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Рейтинг партий: "СН" - 18%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8,5%, "Сила и честь" - 4,2%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова

Рейтинг партий:

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в совместном опросе Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Согласно данным исследования, электоральные результаты партий почти полностью дублируют соответствующие результаты их руководителей на президентских выборах.

Так, лидером является "Слуга народа" с 18% поддержки (28% тех, кто определился и пойдет голосовать). Этот результат всего на 2% хуже, чем результат президента Зеленского (20%).

За "ЕС" готовы проголосовать 12,4% респондентов (18,6% тех, кто определился и пойдет голосовать). Этот результат идентичен результату Петра Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

В "ОПзЖ" - 10% поддержки (14,1% тех, кто определился и придет на избирательные участки). У Юрия Бойко совсем на немного меньше, что может быть связано с "троевластием" внутри "ОПзЖ".

Результат "Батькивщины" - 8,5% (12,6% тех, кто определился и намерен голосовать).

Также избирательный барьер имеет шансы преодолеть "Сила и Честь" - 4,2% (6,2% тех, кто намерен проголосовать и определился).

Другие партии не преодолевают избирательный порог.

Общенациональное исследование электоральных настроений граждан Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Деминициативы (71) опрос (2820) рейтинг (1636) Центр Разумкова (229) Слуга народа (2628) Европейская Солидарность (1051) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+18
Все что нужно знать о Разумкове

Рейтинг партий: "СН" - 18%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8,5%, "Сила и честь" - 4,2%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9660
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14.06.2021 14:23
+13
а Вы думали "Центр Разумкова" вам расскажет правду про проблемы у партии ЗЕ-разумкова???))))
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14.06.2021 14:26
+12
Брехня.
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14.06.2021 14:21
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Брехня.
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14.06.2021 14:21 Ответить
а Вы думали "Центр Разумкова" вам расскажет правду про проблемы у партии ЗЕ-разумкова???))))
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14.06.2021 14:26 Ответить
естественно.. в рейтингах розумкова по "президенту" - "потерялось" более 45%...
суммарный рейтинг всех кандидатов всего лишь 53%.. а куда делось еще 45% - у розумкова не придумали.
так же и здесь:
18 и 28
12,4 и 18,6
10 и 14,1
8,5 и 12,6
4,2 и 6,2
---------------
Итого:
53,1 и 79,5 ... т.е. ПОЛОВИНА населения Украины - непонятно за кого будет голосовать))
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14.06.2021 14:54 Ответить
кстати.. аналогичные цифры с подтасовками и по рейтингам президентов, и даже цифры общие - в рамках погрешности фальсификаторов у разумкова)):
Итого %:
20 и 31
12 и 18,6
8,8 и 12, 7
8,4 и 11,7
4,2 и 5,7
-------------
53,4% и 79,7%

т.е. исчезли более 45% и 20%... в пользу пальчевского - не иначе))
при том что Інші наявні кандидати не мають такої значної підтримки.))
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14.06.2021 14:55 Ответить
"Сила и честь"???

Это ещё кто? Найем и Кива соответственно?
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14.06.2021 14:22 Ответить
Проект фсб
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14.06.2021 16:09 Ответить
Так в Украине отродясь других проектов не водилось... а не, вру, был проект ЦРУ с Ющенко, но мне пацаны из Ленгли по секрету сказали, что после такого experience они к Украине на пушечный выстрел не подходят.
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14.06.2021 16:28 Ответить
Це партія Хомячка-контрразвєдчіка...За однією щокою у нього "сіла",за другою "честь"...
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14.06.2021 17:15 Ответить
Все остальные за ХЗ Притулы.
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14.06.2021 14:23 Ответить
Рейтинг партий: "СН" - 18%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8,5%, "Сила и честь" - 4,2%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1467
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14.06.2021 14:25 Ответить


Тільки б Митець не мав нічого проти.
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14.06.2021 15:01 Ответить
Все что нужно знать о Разумкове

