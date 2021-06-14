Зеленский может превратить Украину в страну, где отсутствует реальная демократия, а все решают обещания в телевизоре, - Данилюк

Даже "не тираны" могут узурпировать власть – путем ее постоянного ослабления.

Об этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Данилюк отметил, что слабая власть не имеет возможности что-либо реализовать, поэтому будет пытаться компенсировать это консолидацией власти.

"Например, сейчас внаглую идет отжим конкурса на специального антикоррупционного прокурора, который должен быть независимым. Первое заявление нашего Центра было как раз по специальному антикоррупционному прокурору - конкурсная комиссия была сформирована с нарушением закона, соответственно отбора нормального уже не будет, будет какой-то компромисс, который будет очень дорого стоить нашей стране - он может блокировать борьбу с коррупцией. Далее, планирует завести своих людей в Конституционный Суд. Что происходит? Президент не понимает, что вместо реформ его подталкивают к борьбе за власть и подчинению независимых институтов. Разрушается логика и баланс власти", - объяснил экс-секретарь СНБО.

По словам Данилюка, президент очень болезненно воспринимает, когда его популярность падает.

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"И он готов принимать решения даже если они незаконные, или будут способствовать разрушению отношений с Западом, руководствуясь принципом "Ничего страшного, нам помогут в любом случае". Так произошло в случаях смены руководства НБУ и Нафтогаз, атак на НАБУ", - добавил он.

Экс-секретарь СНБО отметил, что люди привыкают, что президент хоть и не выполняет обещания, но "мастерски умеет дарить людям новую надежду, и общество думает, что следующее обещание, может быть, и выполнит".

"Такая политика в итоге может превратить Украину в популистическую страну, где отсутствует реальная демократия, а все решают обещания в телевизоре. Вот так даже "не тираны" могут узурпировать власть – путем ее постоянного ослабления. Сразу после получения "Слугами" монобольшинства на парламентских выборах я понял, что дела будут плохи. Потому что пропал последний противовес в системе", - подытожил Данилюк.

Интервью с Александром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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