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Новости Коронавирус и карантин
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Украина вошла в "зеленую" зону даже по критериям ЕС, показатели заболеваемости COVID-19 - самые низкие за последний год, - совещание у Зеленского

Украина вошла в

Все области Украины находятся в "зеленой" зоне по показателям заболеваемости COVID-19, которые достигли самых низких значений за последний год.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, за минувшие сутки выявлены 420 новых больных COVID-19. Это самый низкий показатель за последний год.

"Все области Украины находятся в "зеленой" зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в "зеленую" зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения ", - отметил Шмыгаль.

"Глава правительства рассказал, что свыше 1 млн 479 тыс. граждан получили первую дозу вакцины от COVID-19, а свыше 238 тыс. человек - две дозы. За минувшие выходные привиты 57 тыс. украинцев. Были открыты более 50 центров вакцинации, в которых работали 178 мобильных бригад", - следует из сообщения.

По словам премьер-министра, Украина на сегодня получила 4 млн 850 тыс. доз вакцин. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета, которыми планируется прививать 5 млн граждан.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) Офис Президента (1795) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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14.06.2021 14:50 Ответить
Невже зєбануті тварини нарешті одупляться, що їхнє главзєбільне гівно просрало безвіз?!
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14.06.2021 14:59 Ответить
Шлях до зеленої зони усіяний трупами і дипломами з перші місця по смерності і мінімальній вакцинанції. Знову майстри спорту?
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14.06.2021 14:52 Ответить
Кацаваротка майстер боротьби з ковідом. Ура, таварісчі! Ура!
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14.06.2021 14:53 Ответить
Сами придумывают.....Надо нагнать страху, сразу все покраснеет.....
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14.06.2021 14:59 Ответить
само рассасывается... или таки хероическо-титанические усилия-бессилия... преЗЕнелоха....
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14.06.2021 14:59 Ответить
А родственникам
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14.06.2021 15:17 Ответить
дурачки мировые регулируют численность населения. раньше осуществляли войнами
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14.06.2021 20:41 Ответить
 
 