Зеленский - Джонсону: Украина сделала все, что нужно для получения ПДЧ в НАТО. Пришло время поддержать нас конкретными действиями

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Разговор состоялся после саммита "Группы семи", который прошел 11-13 июня под председательством Великобритании, и перед саммитом НАТО, который начинается сегодня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности в контексте саммита НАТО.

Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных вызовов безопасности.

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - отметил президент.

Глава государства также отметил важную роль британского председательства в "Группе семи" и поблагодарил за закрепленные в итоговом коммюнике саммита G7 четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Подчеркивается, что Зеленский также рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он отметил, что полного отвода российских войск не произошло, и уровень военной угрозы для нашего государства остается высоким.

"Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота. Кроме этого, Владимир Зеленский поднял вопрос противодействия реализации проекта "Северный поток - 2", который является вызовом в сфере безопасности для Украины, и отметил, что введение его в действие недопустимо", - отмечает пресс-служба главы государства.

"Собеседники обсудили продолжение диалога на высшем уровне. Владимир Зеленский подтвердил приглашение Борису Джонсону посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - следует из сообщения.