Рейтинг партий: "СН" - 18%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8,5%, "Сила и честь" - 4,2%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9660
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14.06.2021 14:23 Ответить
..де Ви Українці ... Діти Онуки Майбутнє у Вас є ...? https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/311486937308243/?__cft__[0]=AZWAQlXpWBhAa5bM-NBm3QVZB93GMfpTm5z-WfuT3WoPtKBFgQJ5Rw7TJycM6gTQjGvsOa98LjWI2KjBex87b5zVuH75KqEdQMvtW0CHxk2wwRQBTwqlRZ4-XpGVmFKdCIgk5OtTWf98TIiEa0m_0ONA&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/watch/live/?v=311486937308243&ref=watch_permalink
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14.06.2021 14:26 Ответить
Українці за Грігян не голосуватимуть.
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14.06.2021 14:48 Ответить
..голосуватимуть За Себе Дітей і Онуків .. звичайно ТРОЛЕ-скот смердючий завидує ...та то таке.. а шо робити ..
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14.06.2021 14:51 Ответить
Марченко, як там жЮліна вілла у Маямі? Скільки причалів для яхт?
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14.06.2021 14:53 Ответить
.. МОЛОДЕЦЬ вірно розумієш .. ОБТІКАЙ .. заробітчанин на гімні..
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14.06.2021 14:54 Ответить
Пєця за 2020й за рік пандемії збагативсь вдвічі - https://inventure.com.ua/tools/database/rejting-forbes-2021-top-100-bogatejshie-lyudi-v-ukraine 1,6 млрд. дол.
Юлі щось в списку Форбс нема. Хм.
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14.06.2021 16:22 Ответить
У Порошенка легальний бізнес. Він один з найбільших платників податків. А звідки гроші в зубожілої жЮлі?
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14.06.2021 16:39 Ответить
5 млн. дол., що вона отримала, як відступні від західної піаркомпанії, щоб Юля не позивалась за поливання її брудом за гроші від Манафорта? Юля пішла на цю угоду, хоч репутаційні втрати були набагато більшими, Манафорт на чорний піар проти Юлі витратив на порядок більше.
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14.06.2021 16:53 Ответить
Які вона абсолютно без мук совісті здерла із зубожілих пенсіонерів. І вілла у жЮлі з'явилася набагато раніше.
До речі, весілля Жужі обійшлося жЮлі в 500 000 доларів. Звідки гроші?
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14.06.2021 17:15 Ответить
Кишені в Петра в Раді обчистила? Лопатник смиканула? Поки він поки він захоплено про державу турбувавсь? Ех...
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14.06.2021 18:00 Ответить
Ні. Хабарництво, газові відкати.
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14.06.2021 18:02 Ответить
Рейтинг слуг покотився вниз. Мабуть лохторат вже отримав нові платіжки.
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14.06.2021 14:29 Ответить
в травні ще не отримав (зверни увагу, коли опитування проводилось). Інша справа стосовно питання, чому травневе опитування оці контори оприлюднили лише сьогодні....
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14.06.2021 14:53 Ответить
Чем больше зеленые творят дичь и обсераются тем ,,больше,, рейтинг. Итс э мирикал какой то
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14.06.2021 14:30 Ответить
те что набрали 4.2% - напоминают наших судей - ничего этого у них нету. хотя сила возможно есть - например со всей дури прыгнуть в говно, забрызгать окружающих и загыгыкать - вот, вот, мы сильные.
прав Невзоров советуя не ходить на выборы - такие твари порой рвутся к корыту, что бюллетень охота использовать именно как бумагу. - а ведь за это вроде штраф и/или даже проблемы мусорского характера))
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14.06.2021 14:32 Ответить
Сила і честь....Назвіть першу десятку партії поіменно. Не можете? Отож.
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14.06.2021 14:39 Ответить
ґаспада овцы и бараны

умный мальчик Разумков окучивает (кучкует нарид в стадо)(выбор только из предоставленного меню, как в паганой армейской столовке)(после выборов опять нарид виноват, шо захотели то выбрали так и имейте)
и как с этим быть?
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14.06.2021 14:42 Ответить
А где " рейтинг" партии " гиганта мысли", "великого мыслителя и полиглота" ( прости господи), "оратора" ( упаси боже), доктора ( почти "проФессора"), глашатая ковидного ежесуточного, Боксера от" ЖКХ и бюджета" Киева. Но того , что видит себя обладателем гетманской булавы.
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14.06.2021 14:46 Ответить
Ну, сам понимаешь - в завтрашний день не только лишь все могут смотреть !
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14.06.2021 15:02 Ответить
Не вірю. В реальному рейтингу "слуга наріда" навіть не входить до цієї п'ятірки. Подивіться на минулі рейтинги Пальчевського, а йому їх малювали ці специ. Вибрали клоунів? То ж сидимо як в ресторані, хто платить гроші, той замовляє музику.
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14.06.2021 14:47 Ответить
центр МУДАЗВОНА.
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14.06.2021 14:49 Ответить
Смотрит Украинец на все эти партии и думает - этот ад никогда не кончится, пора валить из этой проклятой страны!
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14.06.2021 14:51 Ответить
Всі подібні опитування засвідчують спільну для них всіх тенденції
- повільного, але безупинного зростанням рейтингів Пороха та партії Євросолідарність;
- скачкоподібного, але загалом падіння рейтингів Зе та його слуг уродів;
- скачкоподібних, але загалом сталих райтингів інших політиків та інших політичних партій.
От і робіть висновки.
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14.06.2021 14:51 Ответить
то есть, при любом раскладе, при выборах то ли ВР то ли президента, не поменяеться НИХРЕНА.
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14.06.2021 14:51 Ответить
Не имея НАСТОЯЩИХ цифр, в анализе пользуемся тем, что дают:
14.06.21
"СН" 18% "ЕС" 12,4% ОПЗЖ 10% "Батькивщина" 8,5% "Сила и честь" 4,2%

