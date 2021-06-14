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Зеленский может превратить Украину в страну, где отсутствует реальная демократия, а все решают обещания в телевизоре, - Данилюк

Зеленский может превратить Украину в страну, где отсутствует реальная демократия, а все решают обещания в телевизоре, - Данилюк

Даже "не тираны" могут узурпировать власть – путем ее постоянного ослабления.

Об этом экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Данилюк отметил, что слабая власть не имеет возможности что-либо реализовать, поэтому будет пытаться компенсировать это консолидацией власти.

"Например, сейчас внаглую идет отжим конкурса на специального антикоррупционного прокурора, который должен быть независимым. Первое заявление нашего Центра было как раз по специальному антикоррупционному прокурору - конкурсная комиссия была сформирована с нарушением закона, соответственно отбора нормального уже не будет, будет какой-то компромисс, который будет очень дорого стоить нашей стране - он может блокировать борьбу с коррупцией. Далее, планирует завести своих людей в Конституционный Суд. Что происходит? Президент не понимает, что вместо реформ его подталкивают к борьбе за власть и подчинению независимых институтов. Разрушается логика и баланс власти", - объяснил экс-секретарь СНБО.

По словам Данилюка, президент очень болезненно воспринимает, когда его популярность падает.

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"И он готов принимать решения даже если они незаконные, или будут способствовать разрушению отношений с Западом, руководствуясь принципом "Ничего страшного, нам помогут в любом случае". Так произошло в случаях смены руководства НБУ и Нафтогаз, атак на НАБУ", - добавил он.

Экс-секретарь СНБО отметил, что люди привыкают, что президент хоть и не выполняет обещания, но "мастерски умеет дарить людям новую надежду, и общество думает, что следующее обещание, может быть, и выполнит".

"Такая политика в итоге может превратить Украину в популистическую страну, где отсутствует реальная демократия, а все решают обещания в телевизоре. Вот так даже "не тираны" могут узурпировать власть – путем ее постоянного ослабления. Сразу после получения "Слугами" монобольшинства на парламентских выборах я понял, что дела будут плохи. Потому что пропал последний противовес в системе", - подытожил Данилюк.

Интервью с Александром Данилюком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раде по барабану Кабмин, да и самому Кабмину тоже. Все смотрят на Офис Президента, - экс-секретарь СНБО Данилюк

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Данилюк Александр (469)


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Топ комментарии
+22
вже перетворив, а ти в цьому допомагав.
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14.06.2021 14:11
+20
И кто же это сделали вместе?
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14.06.2021 14:13
+13
Хочу нагадати - оцю ось всю чпуйню ви зробили разом. Тож насолоджуйтесь.
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14.06.2021 14:14
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вже перетворив, а ти в цьому допомагав.
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14.06.2021 14:11 Ответить
И кто же это сделали вместе?
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14.06.2021 14:13 Ответить
Хочу нагадати - оцю ось всю чпуйню ви зробили разом. Тож насолоджуйтесь.
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14.06.2021 14:14 Ответить
А хіба це заява ресурсу? 😮 Це заява екс-соратника Зєлжнского, з яким Зєлєнскій до речі вибори виграв. Цей точно знає, про що каже. 😊
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14.06.2021 14:18 Ответить
Не забывай, что эта демократия появилась благодаря Пороху и именно она позволила клоуну навешать лапши и стать президентом...
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14.06.2021 14:22 Ответить
вы,здесь совсем связь с реальностью потеряли...Эта демократия появилась благодаря Революции Достоинства.Запомни,это!
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14.06.2021 14:27 Ответить
Правильно, благодаря Революции Достоинства, но Порох это направление сохранил, а преЗЕдент все печется, чтобы о нем ничего плохого не сказали и нанимает ботов и только своих приближенных журналистов на прессухи приглашает...
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14.06.2021 14:31 Ответить
Сново хотите Порошенка на народном горбу вытянуть ...?Демократия в стране появилась и сохраняется благодаря народу Украины ее воинам,волонтерам и людям с активной позицией.Как сохрянал Порошенко мы,все слышали на пленках Медведчука.
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14.06.2021 14:42 Ответить
Еще не забудь пленки Деркача вспомнить...
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14.06.2021 14:48 Ответить
Ваш,смайлик не уместен.Связь с врагом своей Родины Медведчуком, бывшего Президента Порошенка-это не шутки.
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14.06.2021 14:54 Ответить
Это речь о том Медведчуке, который серьезно разбогател при преЗЕденте и сейчас прекрасно чувствует себя на свободе, будучи предателем Украины?....
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14.06.2021 14:58 Ответить
речь о том Медведчуке,который про Порошенке отжал у государства дизельную трубуи прикупил пару телеканалов.Речь о том Медведчуке.который при Президенте Зеленском потерял трубу,телеканалы,сидит под санкциями и под подпиской.Речь о том Медведчуе,которого Зеленский на ноль помножил.
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21.06.2021 12:58 Ответить
не Президента Зеленского, а преЗИка Зелика
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14.06.2021 14:32 Ответить
Зеленский может превратить Украину в страну, где отсутствует реальная демократия, а все решают обещания в телевизоре, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4674
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14.06.2021 14:19 Ответить
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14.06.2021 14:32 Ответить
Президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Янукович призначив Данилюка своїм радником (поза штатом). З вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року, Олександр Данилюк очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC Координаційний центр з упровадження економічних реформ .
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14.06.2021 14:21 Ответить
Порошенко-создатель партии регионов.
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14.06.2021 14:29 Ответить
https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html "Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко

