Оккупанты блокируют выезд детей из ОРДО: Офис генпрокурора начал расследование
Прокурорами Департамента по преступлениям совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).
"Установлено, что со стороны оккупационной администрации РФ в Донецкой области ограничивается перемещение несовершеннолетних на подконтрольную украинскому правительству территорию. Фактически единственной возможностью въезда и выезда на подконтрольную территорию детей, которые достигли 14-летнего возраста, но не успели получить паспорт гражданина Украины, является оформление документов образца РФ или так называемых паспортов псевдореспублики", - сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что таким образом, незаконные вооруженные формирования ограничивают права детей на образование, поскольку для выпускников 9 и 11 классов с временно оккупированных территорий начата вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины.
"Кроме того, такие действия нарушают ст.50 IV Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Через рыгов передали, кто дёрнется, на подвал и в реку, как в Славянске. Народ там пассивный был, думали как в случе с ЗЕ - хуже не будет ... на 4 миллиона населения, 100 упоротых бунтующих бабок, в расчёт не берём.
Вот в принципе и просрали они, всё на белом свете, никого не оправдываю, но не было там бунтов, но и кишки не хватило выйти против, там СТРАХ в крови, менталитет другой.
Для них родители забахали маладые дамбаские республики.
Зачем им к фошиздам ехать