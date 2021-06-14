Путин о своей причастности к покушению на Навального: У нас нет привычки кого-либо убивать
С отбывающим срок оппозиционером Алексеем Навальным будут обращаться тем же образом, что и с другими заключенными.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"К нему не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще", - сказал Путин в ответ на высказывание журналиста о тот, что Навальный "не является просто очередным заключенным".
Путин также уверяет, что версия о том, что он мог распорядиться совершить покушение на Навального, не является правдоподобной.
"У нас нет привычки кого-либо убивать", - сказал президент РФ, отвечая на вопрос журналиста, имеет ли он отношение к возможному покушению на оппозиционера.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
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23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
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https://twitter.com/IvanSim007 Іван С. https://twitter.com/IvanSim007 @IvanSim007 https://twitter.com/IvanSim007/status/1404344304861077506 4 ч
Вятрович закликає виходити завтра 15.06 до ВР!
Зелені слуги Кремля вкрали ноутбук Комітету ВР і не з'явилися на його засідання.
Зараз вони десь у російському підпіллі втискують поправки, щоб вивести українське телебачення з-під Закону про мову.
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45
Потураєв викритий Миротворцем агент ФСБ, звідси такі атаки на мовний закон. зрозуміло, що поки в https://mobile.twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu сидить Баканов, до Потураєва в СБУ питань не буде адже роблять одну і ту ж справу.
😉
то все не за звичкою а по необхідності
Латентный брехун !!!
. ПОЧЕМУ рф -СКРЫВАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ, - которые ВИНОВНЫ в ТРАГЕДИИ 2 мая в Одессе ??. . . . Почему в ПИДЭРЭ ужэ который раз происходит съезд КРАЙНЕ ПРАВЫХ организацый Европы ( в Европе запрещены )) ..... . . Почему в Москве - МИД рф-организовывает встречи с террористами ТАЛЛИБАН , и платит им деньги за убийсвто солдат коалицыи ????. . . ....... .... И оооочень много
Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль -- о русских. . .. ..
И, кстати, тогда была совсем другая цель - показать, что "мы можем и нам за это ничего не будет". И вот теперь вся та история поворачивается другим концом к П?%&здаболу. Ирония судьбы. Но кто ж теперь поверит, что у вас нет такой привычки? Успешно решили первую задачу, и этим сделали невозможной вторую. Стратеги, блин...
Эта мразь правду говорить не умеет. Категорически! И никогда не умела
Путину - скучно, и он так развлекается, прикалываясь над журналистами!
Лодка - утонула, танки - из военторга....