Экс-премьер министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров заявил, что нынешний президент Украиныhttps://strana.ua/news/117318-hruzinskij-telekanal-rustavi-2-uverjaet-chto-pisma-poroshenko-k-fsb-podlinnye.html Петр Порошенко действительно в начале 2007 году был недопущен на территорию России.


Об этом Азаров заявил на своем Youtube-канале, комментируя заявление грузинского телеканала "Рустави-2" о якобы "письме Порошенко", в котором он указал, что не имеет отношения к антироссийской кампании Ющенко и является одним из основателей Партии регионов.
"Работая тогда в правительстве, я прекрасно помню информацию о том, что Порошенко тогда задержали в аэропорту "Пулково" г. Санкт-Петербург и именно тогда ему запретили въезд в Россию. Эту информацию я могу подтвердить. Порошенко всегда говорит сегодня одно, а завтра другое. Поэтому он вполне мог писать любые объяснения. Но какие-то объяснительные он писал точно", - сообщил Азаров.
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
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14.06.2021 14:34 Ответить
Как показательно,что местный комментатор ссылается на БРЕХУНА,ВОРА-КОРРУПЦИОНЕРА Азарова.Очень показательно.
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14.06.2021 14:50 Ответить
Бу-га-га А когда вы, ЗЕбилы, верите фейковым "плёнкам Медведчука" - то это для вас истина в последней инстанции. Рот бы не открывало, ЗЕбиляка
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14.06.2021 14:56 Ответить
Интересно, что еще никому не удалось доказать обратное, кроме текста из ольгинских методичек, типа, "Порошенко-создатель партии регионов"..
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14.06.2021 14:57 Ответить
Очень показательно, кагда ЗЕбилы ссылаются на брехуна, КУМА ПУТИНА - Мертвечука
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14.06.2021 14:57 Ответить
Такие понятия, как порядочность, ум и членство в партии "сн" комплектуются только попарно!
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14.06.2021 14:21 Ответить
Интересно, а последние 70 лет обещаний в телефизоре - это что было?
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14.06.2021 14:29 Ответить
Мы так все время живем, с времен обещания построения коммунизма. Идеология поменялась, а обещания остались.
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14.06.2021 14:40 Ответить
Зеленському був даний карт-бланш на зміни в країні. А як наслідок отримали президента з пультом від парламенту "велика зе кнопка". Може прийматися любий сюр, причому навіть без обговорення. Це прямий шлях до узурпації влади.
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14.06.2021 14:46 Ответить
В умовах реальної демократії ніякі олігархи не водяться. Взагалі.
А про солодкі передвиборчі обіцянки краще й не згадувати - на думку справжніх елітистів це чистісінький популізм...
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14.06.2021 16:11 Ответить
 
 