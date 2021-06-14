Оккупанты блокируют выезд детей из ОРДО: Офис генпрокурора начал расследование

Прокурорами Департамента по преступлениям совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

"Установлено, что со стороны оккупационной администрации РФ в Донецкой области ограничивается перемещение несовершеннолетних на подконтрольную украинскому правительству территорию. Фактически единственной возможностью въезда и выезда на подконтрольную территорию детей, которые достигли 14-летнего возраста, но не успели получить паспорт гражданина Украины, является оформление документов образца РФ или так называемых паспортов псевдореспублики", - сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом, незаконные вооруженные формирования ограничивают права детей на образование, поскольку для выпускников 9 и 11 классов с временно оккупированных территорий начата вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины.

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"Кроме того, такие действия нарушают ст.50 IV Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - говорится в сообщении.