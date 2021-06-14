Как Богдан, так и Ермак вбили в голову Зеленскому, что он отвечает за все в стране, - экс-секретарь СНБО Данилюк

Кумовство, убивает и без того слабые государственные институции.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Не понимая значения институтов, президент назначает туда руководителями людей, которые просто не способны их развивать. ... Это тренд очень явный. В итоге это кумовство, убивает и без того слабые государственные институции", - отметил он.

По словам Данилюка, популизм - страшная вещь.

"Он не будет принимать непопулярных решений. ... Зеленский управлял средним бизнесом, но очень специфическим бизнесом - креативным, где все зависело от одного двух людей, и он был номер один. Он привык, что в его бизнесе он принимает решения, без него все остальные ничего не могут сделать. И вот он заходит в политику. В стране колоссальное количество проблем", - объяснил экс-секретарь СНБО.

Данилюк отметил, что опытный менеджер даже среднего бизнеса понимает, что, когда есть много проблем, единственный способ их решить - назначить людей сильнее, чем ты на конкретные направления и потом следить за результатами. Если не справляются - менять.

"Но они должны сами принимать решения, иначе результатов не будет. Президенту же вбили в голову, как Богдан, так и Ермак, что он за все отвечает в стране, он же президент. И ему было очень просто это понять, поскольку в квартале он тоже за все отвечал. ... Отвечает. Соответственно и решать должен. Формировалась позиция что "Слуги народа" вообще никто, они всем обязаны Президенту, поэтому любом случае отвечать и все решать должен он. А как может один человек все решать? Тем более без опыта. Это невозможно. Особенно, когда он назначает слабых людей - от Кабмина до депутатов, которые проблему сами либо не могут решить, потому что у них нет полномочий, либо боятся решить, опасаясь гнева начальства. Они с этими проблемами приходят в Офис Президента. Даже гений все эти проблемы не смог бы решить, даже человек, который родился президентом и с первого дня им работает, все знает - не сможет их решить, потому что их слишком много. И пока чиновники смотрят ему в рот, пару близких ему людей "окешиваются", втюхивая ему выгодное для себя решение", - добавил он.

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