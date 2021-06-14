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Путин о своей причастности к покушению на Навального: У нас нет привычки кого-либо убивать

Путин о своей причастности к покушению на Навального: У нас нет привычки кого-либо убивать

С отбывающим срок оппозиционером Алексеем Навальным будут обращаться тем же образом, что и с другими заключенными.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"К нему не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще", - сказал Путин в ответ на высказывание журналиста о тот, что Навальный "не является просто очередным заключенным".

Путин также уверяет, что версия о том, что он мог распорядиться совершить покушение на Навального, не является правдоподобной.

"У нас нет привычки кого-либо убивать", - сказал президент РФ, отвечая на вопрос журналиста, имеет ли он отношение к возможному покушению на оппозиционера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники ФСБ, фигурировавшие в деле Навального, причастны к двум попыткам отравления политика Кара-Мурзы, - расследование Bellingcat и The Insider

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп должен был выступить против использования химического оружия после моего отравления, - Навальный

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Автор: 

отравление (1583) путин владимир (31211) россия (95365) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+18
"Как и нет привычки врать..."
😉
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14.06.2021 15:18
+13
Привычки нет, а устойчивый навык имеется
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14.06.2021 15:17
+11
Березовський, Щекочіхін, Політковська, Литвиненко, Нємцов...
то все не за звичкою а по необхідності
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14.06.2021 15:31
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https://twitter.com/IvanSim007

https://twitter.com/IvanSim007 Іван С. https://twitter.com/IvanSim007 @IvanSim007 https://twitter.com/IvanSim007/status/1404344304861077506 4 ч

Вятрович закликає виходити завтра 15.06 до ВР!
Зелені слуги Кремля вкрали ноутбук Комітету ВР і не з'явилися на його засідання.
Зараз вони десь у російському підпіллі втискують поправки, щоб вивести українське телебачення з-під Закону про мову.
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14.06.2021 15:17 Ответить
Столь навоза только за поребриком, остынь.
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14.06.2021 15:58 Ответить
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45

https://mobile.twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком

https://mobile.twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45

Потураєв викритий Миротворцем агент ФСБ, звідси такі атаки на мовний закон. зрозуміло, що поки в https://mobile.twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu сидить Баканов, до Потураєва в СБУ питань не буде адже роблять одну і ту ж справу.

Путин о своей причастности к покушению на Навального: У нас нет привычки кого-либо убивать - Цензор.НЕТ 3927
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14.06.2021 16:04 Ответить
Привычки нет, а устойчивый навык имеется
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14.06.2021 15:17 Ответить
Якби в свій час посадили. Можливо б із Пуйла і вийшла гомо сапієнша.
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14.06.2021 15:28 Ответить
"Как и нет привычки врать..."
😉
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14.06.2021 15:18 Ответить
Худоба, бл...!
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14.06.2021 15:19 Ответить
ржунИмАгу!!!! нет привычки убивать это уже на уровне инстинктов у рашистов - хоть кого-то, но убить, иначе день прожит зря
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14.06.2021 15:22 Ответить
Ну ангел же ёптить!

