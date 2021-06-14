Как Богдан, так и Ермак вбили в голову Зеленскому, что он отвечает за все в стране, - экс-секретарь СНБО Данилюк
Кумовство, убивает и без того слабые государственные институции.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.
"Не понимая значения институтов, президент назначает туда руководителями людей, которые просто не способны их развивать. ... Это тренд очень явный. В итоге это кумовство, убивает и без того слабые государственные институции", - отметил он.
По словам Данилюка, популизм - страшная вещь.
"Он не будет принимать непопулярных решений. ... Зеленский управлял средним бизнесом, но очень специфическим бизнесом - креативным, где все зависело от одного двух людей, и он был номер один. Он привык, что в его бизнесе он принимает решения, без него все остальные ничего не могут сделать. И вот он заходит в политику. В стране колоссальное количество проблем", - объяснил экс-секретарь СНБО.
Данилюк отметил, что опытный менеджер даже среднего бизнеса понимает, что, когда есть много проблем, единственный способ их решить - назначить людей сильнее, чем ты на конкретные направления и потом следить за результатами. Если не справляются - менять.
"Но они должны сами принимать решения, иначе результатов не будет. Президенту же вбили в голову, как Богдан, так и Ермак, что он за все отвечает в стране, он же президент. И ему было очень просто это понять, поскольку в квартале он тоже за все отвечал. ... Отвечает. Соответственно и решать должен. Формировалась позиция что "Слуги народа" вообще никто, они всем обязаны Президенту, поэтому любом случае отвечать и все решать должен он. А как может один человек все решать? Тем более без опыта. Это невозможно. Особенно, когда он назначает слабых людей - от Кабмина до депутатов, которые проблему сами либо не могут решить, потому что у них нет полномочий, либо боятся решить, опасаясь гнева начальства. Они с этими проблемами приходят в Офис Президента. Даже гений все эти проблемы не смог бы решить, даже человек, который родился президентом и с первого дня им работает, все знает - не сможет их решить, потому что их слишком много. И пока чиновники смотрят ему в рот, пару близких ему людей "окешиваются", втюхивая ему выгодное для себя решение", - добавил он.
Читайте интервью с Александром Данилюком здесь.
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просто пану видать "недодали", либо пан просто туп. илия там, Кива покусал его шоле)
Шеф ОПУ Андрій Єрмак, коментуючи https://bykvu.com/ua/bukvy/cnn-opriljudniv-novi-detali-rozmovi-rudi-*********-ta-iermaka-u-2019-roci/ оприлюднення телекомпанією CNN його розмови влітку 2019 року з Куртом Волкером та Рудольфом Джуліані, висловив притаманну йому на посаді впевненість, що протягом двох останніх років Україна у відносинах зі США все робила правильно.
Якщо перекласти з мови Єрмака загальнозрозумілою, то виходить, що і спроба імпічменту Дональда Трампа після його розмови з Володимиром Зеленським, і відсутність посла США в Україні з травня 2019 року, і наміри Пентагона скоротити на 10 відсотків порівняно з поточним роком асигнування на підтримку обороноздатності України - це нормально та правильно.
Можливо, для Єрмака, який захопився власною уявною величчю та коментує зовнішньополітичні події з підвищеною інтенсивністю, це виглядає нормальним. Для України насправді - ні. - Є. Магда https://bykvu.com/ua/mysli/tri-gorishki-dlja-zelenskogo/
Что ни делает ишак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
Завершает как попало..
нагуглить, пардон, наяндексить - за шо он отвечает - неа?
как и то шо тупо берется конституция и его высеры указы и так же тупо 90%(ну пусть 146%, мало, но все равно больше половины) через суд аннулируются, а поциенту вручаются повестки к следователям - че ты принимал решения которые принимать должен был не ты?
шапито какое то. кстати и за деревья вроде он не имеет права вякать, только вот услышал от Б. Буткевича тут в ролике.
и так куда не плюнь. а еще "круто" шо "юрист" подлизнул Авакову с "убийцами чермета" - б*же, да о чем говорить если за таких "юристов", ВУЗ где ему выдали дуплом - надо разбомбить, а окончивших его - сперва посадить, а потом по чуть-чуть мол как бы порасследовать, неспеша
Йому можна довіряти .
если человек талант, то он талантлив во всем.
с идиотами - такая же фигня.