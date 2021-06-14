Зеленский - Джонсону: Украина сделала все, что нужно для получения ПДЧ в НАТО. Пришло время поддержать нас конкретными действиями
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Разговор состоялся после саммита "Группы семи", который прошел 11-13 июня под председательством Великобритании, и перед саммитом НАТО, который начинается сегодня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Подчеркивается, что ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности в контексте саммита НАТО.
Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных вызовов безопасности.
"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - отметил президент.
Глава государства также отметил важную роль британского председательства в "Группе семи" и поблагодарил за закрепленные в итоговом коммюнике саммита G7 четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Подчеркивается, что Зеленский также рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он отметил, что полного отвода российских войск не произошло, и уровень военной угрозы для нашего государства остается высоким.
"Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота. Кроме этого, Владимир Зеленский поднял вопрос противодействия реализации проекта "Северный поток - 2", который является вызовом в сфере безопасности для Украины, и отметил, что введение его в действие недопустимо", - отмечает пресс-служба главы государства.
"Собеседники обсудили продолжение диалога на высшем уровне. Владимир Зеленский подтвердил приглашение Борису Джонсону посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - следует из сообщения.
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сделало воно... купку гівна воно тільки сделать може.
....
Доки в твоєму цирку сидять дєрьмаки, смірнови, татарови та інші фсбешні шавки, - НАТО й близько не стане спілкуватися з Україною.
Это с ТАКИМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ИДТИ В НАТО ?
Это же просто кошмар какой- то
Почему нас не позвали на саммит НАТО? Почему Байден с Меркель обсуждают будущее без нас? Как же так вышло?
Да черт его знает, товарищ прапорщик.
Но в тысячный раз пережевывать все это уже не хочется. Даже не то, что не интересно - просто поливать каждый божий день украинскую власть дерьмом - абсолютно заслуженно, причем - вот просто не хочется уже. И без меня есть кому это делать. У Эрнста вон целый полк высокооплачиваемых сотрудников. Одно скабеевское хайло чего стоит. Реактивный говномет залпового огня. Девочка и без меня справится.
Всё определилось. Точка бифуркации пройдена. Будущее совершенно однозначно. Зеленое болото с квакающими в Раде лягушками на три года. Это в лучшем случае. Если болото достоит до новой каденции без потрясений.
Развития не будет. Прорывов не будет. Международная политика просрана в ноль. Керченский пролив просран в ноль. Азовское море просрано в ноль. Внутренняя политика превращена в невероятный балаган и просрана в ноль. Реформа медицины просрана в ноль. Борьба с коррупцией просрана в ноль. Образование, энергетика, транспорт, дороги, строительство, военное сотрудничество, оборонка - я не знаю, любую сферу, хоть одну, хоть какую-нибудь… Болото и застой. Везде. В лучшем случае. Одна надежда - дай бог, чтобы достояло три года, если вдруг потом к власти все же придут взрослые.
Что остается? Пластиковые пакеты и миллиард деревьев. Ох, блллляяяя.......... ….
Извините, но даже я не способен обсуждать это всерьез.
В Псковской области закрывается музей Ледового побоища из-за аварийного состояния единственной ведущей к нему дороги. Ее разрушила тяжелая техника, доставляющая материалы для строительства монумента Александру Невскому.
Это, по крайней мере, смешнее...
https://starshinazapasa.livejournal.com/1320594.html А.Бабченко
Меня путин попросил узнасть коды ваших подводных лодок
и есть же быдло/ которое еще голосовать готова опять за него!
Там что идиоты сидят, что бы эти наперсточники и их по миру пустили с протянутой рукой, потому и говорят, что НАТО не банкомат.Все пропало заработанное честным трудом, жаль что эти бандюки держат в заложниках весь народ и Украина из за этих коррупционеров , воров и предателей в НАТО не пускают.
оголошуй весь список, ваван!