи...
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14.06.2021 14:01 Ответить
Назначение спец.представителя - это конкретный шаг. Сделать это, Вовке не позволено кремлевскими кураторами. Его удел - блеять на камеру для остатков электората, хотя даже это получается крайне убого, актер из него никакой..
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14.06.2021 15:03 Ответить
Обставив себе кремлівською агентурою і хоче в НАТУ. Ти Джонсона маєш за лоха?
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14.06.2021 14:01 Ответить
Активная внешняя политика Украиньі вьізьівает уважение. Двери открьівают тем , кто в них стучит.
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14.06.2021 14:02 Ответить
Уважение равно как и неуважение вызывают дела и реальность! Все остальное - пустословие для лохов! Но на западе таковых не найти - остаются 73%, на которых и рассчитывают Зеленский и олигархи.
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14.06.2021 14:27 Ответить
Да то троль! Дурний при чому)
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14.06.2021 14:35 Ответить
Вова, а ти хоч знаєш, що така ПДЧ. Бо твій секретар РНБО не знає. Почитайте на пару вікі, не ганьбіть Україну. ЗІ Секретар РНБО Данилов не знає, що таке ПДЧ НАТО. Він вважає, що це -"​постійно діючий член".
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14.06.2021 14:02 Ответить
Та не може бути постійно діючий член! Він нагрівається і плює на робоче місце.
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14.06.2021 14:55 Ответить
Мабуть, у тій дійсності, в якій живе Бубочка, дуже класно. Проте інстинкт самозбереження мені підказує, що навідуватися туди не надто безпечно. Наркота до добра не довела нікого, і я точно не буду першим.
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14.06.2021 14:04 Ответить
Украина, ДА, сделала все возможное, а что лично ты сделал, кроме поливания своим дерьмом Украины?
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14.06.2021 14:06 Ответить
яке ж воно дурне.
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14.06.2021 14:08 Ответить
🤖🎹🎹🎹
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14.06.2021 14:24 Ответить
Ні, воно не дурне - воно виконує накази своїх господарів, тих, кто в Росії знімав його у фільмах! Виконується політичний заказ! Натурально - за гроші!
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14.06.2021 14:31 Ответить
ось результат реформ Зеленського в армії: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4142752142478097&set=a.621124691307544

сделало воно... купку гівна воно тільки сделать може.
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14.06.2021 14:10 Ответить
махрова корупція ..., брехня, маніпуляції..., нехтування норм законодавства самою "владою" ..., кишенькове "судочинство" ...- із цим в НАТО ...
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14.06.2021 14:10 Ответить
Зеленский - Джонсону: Украина сделала все, что нужно для получения ПДЧ в НАТО. Пришло время поддержать нас конкретными действиями - Цензор.НЕТ 233

....
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14.06.2021 14:13 Ответить
так в НАТу хотів, так старався

Зеленський - Джонсону: Україна зробила все, що потрібно для отримання ПДЧ у НАТО. Настав час підтримати нас конкретними діями - Цензор.НЕТ 3683
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14.06.2021 14:20 Ответить
Україна - зробила, чого не скажеш про клоунів.
Доки в твоєму цирку сидять дєрьмаки, смірнови, татарови та інші фсбешні шавки, - НАТО й близько не стане спілкуватися з Україною.
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14.06.2021 14:21 Ответить
щас
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14.06.2021 14:26 Ответить
Зе хоть видел совковые помои , которыми кормят военных ?

Это с ТАКИМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ИДТИ В НАТО ?

Зеленський - Джонсону: Україна зробила все, що потрібно для отримання ПДЧ у НАТО. Настав час підтримати нас конкретними діями - Цензор.НЕТ 7638
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14.06.2021 14:30 Ответить
за-то буба не краде
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14.06.2021 14:33 Ответить
Та да!🎹🎹
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14.06.2021 14:38 Ответить
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14.06.2021 14:51 Ответить
Тоже хотела написать, что эти фото нужно отправить в НАТО, сразу нас туда и возьмут .
Это же просто кошмар какой- то
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14.06.2021 15:05 Ответить
Когда я слышу это чмо по телеку выключаю звук, несет такую пургу пипец...
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14.06.2021 14:33 Ответить
Я знаю, що президент України збрехав!
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14.06.2021 14:33 Ответить
Эээээ....Я что-то пропустил??? Оборонзаказ на этот год уже подписан и выполняется???
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14.06.2021 14:34 Ответить
Все можливе зробили при Порошенко, що саме зробили саме при зеленському ніхто толком сказати не може. Навіть представник у НАТО не назначений вже другий рік )
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14.06.2021 14:34 Ответить
Джонсон: - Так к Вам 4 раза приезжал посыльный, стучал в дверь и говорил "Откройте, Вам пришла повестка дня заседания штаб-квартиры НАТО по ПДЧ для Украины!", но успевал сказать только четыре первых слова, как с другой стороны раздавался звук разбитого окна и какойто полуодетый мужик с оконной раме на шее и шаурмой в руках скрывался за горизонтом...
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14.06.2021 14:43 Ответить
+100500!!!
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14.06.2021 14:45 Ответить
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14.06.2021 14:54 Ответить
Жаль , шо в условиях получения ПДЧ в НАТО не прописано, мол, тока после того , как первый наберется ума.
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14.06.2021 14:46 Ответить
И внезапно выяснилось, что писать совершенно не о чем. Потому как что из себя представляет зелёная власть, поняли уже все. За два года даже Запад отдуплил, кто такой Владимир Александрович. И период ути-пусеньки и трепания за щёчку (господи, почему мне до сих пор так унизительно?) прошёл, и настал период «да когда ты уже повзрослеешь-то, сколько можно тебе жопу подтирать?». Оказалось, что с инфантильным подростком на серьёзные темы говорить невозможно. Выстраивать стратегии на пять лет невозможно. Возможно говорить с Германией. А с Украиной - бессмысленно.