09.02.21
"СН" 22,2% ОПЗЖ 21,9% "ЕС" 18,1% "Батькивщина" - 10,3% "Сила и честь" 4,7%

-----------------
"СН" -4,2% "ЕС" -5,7% ОПЗЖ -11,9% "Батькивщина" 1,8% "Сила и честь" -0,5%
интересный вопрос:
Куда делись эти самые 24,1% опрошенных(?) избирателей?!
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14.06.2021 14:55 Ответить
в первом примере среди всех опрошенных.
во втором примере среди тех, кто определился и будет голосовать.

Тут как раз все ясно
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14.06.2021 14:58 Ответить
списали на "статистическую ошибку")) в рейтингах президентов эта "ошибка" вообще достигла 47%))
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14.06.2021 15:00 Ответить
Загальна сума = 53,1%
Решта - 46,9% - відійде до партії "Проти усіх"
Рейтинг партій: СН - 18%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8,5%, "Сила і честь" - 4,2%, - опитування Фонду "Демініціативи" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7276
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14.06.2021 14:56 Ответить
Теж цікаво...
Може нас дурять ?
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14.06.2021 15:00 Ответить
. А коли не дурили?
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14.06.2021 15:05 Ответить
Це розчаровані зелебобіки, це навіть не снєсуни, бо снєсуни будуть сносіть всі тяготи до останнього подиху.
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14.06.2021 15:33 Ответить
как ни пыжится Петя, но рейтинг его партии вырос с 8% только до 12%. И на этом ВСЁ !
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14.06.2021 15:01 Ответить
Рейтинг партій: СН - 18%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8,5%, "Сила і честь" - 4,2%, - опитування Фонду "Демініціативи" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7112
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14.06.2021 15:07 Ответить
Рейтинг партій: СН - 18%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8,5%, "Сила і честь" - 4,2%, - опитування Фонду "Демініціативи" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 59
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14.06.2021 15:39 Ответить
Нарід в таких картах не шарить - де тут чирва, хресті, бубна...нічого не зрозуміло.))
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14.06.2021 15:43 Ответить
Завтра Разумков намалює нові цифірки, ну щоб ЗЕ не нервував ,а то булочка почне ножками топотіти.І внесе Розумовий у список олігархів ,тому той і виконує всі забаганки найвеличнішого.
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14.06.2021 15:58 Ответить
А теперь..
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
.
.
.
.
Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.
.
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14.06.2021 16:01 Ответить
Так, Петро розкидається грошима. Все на фронт і на фронт. Одної полуниці дві величезних коробки. За 2020й він став багатшим вдвоє, але не кожен олігарх так чинить.
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14.06.2021 16:13 Ответить
От центра "Разумкова" других цифр я и не ожидал.
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14.06.2021 18:01 Ответить
Интересно, кто ещё за жопу голосует. Отправить их в ордло!
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14.06.2021 18:15 Ответить
ідейні пенсіонери
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14.06.2021 19:18 Ответить
разумков ? гавнитофон фонарёвый
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14.06.2021 19:09 Ответить
За ващі грощі любий рейтинг, навіть чекатіло буде лидером перегонів
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14.06.2021 19:18 Ответить
Рейтинг партій: СН - 18%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8,5%, "Сила і честь" - 4,2%, - опитування Фонду "Демініціативи" і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8188
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14.06.2021 19:20 Ответить
 
 