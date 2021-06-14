Лукашенко решил, что белорусов нужно обучить пользоваться стрелковым оружием: "Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о необходимости обучения населения страны навыкам обращения со стрелковым оружием.

Соответствующее заявление белорусский диктатор сделал в ходе рабочей поездки в Витебскую область, где он ознакомился с производством ракет и боеприпасов для стрелкового оружия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное госагентство "БелТА".

По его словам, никто не может гарантировать, что однажды не придется воевать, так как "мир одурел вообще".

"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас", - отметил вдруг Лукашенко и напомнил о важности обучения населения навыкам обращения со стрелковым оружием.

Он также отметил, что навыкам обращения с оружием обучают тех, кто проходит подготовку в вооруженных силах, однако есть значительное число тех, кто не попадает в войска по призыву. Вот на них и следует обратить внимание, убежден белорусский диктатор.

"А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться - собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя", - сказал он.