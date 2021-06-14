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Новости Коронавирус и карантин
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Летом ситуация с коронавирусом стабилизируется, осенью ожидаем рост случаев заболеваемости, - Ляшко

Летом ситуация с коронавирусом стабилизируется, осенью ожидаем рост случаев заболеваемости, - Ляшко

Заболеваемость COVID-19 в Украине стабилизируется в летний период, однако в осенние месяцы ожидается рост. Ситуация в Украине характерна для большинства европейских стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, динамика заболеваемости на сегодня свидетельствует о спаде в летние месяцы.

"Эта динамика характерна как для Украины, так и для большинства стран мира. Сейчас эпицентр, который был в Индии в предыдущие месяцы, в частности в апреле-мае, перемещается в страны Южной Америки: "горят" Бразилия и Аргентина, а в других странах отмечается стабилизация", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что в Украине, как и в большинстве европейских стран, летом обычно заболеваемость идет на спад.

"Мы прогнозируем, если не будет никаких дополнительных мутаций коронавируса, что в летний период у нас продолжится стабилизация уровня заболеваемости с потенциальным ростом в осенне-зимний период", - добавил Ляшко.

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Автор: 

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"простуда и воспаление лёгких летом реже..."
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14.06.2021 15:58 Ответить
Банановірус полетів на канікули.
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14.06.2021 16:06 Ответить
так тоді вакцинувати інтенсивніше треба, а щось темпів не видать!
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14.06.2021 16:08 Ответить
Подивимось на вашу "ситуацію", коли люди (та й ви самі) з закордонних відпусток повернуться.
Дуже сподіваюсь, що темпи вакцинації будуть зростати, не зважаючи на сезон відпусток, і до чергової хвилі Україна підійде хоч якось підготовленою, а не як до попередніх
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14.06.2021 16:29 Ответить
а ви точно міністр охорони здоров'я?
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14.06.2021 16:52 Ответить
Ещё бы колоть населению бесполезный китайский коронавак.
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14.06.2021 20:50 Ответить
 
 