Рейтинг партий: "СН" - 18%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8,5%, "Сила и честь" - 4,2%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в совместном опросе Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Согласно данным исследования, электоральные результаты партий почти полностью дублируют соответствующие результаты их руководителей на президентских выборах.

Так, лидером является "Слуга народа" с 18% поддержки (28% тех, кто определился и пойдет голосовать). Этот результат всего на 2% хуже, чем результат президента Зеленского (20%).

За "ЕС" готовы проголосовать 12,4% респондентов (18,6% тех, кто определился и пойдет голосовать). Этот результат идентичен результату Петра Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

В "ОПзЖ" - 10% поддержки (14,1% тех, кто определился и придет на избирательные участки). У Юрия Бойко совсем на немного меньше, что может быть связано с "троевластием" внутри "ОПзЖ".

Результат "Батькивщины" - 8,5% (12,6% тех, кто определился и намерен голосовать).

Также избирательный барьер имеет шансы преодолеть "Сила и Честь" - 4,2% (6,2% тех, кто намерен проголосовать и определился).

Другие партии не преодолевают избирательный порог.

Общенациональное исследование электоральных настроений граждан Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.