Рейтинг партий: "СН" - 18%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батькивщина" - 8,5%, "Сила и честь" - 4,2%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова
Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в совместном опросе Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.
Согласно данным исследования, электоральные результаты партий почти полностью дублируют соответствующие результаты их руководителей на президентских выборах.
Так, лидером является "Слуга народа" с 18% поддержки (28% тех, кто определился и пойдет голосовать). Этот результат всего на 2% хуже, чем результат президента Зеленского (20%).
За "ЕС" готовы проголосовать 12,4% респондентов (18,6% тех, кто определился и пойдет голосовать). Этот результат идентичен результату Петра Порошенко.
В "ОПзЖ" - 10% поддержки (14,1% тех, кто определился и придет на избирательные участки). У Юрия Бойко совсем на немного меньше, что может быть связано с "троевластием" внутри "ОПзЖ".
Результат "Батькивщины" - 8,5% (12,6% тех, кто определился и намерен голосовать).
Также избирательный барьер имеет шансы преодолеть "Сила и Честь" - 4,2% (6,2% тех, кто намерен проголосовать и определился).
Другие партии не преодолевают избирательный порог.
Общенациональное исследование электоральных настроений граждан Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.
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суммарный рейтинг всех кандидатов всего лишь 53%.. а куда делось еще 45% - у розумкова не придумали.
так же и здесь:
18 и 28
12,4 и 18,6
10 и 14,1
8,5 и 12,6
4,2 и 6,2
---------------
Итого:
53,1 и 79,5 ... т.е. ПОЛОВИНА населения Украины - непонятно за кого будет голосовать))
Итого %:
20 и 31
12 и 18,6
8,8 и 12, 7
8,4 и 11,7
4,2 и 5,7
-------------
53,4% и 79,7%
т.е. исчезли более 45% и 20%... в пользу пальчевского - не иначе))
при том что Інші наявні кандидати не мають такої значної підтримки.))
Это ещё кто? Найем и Кива соответственно?
Тільки б Митець не мав нічого проти.
Юлі щось в списку Форбс нема. Хм.
До речі, весілля Жужі обійшлося жЮлі в 500 000 доларів. Звідки гроші?
прав Невзоров советуя не ходить на выборы - такие твари порой рвутся к корыту, что бюллетень охота использовать именно как бумагу. - а ведь за это вроде штраф и/или даже проблемы мусорского характера))
умный мальчик Разумков окучивает (кучкует нарид в стадо)(выбор только из предоставленного меню, как в паганой армейской столовке)(после выборов опять нарид виноват, шо захотели то выбрали так и имейте)
и как с этим быть?
- повільного, але безупинного зростанням рейтингів Пороха та партії Євросолідарність;
- скачкоподібного, але загалом падіння рейтингів Зе та його слуг уродів;
- скачкоподібних, але загалом сталих райтингів інших політиків та інших політичних партій.
От і робіть висновки.
14.06.21
"СН" 18% "ЕС" 12,4% ОПЗЖ 10% "Батькивщина" 8,5% "Сила и честь" 4,2%
09.02.21
"СН" 22,2% ОПЗЖ 21,9% "ЕС" 18,1% "Батькивщина" - 10,3% "Сила и честь" 4,7%
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"СН" -4,2% "ЕС" -5,7% ОПЗЖ -11,9% "Батькивщина" 1,8% "Сила и честь" -0,5%
интересный вопрос:
Куда делись эти самые 24,1% опрошенных(?) избирателей?!
во втором примере среди тех, кто определился и будет голосовать.
Тут как раз все ясно
Решта - 46,9% - відійде до партії "Проти усіх"
Може нас дурять ?
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========
ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .
3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
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2020г- начало эпидемии---
ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-
3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
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конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
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2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
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Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
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