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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты блокируют выезд детей из ОРДО: Офис генпрокурора начал расследование

Оккупанты блокируют выезд детей из ОРДО: Офис генпрокурора начал расследование

Прокурорами Департамента по преступлениям совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

"Установлено, что со стороны оккупационной администрации РФ в Донецкой области ограничивается перемещение несовершеннолетних на подконтрольную украинскому правительству территорию. Фактически единственной возможностью въезда и выезда на подконтрольную территорию детей, которые достигли 14-летнего возраста, но не успели получить паспорт гражданина Украины, является оформление документов образца РФ или так называемых паспортов псевдореспублики", - сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом, незаконные вооруженные формирования ограничивают права детей на образование, поскольку для выпускников 9 и 11 классов с временно оккупированных территорий начата вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины.

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"Кроме того, такие действия нарушают ст.50 IV Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - говорится в сообщении.

Автор: 

вступительная кампания (288) дети (6469) Крым (26364) ОРДЛО (246) Офис Генпрокурора (2457)


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Батько "хохлів" б'є, а дитятці диплом український треба...
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14.06.2021 15:23 Ответить
Так пусть родители этих детишек восстанут как в 2014-м, сходят на референдум, организуют митинги и демонстрации, потребуют их "услышать" и поставят ребром вопрос перед руководством своих "стран". Они же кажется народ живущий в народной республике?...
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14.06.2021 15:28 Ответить
да не было там никаких восстаний среди местных, массовка из Ростова + ФСБ\ГРУ.

Через рыгов передали, кто дёрнется, на подвал и в реку, как в Славянске. Народ там пассивный был, думали как в случе с ЗЕ - хуже не будет ... на 4 миллиона населения, 100 упоротых бунтующих бабок, в расчёт не берём.

Вот в принципе и просрали они, всё на белом свете, никого не оправдываю, но не было там бунтов, но и кишки не хватило выйти против, там СТРАХ в крови, менталитет другой.
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14.06.2021 15:33 Ответить
Дети "ногами" голосуют за будущее в стране с безвизовым режимом с ЕС, а не в зоне очередного анклава русского мира.
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14.06.2021 15:31 Ответить
А в чем проблема?
Для них родители забахали маладые дамбаские республики.
Зачем им к фошиздам ехать
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14.06.2021 15:32 Ответить
Зебилы, лучше ответьте, когда "своим" детишкам беби-боксы начнете выдавать?
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14.06.2021 15:45 Ответить
 
 