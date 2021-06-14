Полный курс вакцинации от COVID-19 российской вакциной Sputnik V не является основанием для въезда в Украину, - Минздрав
Полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной Sputnik V, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, не является основанием для въезда в Украину.
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
В Минздраве уточнили, что, согласно действующему законодательству, для въезда в Украину нужно предъявить или отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы) или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
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Кроме того, ведомство напоминает, что в соответствии с постановлением Кабмина от 8 февраля 2021 № 95, в Украине запрещена регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором.
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https://twitter.com/q0ztrb Попугай Зеленуда @q0ztrb
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Итак, я обещал за 5 лойсов трэд, но получил 200+ и преодолел отметку в 1,5k читателей ***** от такого аванса я забухал на два дня, но про обещанный трэд не забыл. Я человек слова, обещал трэд, вот вам трэд "Про вакцины "
https://twitter.com/3cky Victor Antonóvich @3cky
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Рассказали на днях, что в российских пунктах вакцинации от ковида появился новый сервис - прививка без прививки. То есть можно придти, дать денежку врачу, и он проставит у себя все отметки и выдаст вам сертификат, а вакцину из ампул просто выльет в раковину.
То есть даже мизерные 8% привитых в России на данный момент - и те фикция.
Ну и заодно это ответ на вопрос, почему в мире не хотят признавать российские сертификаты о вакцинации Спутником.