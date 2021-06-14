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Новости Коронавирус и карантин
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Novavax заявляет об эффективности и безопасности своей вакцины от COVID-19 более чем на 90%

Novavax заявляет об эффективности и безопасности своей вакцины от COVID-19 более чем на 90%

Биотехнологическая фирма Novavax заявила 14 июня, что ее вакцина против COVID-19 является безопасной и эффективной на 90,4%.

Такие данные были получены в ходе третьего этапа клинического испытания, в котором приняли участие почти 30 000 участников из Соединенных Штатов и Мексики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пишет CNBC, установлено, что вакцина с двумя дозами является 100% эффективной для предотвращения среднетяжелого и тяжелого течения заболевания и 93% эффективной против некоторых вариантов, отмечает Novavax.

Компания заявила, что планирует подать разрешение в управление по контролю за продуктами и лекарствами в третьем квартале этого года.

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Испытания на поздних стадиях "подтверждает, что NVX-CoV2373 предлагает обнадеживающий профиль переносимости и безопасности", отметил в пресс-релизе доктор Грегори Гленн, президент исследований и разработок Novavax.

"Эти данные показывают стабильный, высокий уровень эффективности и подтверждают способность вакцины предотвращать COVID-19 на фоне продолжающейся генетической эволюции вируса", - добавил Гленн.

В результате исследований было оценено 77 подтвержденных инфекций COVID среди 29 960 участников исследования. Новавакс отметил, что в группе плацебо наблюдали 63 случая заболевания коронавирусом против 14 случаев в группе, которая получала две дозы вакцины. Это привело к оценке эффективности вакцины в 90,4%.

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По словам компании, вакцина хорошо переносится. Наиболее распространенными побочными эффектами были усталость, головная боль, боль в мышцах и боль в месте инъекции, которые обычно длились не более двух-трех дней.

Все госпитализации COVID в ходе испытания происходили в группе плацебо, сообщает компания.

Novavax заявила, что вакцина эффективна против некоторых вариантов, включая вариант Альфа, впервые обнаруженный в Великобритании. Около 65% случаев были "вариантами, вызывающими беспокойство", заявила компания.

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"заявляет об эффективности и безопасности своей вакцины от COVID-19 более чем на 90%"

То вы ещё заявления кацапов про "спутник" не слышали
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14.06.2021 14:24 Ответить
 
 