Почему нас не позвали на саммит НАТО? Почему Байден с Меркель обсуждают будущее без нас? Как же так вышло?
Да черт его знает, товарищ прапорщик.

Но в тысячный раз пережевывать все это уже не хочется. Даже не то, что не интересно - просто поливать каждый божий день украинскую власть дерьмом - абсолютно заслуженно, причем - вот просто не хочется уже. И без меня есть кому это делать. У Эрнста вон целый полк высокооплачиваемых сотрудников. Одно скабеевское хайло чего стоит. Реактивный говномет залпового огня. Девочка и без меня справится.

Всё определилось. Точка бифуркации пройдена. Будущее совершенно однозначно. Зеленое болото с квакающими в Раде лягушками на три года. Это в лучшем случае. Если болото достоит до новой каденции без потрясений.

Развития не будет. Прорывов не будет. Международная политика просрана в ноль. Керченский пролив просран в ноль. Азовское море просрано в ноль. Внутренняя политика превращена в невероятный балаган и просрана в ноль. Реформа медицины просрана в ноль. Борьба с коррупцией просрана в ноль. Образование, энергетика, транспорт, дороги, строительство, военное сотрудничество, оборонка - я не знаю, любую сферу, хоть одну, хоть какую-нибудь… Болото и застой. Везде. В лучшем случае. Одна надежда - дай бог, чтобы достояло три года, если вдруг потом к власти все же придут взрослые.

Что остается? Пластиковые пакеты и миллиард деревьев. Ох, блллляяяя.......... ….
Извините, но даже я не способен обсуждать это всерьез.

В Псковской области закрывается музей Ледового побоища из-за аварийного состояния единственной ведущей к нему дороги. Ее разрушила тяжелая техника, доставляющая материалы для строительства монумента Александру Невскому.
Это, по крайней мере, смешнее...

https://starshinazapasa.livejournal.com/1320594.html А.Бабченко
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14.06.2021 14:49 Ответить
То есть шашлычинга с лядями достаточно,по мнению,,найвэличнейшего,,?
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14.06.2021 14:50 Ответить
Суцільна брехня стала головною візитівкою правління Зеленського....Ще такої кількості брехні країна не бачила : прочитайте передвиборчі обіцянки-цяцянки Зє і знайдіть хоч одне співпадіння з реальністю...
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14.06.2021 14:51 Ответить
Верно до нельзя..этот видосик не помнит вчера
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14.06.2021 15:21 Ответить
Хотелось бы узнать ,что именно сделано за два года? Как видят все в том числе и в НАТО ,ровным счетом ничего! Кроме нытья.
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14.06.2021 14:52 Ответить
Запросив би членів НАТО на шашлик та шаурму і вирішив би це питання, при цьому "зафугувавши" фугу Баха на роялі.
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14.06.2021 15:01 Ответить
В переводе означает.
Меня путин попросил узнасть коды ваших подводных лодок
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14.06.2021 15:14 Ответить
какой же он дебилоид!
и есть же быдло/ которое еще голосовать готова опять за него!
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14.06.2021 15:16 Ответить
Ну, раз досі не підтримали, значть зробила ще не все...
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14.06.2021 16:04 Ответить
Хочуха з Офісу Брехунів. Зелене своїми діями, заявами навмисно віддаляє саму можливість вступу України до НАТО чи ЄС, але для його зеохлоса цього достатньо, щоб потім казати, що то вони не хочуть нас бачити у своєму складі.
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14.06.2021 16:07 Ответить
Сбережения у народа украли, каждый день недопачивают кислород больным и пенсии с бюджета вот вот украдут все активы и Землю, прошу прощения приватизируют, бо держава не ефективний власник, що аж на вакцини не вистачає, Все поделали, а в НАТО не берут.
Там что идиоты сидят, что бы эти наперсточники и их по миру пустили с протянутой рукой, потому и говорят, что НАТО не банкомат.Все пропало заработанное честным трудом, жаль что эти бандюки держат в заложниках весь народ и Украина из за этих коррупционеров , воров и предателей в НАТО не пускают.
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14.06.2021 16:45 Ответить
"....зробила все..."

оголошуй весь список, ваван!
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14.06.2021 16:56 Ответить
 
 