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Новости Коронавирус и карантин
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Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину, - Минздрав

Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину, - Минздрав

Полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной Sputnik V, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, не является основанием для въезда в Украину.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

В Минздраве уточнили, что, согласно действующему законодательству, для въезда в Украину нужно предъявить или отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы) или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Кроме того, ведомство напоминает, что в соответствии с постановлением Кабмина от 8 февраля 2021 № 95, в Украине запрещена регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором.

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вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
https://twitter.com/3cky

https://twitter.com/3cky Victor Antonóvich @3cky

https://twitter.com/3cky https://twitter.com/3cky



Рассказали на днях, что в российских пунктах вакцинации от ковида появился новый сервис - прививка без прививки. То есть можно придти, дать денежку врачу, и он проставит у себя все отметки и выдаст вам сертификат, а вакцину из ампул просто выльет в раковину.
То есть даже мизерные 8% привитых в России на данный момент - и те фикция.
Ну и заодно это ответ на вопрос, почему в мире не хотят признавать российские сертификаты о вакцинации Спутником.
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14.06.2021 15:01
+3
швайнехаунди повинні сидіти у резервації!
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14.06.2021 15:05
+2
быть кацапом не основание въезда в Украину надо так
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14.06.2021 14:57
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Правила форума Совет форумчан
про вакцини й вакцинацію без спекульні (тредік вельми інформативний)

https://twitter.com/q0ztrb
https://twitter.com/q0ztrb
https://twitter.com/q0ztrb Попугай Зеленуда @q0ztrb

https://twitter.com/q0ztrb

Итак, я обещал за 5 лойсов трэд, но получил 200+ и преодолел отметку в 1,5k читателей Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9183 ***** от такого аванса я забухал на два дня, но про обещанный трэд не забыл. Я человек слова, обещал трэд, вот вам трэд Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9183 "Про вакцины "Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9183
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14.06.2021 14:56 Ответить
быть кацапом не основание въезда в Украину надо так
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14.06.2021 14:57 Ответить
Скорее, основания для НЕвъезда !
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14.06.2021 15:08 Ответить
Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9067
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14.06.2021 14:59 Ответить
Чипированные спутником лаптеногие ломятся за границу
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14.06.2021 15:01 Ответить
https://twitter.com/3cky

https://twitter.com/3cky Victor Antonóvich @3cky

https://twitter.com/3cky https://twitter.com/3cky



Рассказали на днях, что в российских пунктах вакцинации от ковида появился новый сервис - прививка без прививки. То есть можно придти, дать денежку врачу, и он проставит у себя все отметки и выдаст вам сертификат, а вакцину из ампул просто выльет в раковину.
То есть даже мизерные 8% привитых в России на данный момент - и те фикция.
Ну и заодно это ответ на вопрос, почему в мире не хотят признавать российские сертификаты о вакцинации Спутником.
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14.06.2021 15:01 Ответить
Не исключено...
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14.06.2021 15:06 Ответить
швайнехаунди повинні сидіти у резервації!
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14.06.2021 15:05 Ответить
А какого вообще чёрта кацапы ездят в Украину ?! Когда уже 7 лет идёт война ! Почему не запрещён въезд гражданам государства-агрессора ? Да хотя бы визовый режим не введён !
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14.06.2021 15:08 Ответить
 
 