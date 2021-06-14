Украина вошла в "зеленую" зону даже по критериям ЕС, показатели заболеваемости COVID-19 - самые низкие за последний год, - совещание у Зеленского

Все области Украины находятся в "зеленой" зоне по показателям заболеваемости COVID-19, которые достигли самых низких значений за последний год.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, за минувшие сутки выявлены 420 новых больных COVID-19. Это самый низкий показатель за последний год.

"Все области Украины находятся в "зеленой" зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в "зеленую" зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения ", - отметил Шмыгаль.

"Глава правительства рассказал, что свыше 1 млн 479 тыс. граждан получили первую дозу вакцины от COVID-19, а свыше 238 тыс. человек - две дозы. За минувшие выходные привиты 57 тыс. украинцев. Были открыты более 50 центров вакцинации, в которых работали 178 мобильных бригад", - следует из сообщения.

По словам премьер-министра, Украина на сегодня получила 4 млн 850 тыс. доз вакцин. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета, которыми планируется прививать 5 млн граждан.

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