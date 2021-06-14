Летом ситуация с коронавирусом стабилизируется, осенью ожидаем рост случаев заболеваемости, - Ляшко
Заболеваемость COVID-19 в Украине стабилизируется в летний период, однако в осенние месяцы ожидается рост. Ситуация в Украине характерна для большинства европейских стран.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, динамика заболеваемости на сегодня свидетельствует о спаде в летние месяцы.
"Эта динамика характерна как для Украины, так и для большинства стран мира. Сейчас эпицентр, который был в Индии в предыдущие месяцы, в частности в апреле-мае, перемещается в страны Южной Америки: "горят" Бразилия и Аргентина, а в других странах отмечается стабилизация", - отметил Ляшко.
Он подчеркнул, что в Украине, как и в большинстве европейских стран, летом обычно заболеваемость идет на спад.
"Мы прогнозируем, если не будет никаких дополнительных мутаций коронавируса, что в летний период у нас продолжится стабилизация уровня заболеваемости с потенциальным ростом в осенне-зимний период", - добавил Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"простуда и воспаление лёгких летом реже..."
Дуже сподіваюсь, що темпи вакцинації будуть зростати, не зважаючи на сезон відпусток, і до чергової хвилі Україна підійде хоч якось підготовленою, а не як до попередніх