Путин о своей причастности к покушению на Навального: У нас нет привычки кого-либо убивать - Цензор.НЕТ 9618
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14.06.2021 15:24 Ответить
Звичка - це набута рефлексія, убивати - це природжена ознака угро-фінського населення мокшанських боліт, яких ще Геродот називав андрофагами.
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14.06.2021 15:24 Ответить
Путин о своей причастности к покушению на Навального: У нас нет привычки кого-либо убивать - Цензор.НЕТ 7922
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14.06.2021 15:25 Ответить
Продолжение фразы " У нас это называется несколько иначе, - зачистить, ликвидировать, замочить, сделать жмуром,, отправить к праотцам, помножить на 0. А вы сразу убить, убить, убийца.. этакие слова чисто связанны с американской культурой, у нас в ходу слова более " благозвучные", можно сказать "литературные".
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14.06.2021 15:27 Ответить
Березовський, Щекочіхін, Політковська, Литвиненко, Нємцов...
то все не за звичкою а по необхідності
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14.06.2021 15:31 Ответить
Поэтому даже дело не возбудили !?
Латентный брехун !!!
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14.06.2021 15:55 Ответить
НЕМЫТЫЕ ! !. .
. ПОЧЕМУ рф -СКРЫВАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ, - которые ВИНОВНЫ в ТРАГЕДИИ 2 мая в Одессе ??. . . . Почему в ПИДЭРЭ ужэ который раз происходит съезд КРАЙНЕ ПРАВЫХ организацый Европы ( в Европе запрещены )) ..... . . Почему в Москве - МИД рф-организовывает встречи с террористами ТАЛЛИБАН , и платит им деньги за убийсвто солдат коалицыи ????. . . ....... .... И оооочень много
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14.06.2021 15:57 Ответить
Не соврал на этот раз карлик. Это не привычка, а основополагающий принцип лилипутинской системы.
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14.06.2021 15:59 Ответить
Так ніхто про звички і не казав, усе досить професійно як до звичьок...)))
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14.06.2021 16:09 Ответить
"У нас нет привычки кого-либо убивать", у вас это 24/7...
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14.06.2021 16:11 Ответить
Та у вас то не звичка, а такий стиль життя. Без нього воно б при владі так довго не втрималось би.
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14.06.2021 16:12 Ответить
Немцов это подтвердит?
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14.06.2021 16:18 Ответить
Лживое *****.
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14.06.2021 16:20 Ответить
Да, *****, конечно нет, ага,,, одни трупы вокруг. Это как раз привычка режима путина
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14.06.2021 16:30 Ответить
Но вєдь ето нє какая-то прівичка, а вполнє осознанно!
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14.06.2021 16:48 Ответить
Привычка чуть что не по ********* - сразу осознанно валить
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14.06.2021 17:27 Ответить
В третьим поколении АЛКОГОЛИКОВ - - - НОРМАЛЬНЫЕ не РОЖДАЮТЬСЯ .
Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль -- о русских. . .. ..

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14.06.2021 16:32 Ответить
Серийный убийца уже пиивыкает к Гаагскому трибуналу, проверяет реакцию мирового сообщества на его преступления, есть ли шанс получить гарантию безопасности.
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14.06.2021 16:34 Ответить
Ну да, про Литвиненко, видимо уже все забыли...
И, кстати, тогда была совсем другая цель - показать, что "мы можем и нам за это ничего не будет". И вот теперь вся та история поворачивается другим концом к П?%&здаболу. Ирония судьбы. Но кто ж теперь поверит, что у вас нет такой привычки? Успешно решили первую задачу, и этим сделали невозможной вторую. Стратеги, блин...
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14.06.2021 16:34 Ответить
Ето нє прівичка, а традіция! )))
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14.06.2021 16:46 Ответить
Ха-ха-ха 🤣🤣🤣🤣🙄🤔🤦
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14.06.2021 17:36 Ответить
Путін про свою причетність до замаху на Навального: У нас немає звички когось убивати - Цензор.НЕТ 6698
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14.06.2021 17:59 Ответить
Привычки нет, обыкновение есть
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14.06.2021 18:00 Ответить
скромняга ...
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14.06.2021 18:02 Ответить
Путін про свою причетність до замаху на Навального: У нас немає звички когось убивати - Цензор.НЕТ 6211
Эта мразь правду говорить не умеет. Категорически! И никогда не умела
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14.06.2021 18:08 Ответить
Вы не понимаете....
Путину - скучно, и он так развлекается, прикалываясь над журналистами!
Лодка - утонула, танки - из военторга....
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14.06.2021 18:47 Ответить
Нет привычки убивать - есть обыкновение.
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14.06.2021 19:02 Ответить
 
 