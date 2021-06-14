Антикоррупционный суд оправдал экс-нардепа Сольвара в деле о незаконном получении компенсации за жилье

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес оправдательный приговор народному депутату Украины VII созыва Руслану Сольвару, признав его невиновным в незаконном получении компенсации за аренду номера в гостинице "Киев", прокуратура обжалует этот приговор.

"ВАСК рассмотрел уголовное производство по обвинению народного депутата Украины VII созыва в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины… По результатам судебного рассмотрения коллегия судей установила отсутствие в действиях бывшего народного депутата Украины состава уголовного преступления - злоупотребление властью", - говорится в сообщении ВАКС, размещенном на сайте суда в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По информации ВАКС, сторона обвинения не доказала использование экс-нардепом служебных полномочий для принятия решения о компенсации найма гостиничного номера или отказа в такой компенсации.

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В сообщении суда отмечается, что, по версии стороны обвинения, в течение 2017-2018 гг. на то время депутат получил неправомерную выгоду, которая заключалась в пользовании гостиничным номером, оплаченным за счет бюджетных средств, на что он фактически потерял право в связи с получением в наследство квартиры в Киеве.

Вместе с тем суд усмотрел в действиях бывшего депутата мошенничество. "Коллегия пришла к выводу о совершении обвиняемым преступления против собственности - мошенничества, но изменение квалификации судом на более тяжкую статью уголовного закона не допускается в связи с ухудшением его положения", - поясняют в ВАКС.

В свою очередь Специализированная антикоррупционнная прокуратура (САП) сообщает о намерении обжаловать этот приговор.

"САП не согласна с решением суда о признании экс-депутата невиновным в совершении вышеуказанного преступления и после получения полного текста решения суда подаст апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении прокуратуры.

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В САП подчеркивают, что в рамках досудебного расследования прокуроры САП и детективы НАБУ собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении нардепом уголовного преступления - он скрыл факт получения в наследство квартиры в столице и не отказался от компенсации за жилье. "Как следствие, из государственного бюджета было незаконно выплачено 361,5 тыс. грн компенсации", - говорится в сообщении прокуратуры.

СМИ сообщил, что речь идет именно о депутате Руслане Сольваре.