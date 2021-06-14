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Лукашенко решил, что белорусов нужно обучить пользоваться стрелковым оружием: "Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент"

Лукашенко решил, что белорусов нужно обучить пользоваться стрелковым оружием:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о необходимости обучения населения страны навыкам обращения со стрелковым оружием.

Соответствующее заявление белорусский диктатор сделал в ходе рабочей поездки в Витебскую область, где он ознакомился с производством ракет и боеприпасов для стрелкового оружия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное госагентство "БелТА".

По его словам, никто не может гарантировать, что однажды не придется воевать, так как "мир одурел вообще".

"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас", - отметил вдруг Лукашенко  и напомнил о важности обучения населения навыкам обращения со стрелковым оружием.

Он также отметил, что навыкам обращения с оружием обучают тех, кто проходит подготовку в вооруженных силах, однако есть значительное число тех, кто не попадает в войска по призыву. Вот на них и следует обратить внимание, убежден белорусский диктатор.

"А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться - собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя", - сказал он.

Автор: 

Беларусь (7887) Лукашенко Александр (3611) оружие (10198)


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Топ комментарии
+17
Точно. Мир вообще одурел. Одуревший ватный колхозник - яркий пример.
Лукашенко решил, что белорусов нужно обучить пользоваться стрелковым оружием: "Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент" - Цензор.НЕТ 3553
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14.06.2021 15:39
+14
Одурели двое: ты и твой хозяин *****
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14.06.2021 15:42
+11
Это ты одурел вместе со своим паханом на каблуках. Ну может еще несколько несменяемых людоедов..
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14.06.2021 15:41
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Точно. Мир вообще одурел. Одуревший ватный колхозник - яркий пример.
Лукашенко решил, что белорусов нужно обучить пользоваться стрелковым оружием: "Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент" - Цензор.НЕТ 3553
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14.06.2021 15:39 Ответить
кто-нибудь может пристрелить уже эту бешеную собаку?
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14.06.2021 23:22 Ответить
галаперидольчиком поколите его серкой взбодрите, совсем плохой стал.
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14.06.2021 15:40 Ответить
Он 26 лет на укольчиках......но сегодня это точно лучше чем надо просто перестать стрелять и какаяразница...(
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14.06.2021 16:14 Ответить
Все правильно він каже - носочки-квіточки не спрацювали, треба вусатого свина нашпигувати свинцем (вибачте за тавтологію).
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14.06.2021 15:41 Ответить
Правильно,его бы слова да нашему президенту."Кто гарантирует, что мы не будем воевать?" А мы воюем 7 год и всем пофиг на обучение гражданских.
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15.06.2021 01:20 Ответить
Это ты одурел вместе со своим паханом на каблуках. Ну может еще несколько несменяемых людоедов..
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14.06.2021 15:41 Ответить
Одурели двое: ты и твой хозяин *****
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14.06.2021 15:42 Ответить
Лукашенко решил, что белорусов нужно обучить пользоваться стрелковым оружием: "Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент" - Цензор.НЕТ 7831
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14.06.2021 15:43 Ответить
Фольксштурм.
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14.06.2021 15:55 Ответить
Опять в болота в партизаны?
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14.06.2021 15:45 Ответить
Два мудака ніяк не можуть відбитися від мигрантів з ЄС і США)))
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14.06.2021 15:49 Ответить
Лукашенко решил, что белорусов нужно обучить пользоваться стрелковым оружием: "Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент" - Цензор.НЕТ 3211
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14.06.2021 15:50 Ответить
По той же дорожке пойдет:

Лукашенко решил, что белорусов нужно обучить пользоваться стрелковым оружием: "Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент" - Цензор.НЕТ 3922
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14.06.2021 16:06 Ответить
Ну, он завуалироаанно понимает, что к войне нужно быть готовым. И это точно не с НАТО булет.
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14.06.2021 15:52 Ответить
Ты лучше дай беларусам оружие. А мы посмотрим, гдеты со своими халдеями окажешься через сутки.
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14.06.2021 15:54 Ответить
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14.06.2021 21:29 Ответить
так так памятаем : " если завтра война - если завтра в поход..." - час іде пофігісти ..., терпили та дурні плодяться...
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14.06.2021 15:54 Ответить
В современной войне стрелковое оружее это оружие пушечного мяса!!
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14.06.2021 15:58 Ответить
погонят сябров перед бурятами більш варіантів немає
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14.06.2021 15:59 Ответить
Где хваленая медицина Беларуси? Почему буйного пациента не госпитализируют?
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14.06.2021 16:01 Ответить
Оружие раздать.. Глядишь, тебя и пристрелят=)))
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14.06.2021 16:06 Ответить
Для чого? Захід на білорусь нападати не буде, проти кацапів білоруси воювати не будуть, бо їхні братани. Так,аби шо ляпнуть.
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14.06.2021 16:09 Ответить
обучати він буде СВОЇХ прихильників.
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14.06.2021 16:13 Ответить
Просто так ляпнул для прессы.А сам оружие от народа еще дальше спрятал давно.Мир стал очень хитрозадым.
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14.06.2021 16:14 Ответить
Ну-ка, Лакашенко, раздай оружие населению, как в Швейцарии, и научи его им пользоваться. После этого проведи выборы. И - о чудо! - весь мир их признает. Разве не удивительно?
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14.06.2021 16:28 Ответить
ага, щас. раздаст он оружие...один автомат на троих и по десять патронов на рыло. а позади заградотряд из бурятов.
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14.06.2021 17:16 Ответить
Научить студентов пользоваться автоматом - дело хорошее!
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14.06.2021 17:01 Ответить
Особенно успешным и результативным обучение будет, если на мишенях будет портрэт сашки-самозванца.
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14.06.2021 17:15 Ответить
Та сябры его цветами забросают.🙂
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14.06.2021 17:33 Ответить
Саша, где твой выкидыш Коля?
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14.06.2021 17:33 Ответить
думаете даст народу оружие? бред полнейший. он боиться свой народ даже без оружия, иначе не бегал бы с ак как олень с олененком
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14.06.2021 18:00 Ответить
КАРТОФЕЛЬНЫЙ АНАЛИТИК )))
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14.06.2021 18:01 Ответить
Он не прав, это одурела москалия.
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14.06.2021 18:30 Ответить
"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас"Источник: https://censor.net/ru/n3271300

Ну - всі знають - хто одурел вообще ...
Прибалтіці нападуть ?
Українці нападуть ?
Чи поляки почнуть знову будувати «Польска от можа до можа» ?
А ..., з четвертої сторони - є сусід , який на протязі послідніх десятьоліть - якщо не війська введе , то "Їхтамнетов" підійшле
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14.06.2021 21:42 Ответить
Лукашенко вирішив, що білорусів потрібно навчити користуватися стрілецькою зброєю: "Світ здурів взагалі. Війна може спалахнути в будь-який момент" - Цензор.НЕТ 9637
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14.06.2021 21:48 Ответить
Кривавий диктатор кат лука.... вирішив, що білорусів потрібно навчити користуватися стрілецькою зброєю. А проти кого тоді будуть застосовувати зброю білоруси? Знищити суверенну білоруську державу і перетворити її в безправну кацапську колонію хочуть тільки кремлівські фашисти )(уйла і цей продажний кремлівський холуй лука ..... А вся - вся решта країн в світі вони бачать Білорусь тільки як суверенну незалежну європейську державу.
А значить воювати не на життя а на смерть білорусам доведеться тільки з ворожею паРашею і з цим проклятим кремлівським виродком вірним яничаром )(уйла.-
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15.06.2021 07:23 Ответить
 
 