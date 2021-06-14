Путин о своей причастности к покушению на Навального: У нас нет привычки кого-либо убивать

С отбывающим срок оппозиционером Алексеем Навальным будут обращаться тем же образом, что и с другими заключенными.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"К нему не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще", - сказал Путин в ответ на высказывание журналиста о тот, что Навальный "не является просто очередным заключенным".

Путин также уверяет, что версия о том, что он мог распорядиться совершить покушение на Навального, не является правдоподобной.

"У нас нет привычки кого-либо убивать", - сказал президент РФ, отвечая на вопрос журналиста, имеет ли он отношение к возможному покушению на оппозиционера.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

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23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.